Ramybės paieškose – miško maudynės: kas tai?

Japoniška miško terapija
Šiandien, gyvendami dinamiškesnėje visuomenėje, neretai jaučiamės atitolę nuo gamtos ir ieškome būdų, kaip užmegzti ryšį su ja. Tokią galimybę suteikia iš Japonijos atkeliavusi gamtos ir miško terapija, kurią galima patirti Anykščių šilelyje, šalia Šventosios upės.
Kaip pastebi kurortinio gydymo „SPA Vilnius Anykščiai“ specialistė Ala Masevičienė, būtent senas miškas bei šalia tekantis vanduo šią vietą daro ypatinga, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Profesoriaus Qing Li taikomas shinrin-yoku arba miško maudynių metodas – tai moksliškai pagrįsta prevencinė sveikatinimo ir gilaus poilsio praktika, galinti įvairiapusiškai pagerinti fizinę bei psichologinę būklę“, – pasakoja pašnekovė pridurdama, kad tai ne tik būdas stiprinti sveikatą, bet ir menas įsileisti gamtą į savo kūną, užmegzti ryšį ne tik su mišku, bet ir su savimi.
Miško maudynės trunka apie 2–2.5 val. Jų esmė – lėtas, sąmoningas buvimas gamtoje, pasitelkiant penkis sensorinius žmogaus pojūčius – regą, klausą, uoslę, skonį ir lytėjimą. Lėtai, dėmesingai ir smalsiai stebėdami, klausydamiesi, uosdami, liesdami ir ragaudami, pavyzdžiui, žemuogių ar kiškio kopūstų, dalyviai tyrinėja aplinką, kurioje yra.
Terapijos metu atliekami ir kiti pratimai, padedantys pajusti gamtos energiją – pavyzdžiui, „medis terapeutas“ – praktika, kurią gydytojai priskiria prie natūralių priemonių, padedančių mažinti nerimą ir nuovargį. Prigludus ir abiem rankom apkabinus medį, mintyse pasikalbama apie tai, kas neišsakyta, jautru ar svarbu artimam žmogui.
Kelionė į vidinę ramybę
Per COVID-19 pandemiją Renatai Špilevskei gimusi „Odorata Gamtos SPA“ idėja kilo iš noro padėti žmonėms, praradusiems ryšį su savimi ir išgyvenantiems stresą bei nerimą. Visą gyvenimą siekusi artumo su gamta ir sveiku gyvenimo būdu, ji kūrė natūralią kosmetiką, domėjosi senosiomis sveikatinimo praktikomis ir ieškojo būdų, padedančių atkurti pusiausvyrą visais lygmenimis – fiziniu, emociniu ir dvasiniu.
Jaukioje erdvėje, įsikūrusioje parko zonoje, tvyro raminanti, namų šilumą primenanti atmosfera. Atėjęs čia kiekvienas žmogus gauna individualią programą.
„Mes kuriame ne tiesiog procedūrų rinkinį, o transformacijos kelią, grąžinantį gyvenimui prigimtinę harmoniją“, – sako Renata. Vienas naujausių šios programos elementų – unikali gydančių vibracijų technologija, pagrįsta senoviniais sanskrito tekstais. Seanso metu žmogus panyra į tikslių garso virpesių srautą, veikiančių giliausiame lygmenyje ir sužadinančių natūralius organizmo atsinaujinimo mechanizmus.
Norintiems dar labiau pasinerti į vidinę pusiausvyrą, siūloma unikali šviesos terapijos programa, kurioje šveicariška „Bioptron“ įranga derinama su „Theta Healing“ technologija. Seanso metu švelni poliarizuota šviesa veikia tam tikras kūno sritis, padeda atkurti nervų sistemos balansą, grąžina natūralų gyvybinės energijos srautą ir keičia gyvenimo suvokimą. Šviesos poveikį papildo ir garsas – gongų terapija, kurią pašnekovė vadina „giliu garsų vandenynu“. Jos metu žmogus panyra į virpesių bangas, masažuojančias kūną iš vidaus, raminančias protą ir harmonizuojančias jausmus.
Laikas sau miško SPA
Privatus poilsis gamtos apsuptyje – tai išskirtinumas, kuriuo pasižymi miško SPA „Barono Vila“, dažnai vadinama „mažąja Skandinavija“. Čia, gamtos glėbyje, puoselėjamas šiaurietiškas gyvenimo būdas, skandinaviškas stilius ir kokybė – viskas, kas leidžia pajusti ramybę.
„Barono vilos“ direktorė Rūta Baronienė pasakoja norėjusi sukurti svečiams unikalią ir jaukią erdvę gamtos apsuptyje, atpalaiduojančią visas kūno ir proto ląsteles. Todėl „Miško SPA“ erdvė skirta tik ją užsisakiusiam svečiui, šeimai ar mažai žmonių grupei – visiškai privačiam poilsiui gamtos apsuptyje. Čia įrengta sauna su stikline siena, pro kurią atsiveria nuostabus ežero ir miško vaizdas, o pats namelis pastatytas miško pakraštyje, atokiau nuo gyvenamųjų pastatų, todėl čia garantuojama visiška ramybė.
