Mitybos specialistės patarimai, kaip nesusirgti diabetu: „Duoda puikių rezultatų“

Nors sergamumas auga, antrojo tipo cukrinio diabeto dažnai galima išvengti. Pakanka daugiau dėmesio skirti sveikai mitybai, fiziniam aktyvumui ir reguliariam sveikatos tikrinimui. Laiku nustatytas padidėjęs gliukozės kiekis, prediabetas ar kiti rizikos veiksniai leidžia imtis pokyčių ir sustabdyti ligos progresavimą.
Norėdamas atkreipti dėmesį į šią problemą ir paskatinti rūpintis sveikata, lapkričio 14-ąją, minint Pasaulinę diabeto dieną, Vilniaus visuomenės sveikatos biuras „Vilnius sveikiau“ pakvietė sostinės gyventojus į nemokamą sveikatos patikrą. Renginyje daugiau nei šimtas vilniečių pasitikrino gliukozės kiekį kraujyje, atliko kūno masės analizę ir gavo individualias mitybos bei fizinio aktyvumo konsultacijas.
Pagrindiniai antrojo tipo diabeto rizikos veiksniai – antsvoris ir nutukimas (kai KMI viršija 25), ypač pilvinio tipo nutukimas, nepakankamas fizinis aktyvumas (kai fizine veikla užsiimama rečiau nei 3 kartus per savaitę), nesubalansuota mityba, rūkymas, paveldimumas ir vyresnis nei 45 metų amžius. Didesnė rizika kyla ir turint prediabetą ar metabolinį sindromą.
„Sveikatai palanki mityba ir kūno svorio kontrolė yra vieni svarbiausių veiksnių, padedančių sumažinti 2-ojo tipo cukrinio diabeto riziką. Antsvoris ir nutukimas, ypač visceralinių riebalų perteklius, tiesiogiai susiję su atsparumu insulinui. Todėl itin svarbu palaikyti normalų kūno svorį – rinktis palankesnius mitybos sprendimus ir reguliariai judėti“, – sako „Vilnius sveikiau“ sveikatai palankios mitybos specialistė Virginija Antanaitė.
Anot jos, kasdienėje mityboje turėtų būti daugiau skaidulinių medžiagų turinčių produktų – daržovių, vaisių, ankštinių augalų, viso grūdo gaminių, sėklų ir riešutų. O perdirbtų, saldžių ir riebių užkandžių bei saldintų gėrimų vertėtų vartoti kuo mažiau.
„Nuoseklūs įpročių pokyčiai – reguliarus valgymas, pakankamas vandens kiekis ir daugiau daržovių kasdien – ilgainiui duoda puikių rezultatų“, – pabrėžia ji.
Ne mažiau svarbus ir fizinis aktyvumas. „Reguliarus judėjimas didina organizmo jautrumą insulinui, padeda efektyviau panaudoti gliukozę energijai ir mažina riebalinį audinį, ypač pilvo srityje. Tai pagrindiniai veiksniai, susiję su padidėjusia diabeto rizika“, – teigia „Vilnius sveikiau“ visuomenės sveikatos specialistė Rasa Kločkova.
Fizinis aktyvumas padeda palaikyti raumenų masę – vieną svarbiausių gliukozės „kaupiklių“ – ir gerina širdies bei kraujagyslių sistemos veiklą. Norint sumažinti riziką, rekomenduojama bent 150 minučių vidutinio intensyvumo fizinės veiklos per savaitę – tam puikiai tiktų greitas ėjimas, važiavimas dviračiu, plaukimas ar kiti aerobikos pratimai. Papildomai naudingi ir 2–3 kartus per savaitę atliekami jėgos pratimai.
„Svarbiausia – reguliarumas. Net trumpos aktyvios pertraukos, laiptų pasirinkimas vietoje lifto ar 10–20 minučių pasivaikščiojimas kasdien turi apčiuopiamos naudos. Vėliau fizinį krūvį galima palaipsniui didinti“, – sako R. Kločkova.
Antrojo tipo cukrinis diabetas dažnai ilgą laiką nesukelia jokių simptomų, todėl liga neretai nustatoma pavėluotai. Specialistai ragina gliukozės kiekį kraujyje tikrintis reguliariai – net ir tada, kai nejaučiama jokių negalavimų, ypač jei turima bent vieną rizikos veiksnį. Laiku diagnozuota liga padeda išvengti rimtų komplikacijų, tokių kaip širdies ir kraujagyslių ligos, miokardo infarktas, insultas, inkstų ar regos pažeidimai.
„Vilnius sveikiau“ Pasaulinę diabeto dieną mini antrus metus iš eilės – lapkričio 14-ąją organizuojamos nemokamos sveikatos konsultacijos vilniečiams. Šiemet norinčių pasitikrinti sveikatą susirinko beveik triskart daugiau nei praėjusiais metais – vilniečiai vis aktyviau domisi cukrinio diabeto, širdies ir kraujagyslių ligų prevencinėmis programomis, tarp kurių – ir programa „Mano širdis – mano gyvenimas“ bei kitomis nuolat „Vilnius sveikiau“ organizuojamomis fizinio aktyvumo ir psichikos sveikatos stiprinimo veiklomis. Kviečiame aktyviai dalyvauti ir prisijungti – įkvėpsime gyventi sveikiau!
