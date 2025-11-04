Orai
2025 m. lapkričio 4 d. 15:00
Testas: ką žinote apie virusus?
2025 m. lapkričio 4 d. 15:00
Šaltasis metų sezonas – virusinių ligų siautėjimo metas. Ar žinote, kas yra virusai, kaip nuo jų saugotis, kaip stiprinti imunitetą? Pasitikrinti savo žinias apie virusus padės šis nuotaikingas Lrytas testas.
