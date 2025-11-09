Dietologė patarė 1 produktą, kuris veikia kaip cholesterolio priešnuodis: jūsų širdis padėkos

Apie tai portale „EatingWell“ dalijasi dietologė Novella Lui. Specialistė teigia dažnai sulaukianti klausimų apie jos mėgstamiausių maisto produktų sąrašą. Vienas iš tų produktų, kuriuos ji visada pamini, yra būtent avižos.
Dažniausiai avižos valgomos pusryčiams, tačiau jos taip pat malamos į miltus, naudojamus kepant duoną, gaminant sausus pusryčius ar makaronus. Be to, avižos dažnai tampa ingredientu kepiniuose – sausainiuose, bandelėse ar keksiukuose. Avižas taip pat galima trinti su vandeniu, kad gautume kreminį augalinį gėrimą – avižų pieną.
Avižos yra labai maistingos. Pagal JAV žemės ūkio departamento (USDA) duomenis, pusėje puodelio avižų yra apie 150 kalorijų, 5 gramai baltymų, 2,5 gramo riebalų (iš kurių 2 gramai – sveikieji nesotieji riebalai) ir 4 gramai maistinių skaidulų.
Valgant viso grūdo produktus gaunama daug naudos sveikatai – jie padeda mažinti cholesterolio kiekį, palaikyti sveiką kūno svorį ir sumažina širdies ligų bei vėžio riziką.
Štai dar keli privalumai, kuriuos suteikia reguliarus avižų vartojimas.
Sveika širdis
Kas daro avižas tokias ypatingas, kad jos laikomos vienu iš labiausiai ištirtų produktų, kalbant apie širdies sveikatą? Paslaptis slypi beta gliukane – tirpiųjų skaidulų rūšyje, esančioje avižose. Tirpiosios skaidulos ištirpsta vandenyje, virsta geliu ir veikia tarsi kempinė – prisijungia cholesterolį bei riebalus ir pašalina juos iš kraujotakos.
Pusėje puodelio avižų yra apie 2 gramus tirpiųjų skaidulų, todėl, reguliariai valgydami avižas, žengiate svarbų žingsnį sveikesnės širdies link.
Stabilus cukraus kiekis kraujyje
Tirpiosios skaidulos, esančios avižose, padeda stabilizuoti cukraus kiekį kraujyje – jos lėtina virškinimo procesą ir gliukozės patekimą į kraują.
Jeigu valgysite avižas, ypač kartu su baltymais, sumažės tikimybė patirti staigius cukraus kiekio pakilimus ar kritimus.
Sveika juosmens apimtis
Tyrimai rodo, kad reguliarus avižų vartojimas gali turėti daug naudos, įskaitant teigiamą poveikį juosmens apimčiai. Nors mokslininkai dar tiksliai nenustatė, kodėl taip yra, šį poveikį gali paaiškinti tirpiųjų skaidulų gebėjimas sugerti vandenį.
Viso grūdo produktai, tokie kaip avižos, suteikia sotumo jausmą greičiau nei rafinuoti grūdai – tai reiškia, kad natūraliai suvalgote mažiau.
Apibendrinant galima sakyti, kad avižos – universalus viso grūdo produktas, turintis daugybę naudos sveikatai, įskaitant cholesterolio mažinimą. Jas galima valgyti kaip atskirą patiekalą arba įtraukti į įvairiausius receptus.
Nors dažniausiai avižinę košę siejame su saldžiais pusryčiais, ji puikiai tinka ir sūriems patiekalams – pavyzdžiui, valgant su čederio sūriu, lapiniais kopūstais ir kiaušiniais. Taip pat galima pasigaminti energijos rutuliukų, tokių kaip žemės riešutų sviesto ir avižų rutuliukai.
Jei dar neįtraukėte avižų į savo kasdienį meniu, verta pradėti – netrukus galite pajusti jų teigiamą poveikį cholesterolio kiekiui ir bendrai sveikatai.
cholesterolispadidėjęs cholesterolisširdies sveikata
Rodyti daugiau žymių