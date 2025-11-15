Perkopėte šį amžių? Širdies chirurgas įspėjo griežtai atsisakyti alkoholio

Gydytojas iš Džordžijos (JAV) turi daugiau kaip 25 metų klinikinės patirties ir yra sertifikuotas širdies ir kraujagyslių chirurgas. Jis sako, kad jo misija – pateikti lengvai suprantamą, artimą ir naudingą sveikatos informaciją savo naujienlaiškyje, tinklalaidėje ir socialiniuose tinkluose.
Viename „TikTok“ vaizdo įraše jo sūnus užeina į gydytojo kabinetą ir paklausia: „Tėti, kokių dalykų reikėtų vengti po 40 metų?“ Gydytojas J.Londonas pateikia keturis patarimus. Pirmieji du punktai, anot jo, svarbūs bet kokiame amžiuje.
Alkoholis
Gydytojas J.Londonas sako, kad vienas svarbiausių pokyčių – sumažinti arba visiškai atsisakyti alkoholio.
„Pirmasis būtų alkoholis. Jei norite ilgalaikėje perspektyvoje pasirūpinti savo sveikata, ribokite arba išvis pašalinkite alkoholį iš savo raciono. Jis yra toksiškas kiekvienai kūno ląstelei. Suprantu, kad tai gali būti sunku, nes alkoholis yra visur. Tai asmeninis pasirinkimas, tačiau verta pagalvoti“, – sakė jis.
Nacionalinė sveikatos tarnyba (NHS) primena, kad viršijant rekomenduojamas alkoholio normas didėja širdies ligų, insulto, kepenų ligų ir įvairios rūšies vėžio rizika.
Rūkymas ir elektroninių cigarečių garinimas („veipinimas“)
Kartu su alkoholiu į juodąjį sąrašą patenka ir rūkymas bei elektroninių cigarečių garinimas. Rūkymas – viena didžiausių pasaulio sveikatos problemų, dėl kurios milijonai žmonių gyvena turėdami prastą sveikatos būklę.
Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, kasmet dėl rūkymo miršta apie aštuonis milijonus žmonių.
„Kitas dalykas – rūkymas ir elektroninės cigaretės. Nemanau, kad kas nors ginčytųsi, jog tai jums kenkia. Tai didina plaučių vėžio, širdies priepuolio ir insulto riziką. Negarinkite ir nerūkykite“, – komentavo J.Londonas.
Miegas
Miegas yra itin svarbus tiek fizinei, tiek psichinei sveikatai. Jis būtinas smegenų atsistatymui ir turi didžiulę įtaką bendrai savijautai.
Šiais laikais populiarus „keršto miego atidėliojimas“ – kai žmonės specialiai nesigula į lovą, kad bent šiek tiek pabūtų vieni, naršytų socialiniuose tinkluose ar žiūrėtų serialus. Tačiau toks elgesys kenkia sveikatai.
„Neiškeiskite miego į kitas veiklas. Tai dalykas, su kuriuo pats asmeniškai kovoju. Atsistatymas yra labai svarbus visą gyvenimą, o su amžiumi tampa dar svarbesnis“, – įspėjo jis.
Toksiški žmonės
Širdies chirurgas taip pat pabrėžė, kaip svarbu bėgant metams apsupti save tinkamais žmonėmis.
Toksiški santykiai gali rimtai paveikti psichinę sveikatą ir lemti didesnį nerimą, depresiją bei žemą savivertę. Be to, jie gali paveikti ir fizinę sveikatą – keistis mityba, atsirasti nemiga ar net lėtinės sveikatos problemos.
„Galiausiai – venkite toksiškų žmonių, puoselėkite santykius su tais, kuriuos mylite ir kurie jums rūpi, nes galiausiai būtent tai yra svarbiausia“, – sakė jis.
