Turite padidėjusį cholesterolį? Štai ko negalima daryti po 17 valandos

Norint išlaikyti gerą kraujotaką, svarbūs kasdieniai įpročiai. Medikai pastebi, kad neretai žmonės palūžta dienos pabaigoje. Jie įvardijo 4 taisykles, kurių derėtų laikytis po 17 val., jei turite padidėjusį cholesterolio kiekį.
1. Neužkandžiaukite
Kiaulystės dėsnis – užkandžiai po ranka atsiduria vakarais. Dietologai pastebi, kad tai dažniausiai būna perdirbto maisto produktai, kuriuose gausu riebalų ir cukraus, o tai gali padidinti cholesterolio kiekį.
„Dėl kalorijų pertekliaus ir judėjimo trūkumo vėlyvą vakarą užkandžiai greičiau kaupiasi riebalų pavidalu. Rinkitės maistingus variantus arba visai atsisakykite vakaro užkandžių, jei nesate alkanas“, – sako registruota dietologė Jennifer O’Donnell-Giles.
Jei vakare labai norisi užkandžio, gal dieną valgėte per mažai ir ne tai, kas nuramintų skrandį? Atkreipkite dėmesį, kad maiste netrūktų skaidulų, angliavandenių, sveikų riebalų ir liesų baltymų. Tai padės išlaikyti sotumo jausmą.
Kaip išvengti vakarinio persivalgymo yra patarusi LSMU Neuromokslų instituto Elgesio medicinos laboratorijos jaunesnioji mokslo darbuotoja Evelina Palaitytė-Urbonė.
„Įvairūs maisto produktai gali skirtingai paveikti apetitą. Didesnį dėmesį verta skirti suvartojamam baltymų kiekiui, nustatyta, kad didesnis baltymų suvartojimas dienos metu sukuria sotumo jausmą, mažina alkį, o ilgainiui padeda sureguliuoti ir kūno svorį“, – Lrytas anksčiau sakė E.Palaitytė-Urbonė.
2. Visada eikite miegoti tuo pačiu laiku
Nuosekli miego rutina itin svarbi nakties poilsio kokybei. O tai gali turėti neigiamą poveikį cholesterolio kiekiui. „Miegas turi didesnį įtaką cholesterolio kiekiui, nei dauguma žmonių įsivaizduoja“, – sakė J.O’Donnell-Giles.
Miego trūkumas gali padidinti kortizolio išsiskyrimą, paskatinti uždegiminius procesus organizme, o tai gali neigiamai paveikti cholesterolio kiekį.
„Miego trūkumas taip pat sutrikdo hormonus, reguliuojančius alkį ir sotumą, o tai gali turi įtakos mitybos pasirinkimams“, – paaiškino registruota dietologė.
3. Nevartokite alkoholio
Įsišaknijęs įsitikinimas, kad po dienos darbų galima atsipalaiduoti su taure vyno ar stiklu alaus ar kito stipriojo gėrimo. Tačiau tai – žalingas įprotis.
Sumažintas alkoholio vartojimas gali būti naudingas jūsų sveikatai, įskaitant cholesterolio kiekį kraujyje. Tačiau jei visiškai susilaikyti nepavyksta, atminkite, kad cholesterolio kiekiui kraujyje įtakos turi ir tai, kada bei ką geriate.
Alkoholis vėlyvą vakarą, ypač likus kelioms valandoms iki miego, gali pabloginti bendrą miego kokybę.
„Jei siekiate sumažinti cholesterolio kiekį, rekomenduoju riboti alkoholio vartojimą, ypač vakare“, – sakė J.O’Donnell-Giles.
Įvairovei ji siūlo pasigaminti nealkoholinį kokteilį. Tai gali padėti pagerinti miego kokybę ir sumažinti bendrą kalorijų suvartojimą, ypač jei vietoj alkoholio pasirinksite gėrimus su mažu cukraus kiekiu arba be jo.
4. Nevalgykite maisto, kuriame daug sočiųjų riebalų ir pridėtinio cukraus
Apskritai, geriausia jų vengti kiek įmanoma, bet sotieji riebalai ir pridėtinis cukrus ypač kenksmingi vakare.
„Deja, dažniausiai po vakarienės žmonės renkasi traškučius ar saldumynus, kuriuose dažnai yra daug sočiųjų riebalų“, – pastebi gydytojai dietologai.
Tyrimai rodo, kad vėlyvo vakaro valgiai pasižymi didesniu kalorijų kiekiu ir pats maistas būna prastesnės kokybės.
Parengta pagal „Eating Well“ inf.
padidėjęs cholesterolisužkandžiavimaspersivalgymas
Rodyti daugiau žymių