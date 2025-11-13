Profesorius R. Stukas paatviravo, kad nevalgo lietuvių pamėgtos daržovės: įspėjo – skatina inkstų ligą

Profesorius pridūrė retkarčiais suvalgantis bananą, bet tuo pačiu pastebėjo, kad lietuvių jis labai pamėgtas, praktiškai tapęs tradiciniu.
„Žinių radijo“ laidoje „Persona grata“ gydytojas pasakojo negalintis gyventi be daržovių, ypač patinka lapinės žalios spalvos daržovės, kurios pasižymi magnio gausa.
„O magnis saugo mūsų nervų sistemą nuo streso. Žmonės sako: „Visos ligos nuo nervų.“ Reikia valgyti žalios spalvos daržovių, gausi magnio, nebus traukulių, būsime ramesni ir sveikesni“, – sakė R.Stukas.
Tiesa, jis pridūrė, kad rūgštynės „nėra labai gerai“, nes jose yra daug oksalo rūgšties, kuri skatina inkstų akmenligę.
„Rūgštynių nevalgau“, – nukirto R.Stukas.
Jis akcentavo, kad pasirinkimas didelis, yra kitų žalios spalvos daržovių: įvairios salotos, brokoliai, špinatai.
„Pavyzdžiui, rauginti kopūstai – koks puikus vitamino C šaltinis! Kad būtų be cukraus, reikia pačiam pasiraugti“, – sako R.Stukas.
Saikas reikalingas ir sveikam maistui
Profesorius toliau atviravo ir išdėstė savo valgiaraštį. Jo rytas dažniausiai prasideda nuo košės, bet tai nėra griežta taisyklė: kartais suvalgo kiaušinį, sumuštinį arba omletą.
„Ryžius retkarčiais valgau, grikiai vyraujantys, yra avižiniai dribsniai. Beje, kai valgau košę, kur supresuoti avižiniai dribsniai, užsipilu ją verdančiu vandeniu, įdedu žiupsnelį riešutų ar džiovintų slyvų, truputį razinų ir viskas – tam, kad būtų skaniau“, – dėstė R.Stukas.
Tačiau jis pabrėžė, kad gardinant košę nevalia pamesti saiką.
„Jeigu žmogus, kad ir patį sveikiausią maistą valgys, per dideliais kiekiais, irgi bus blogai“, – įspėjo profesorius.
Jeigu kamuoja alkio pojūtis, R.Stukas pataria atsigerti vandens. Nemažai žmonių ir persivalgo, nes nevartoja pakankamai skysčių.
„Kaip tyrimai rodo, žmonės išgeria per mažai gryno, tyro, kokybiško geriamojo vandens. Kartais žmogui sunku atskirti, ar jis tikrai alkanas, ar jam reikia atsigerti vandens. Atsigėrus vandens praeina alkio jausmas“, – sakė R.Stukas.
Jis taip pat pridūrė, kad gerosios žarnyno bakterijos „džiaugiasi“, jei gauna daug skaidulų. O jų gausu augalinės kilmės produktuose – ypač pilno grūdo, ankštiniuose, daržovėse, vaisiuose ir sėklose.
