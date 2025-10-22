Kokio amžiaus turėtumėte mesti rūkyti: atsisakę šio įpročio gyvensite daug ilgiau

Mokslininkai nustatė, kad atsisakyti šio žalingo įpročio iš tikrųjų visada bus naudinga, rašo „Science Alert“.
Naująjį tyrimą atliko Mičigano universiteto komanda. Rezultatai parodė, kad mesti rūkyti yra „nepaprastai svarbu“ – tai vienintelis geras pasirinkimas, kurį gali padaryti žmonės, norėdami pailginti savo gyvenimo trukmę.
Straipsnio autoriai taip pat tikisi, kad jų atradimas ilgainiui rimtai motyvuos žmones, kurie visą gyvenimą rūkė ir galbūt susitaikė su ilgalaike padidėjusia vėžio ir širdies bei kraujagyslių ligų rizika.
Ankstesniame tyrime, kuriame dalyvavo 13 000 vidutinio amžiaus vyrų, nustatyta, kad tie, kurie per dieną surūkydavo 30 ir daugiau cigarečių, turėjo 21 proc. didesnę riziką mirti per ateinančius 25 metus.
Tačiau dabar mokslininkai teigia, kad ši rizika nėra iškalta akmenyje, todėl ją iš tikrųjų galima sumažinti.
Daugybė tyrimų jau parodė, kad metant rūkyti bet kokiame amžiuje, trumpalaikė nauda sveikatai yra akivaizdi. Mičigano universiteto komanda nustatė, kad ilgalaikė nauda būdinga ne tik jauniems ir vidutinio amžiaus suaugusiesiems.
Rezultatai rodo, kad 35–75 metų amžiaus žmonės, kurie anksčiau rūkė, metę cigaretes gerokai pailgino savo gyvenimo trukmę. Tyrėjai darbe naudojo viešai prieinamus, reprezentatyvius nacionalinius sveikatos duomenis.
Komanda atliko keletą skaičiavimų, kad sužinotų vidutinį dėl rūkymo prarastų metų skaičių ir vidutinį metų skaičių, gautą metant rūkyti skirtingais amžiaus tarpsniais. Buvo nagrinėjami penki amžiaus tarpsniai, kai metama rūkyti: 35; 45; 55; 65;75.
Atkreipkite dėmesį, kad metusiųjų rūkyti gyvenimo trukmė buvo lyginama su tais, kurie toliau rūkė tam tikrame amžiuje, taip pat su tais, kurie tame amžiuje niekada nerūkė. Mokslininkų skaičiavimai buvo pagrįsti tikimybe ir parodė:
– 35 metų amžiaus rūkantys asmenys, kurie ir toliau rūkė, prarado vidutiniškai apie 9 gyvenimo metus, palyginti su nerūkančiaisiais;
– Tie, kurie 35 metų amžiaus metė rūkyti, prarado tik vienerius metus, palyginti su tais, kurie niekada nerūkė, t. y. jie atgavo 8 metus gyvenimo;
– Rūkantieji, sulaukę 75 metų, prarastų 4,4 metų gyvenimo;
– Tie, kurie metė rūkyti būdami 65 ir 75 metų amžiaus, galėjo prailginti savo gyvenimą 1 metais.
Tyrimo autoriai pažymi, kad iš tikrųjų didžiausia nauda gaunama, kai metama rūkyti anksti, tačiau net ir vėlesniame amžiuje poveikis bus pastebimas.
Šaltinis: focus.ua