„Esame laimingi, galėdami pasiūlyti žmonėms su meile sukurtą gėrį – karštą sauną su panoraminiu vaizdu į ežerą, kūną ir mintis atpalaiduojančią garų pirtį „Žvaigždėtas dangus“, šiltą sukūrinę vonią, jaukią poilsio zoną su gultais, chalatais ir šlepetėmis, minkštais krėslais ir lauko terasą. Nuostabi patirtis – lauko terasoje, gurkšnojant pušų arbatą, gėrėtis mišku, ežeru ir spalvingu saulėlydžiu. Čia sustoja laikas…“, – neabejoja R. Baronienė.
Vilos svečiai gali mėgautis nakvyne moderniai ir jaukiai įrengtuose kambariuose, skaniais pusryčiais, maistu ir gėrimais restorane ir lauko terasoje, poilsiu gamtoje lauke, vandens pramogomis, laisvalaikiu sporto aikštyne, vaikų žaidimų aikštele, patirtimis vaikštant Miško maudynių taku su sertifikuota Miško maudynių audiogide Mila Monk.
Savęs pažinimo kelionė
Dar viena skubančiam žmogui itin patiksianti vieta – vaizdingoje Anykščių rajono vietovėje įsikūrusi sveikos gyvensenos ir savęs pažinimo mokykla – ramybės oazė „Svetana“.
Čia taikoma viena populiariausių praktikų – konsteliacijos, arba sisteminė terapija, padedanti pažvelgti į save, savo šeimą bei santykį su pasauliu. Oazės įkūrėja, medikė ir psichologė Svetlana Smertjeva organizuoja seminarus moterims, vasaros stovyklas, sulčių terapiją, gongų garsų maudynes bei autorinį metų ciklą „Pažink save“. Sodyboje veikia ir Harmonizavimo erdvė – vieta asmeninėms praktikoms. Čia sudėlioti akmenų labirintai ir Rėdos ratas, padedantys atsipalaiduoti ir geriau pajusti save.
Viena įspūdingiausių patirčių – INIPI pirties ritualas, kilęs iš Šiaurės Amerikos indėnų tradicijos. Skirtingai nuo mums įprastų pirčių, šis ritualas prasideda dar ryte ir trunka visą dieną. Kaip pasakoja ramybė oazės įkūrėja, dalyviai nuo ryto kartu ruošia pirtį – sukrauna akmenis, užkuria ugnį ir taip kuria ryšį su ugnies jėga bei akmenimis, kurie vėliau įnešami į prakaitinę ir kaitinami atskiroje, specialiai tam iškastoje duobėje.
Kaip pasakoja įkūrėja, mintis pasiūlyti lankytojams INIPI pirties ritualą gimė prieš 14 metų, kai ji pati pirmą kartą jame sudalyvavo. „Tai buvo gili, transformuojanti patirtis – per vieną dieną padėjo išlaisvėti vidumi, patirti ypatingą gamtos artumą. Labai norėjosi šiuo patyrimu pasidalinti su kitais žmonėmis. Nors INIPI ritualo vedimas reikalauja daug vidinės stiprybės ir kantrybės, tai – prasmingas kelias, padedantis žmonėms paleisti įtampas, pajusti savo prigimtį“, – įsitikinusi S. Smertjeva.
Dar viena išskirtinė patirtis – Tylos stovykla, kuri vyksta ypatingu metu – per Žolines – kai žemė jau brandi, nurimusi ir pasiruošusi perėjimui į kitą ciklą. Atsidūręs gamtoje, žmogus natūraliai rimsta – atsipalaiduoja kūnas, nurimsta protas, atsiveria vidinė tylos erdvė. Pasak S. Smertjevos, ši stovykla unikali ne tik tyla, bet ir giliomis praktikomis – konsteliacijomis, judesio, garso terapijomis, meditacijomis su gamtos stichijomis: „Jos padeda susitikti su savo vidiniu triukšmu ir pamatyti, išgirsti, pajusti tai, kas kelia įtampą ir trukdo. Sąmoningai susitikus su triukšmingu vidiniu pasauliu, atsiranda erdvės vidinei tylai.“
Vis daugiau žmonių atsigręžia į netradicinę terapiją, kaip į būdą papildyti įprastas gydymo priemones. Nors jos nepakeičia tradicinės medicinos, tačiau vis dažniau pripažįstamos kaip svarbi psichologinės pusiausvyros ir emocinio atsparumo dalis.
dailės terapijaterapijaramybės oazė
Rodyti daugiau žymių