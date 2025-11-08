Šoninė turėtų būti ženklinama kaip tabakas: patvirtinta, ji didina mirtinos ligos riziką

Grupė britų mokslininkų, tarp jų Kembridžo ir Liverpulio universitetų tyrėjai, siūlo, kad ant šoninės, kumpio ir dešrų pakuočių būtų pateikiami aiškūs sveikatos įspėjimai – panašiai kaip ant cigarečių. „Tai nebėra vien nuomonės klausimas. Turime pakankamai įrodymų, kad nitritais konservuojami mėsos gaminiai didina žarnyno vėžio riziką“, – sako Bowel Cancer UK atstovai.
Pasak mokslininkų, šoninės ir kitų perdirbtų mėsos gaminių pavojus kyla ne tiek dėl pačios mėsos, kiek dėl cheminių junginių, kurie susidaro ją konservuojant, rūkant ar kepant aukštoje temperatūroje. Nitritai, reaguodami su baltymais, gali virsti kancerogeniniais nitrozaminais – junginiais, kuriuos Pasaulio sveikatos organizacija dar 2015 m. priskyrė 1 grupės kancerogenams, t. y. tiems, kurių ryšys su vėžiu įrodytas.
Kasmet – dešimtys tūkstančių atvejų
Britų vėžio tyrimų organizacijos (Cancer Research UK) duomenimis, vien Jungtinėje Karalystėje kasmet nustatoma apie 40 tūkst. naujų storosios žarnos vėžio atvejų, o maždaug kas dešimtas iš jų siejamas su perdirbtos mėsos vartojimu.
Tyrėjų teigimu, net nedidelis tokių gaminių kiekis kasdien gali padidinti riziką: vos 50 gramų perdirbtos mėsos (apie dvi šoninės riekes) per dieną didina žarnyno vėžio riziką maždaug 18 procentų.
„Jei ant tabako pakuočių turime aiškius perspėjimus, kodėl jų neturėtų būti ant produktų, kurie taip pat patvirtintai didina mirtinos ligos riziką?“ – retoriškai klausia Liverpulio universiteto profesorius Chrisas Elliotas.
Kritika – ir gamintojams, ir valdžiai
Mokslininkai pabrėžia, kad maisto pramonė jau seniai žino apie nitritų poveikį, tačiau esą toliau plačiai juos naudoja, nes šie prailgina produktų galiojimą ir suteikia mėsai rausvą spalvą.
„Valdžios institucijos per ilgai užmerkė akis. Laikas veikti taip pat griežtai, kaip buvo pasielgta su tabako pramone“, – rašoma tyrėjų kreipimesi, kurį cituoja The Guardian.
Kol kas Jungtinės Karalystės Maisto standartų agentūra (FSA) tikina, kad produktai, kurių sudėtyje yra nitritų, gali būti vartojami „saikingai“, tačiau sutinka, jog „bet koks kancerogeninis poveikis turi būti įvertintas rimtai“.
Šaltiniai: The Guardian, BBC
Vėžysvėžio rizikanitritai
