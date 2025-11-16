Gerina smegenų kraujotaką ir stiprina atmintį: mokslininkas išklojo, kaip ketina prailginti gyvenimą

Klaidinga nuomonė, kad smegenys yra kaip senas kompiuteris, kuris bėgant metams neišvengiamai susidėvi. M.Fotuhi sako, kad tai yra gyvas organas, kuris gali augti (arba mažėti) reaguodamas į mūsų kasdienius veiksmus ir pasirinkimus.
„Per dieną jūsų smegenys pasikeičia tik mikroskopiniu lygmeniu. Kai tam tikrus dalykus darote vėl ir vėl, smegenų pokyčiai gali būti į gerąją arba blogąją pusę“, – teigė M.Fotuhi.
Jis pasakojo, kad įkopęs į šeštą dešimtį jis pakeitė savo kasdienę rutiną, jog padidintų tikimybę tapti „super-senoliu“, t. y. žmogumi, kurio kognityvinė sveikata senatvėje yra tokia pati kaip keliasdešimt metų jaunesnio žmogaus.
„Daugiau sportuoju. Labai stengiuosi nevalgyti perdirbtų maisto produktų. Jei pasitaiko proga, metu sau iššūkį“, – akcentavo mokslininkas.
M.Fotuhi pasidalija tipiška savo diena – nuo Viduržemio jūros dietos iki pramoginių šokių ir sudoku sprendimo.
1. Per savaitę dviračiu numina 100–130 km
M.Fotuhi pabrėžė, kad fizinis aktyvumas yra svarbus smegenų stiprinimui.
Todėl jis kiekvieną dieną pradeda nuo fizinės veiklos: sudalyvauja grupinėje treniruotėje arba savarankiškai mankštinasi su svoriais. Kardio ir jėgos treniruočių derinys yra mokslu pagrįstas būdas prailginti gyvenimą.
Kartą per savaitę M.Fotuhi leidžiasi į ilgesnę kelionę dviračiu, per savaitę vidutiniškai numina 100–130 km.
Fizinis aktyvumas gerina smegenų kraujotaką, stiprina atmintį ir informacijos apdorojimą.
2. Liesi baltymai ir jokių spurgų
M.Fotuhi laikosi Viduržemio jūros dietos, kurioje vyrauja neapdoroti maisto produktai, liesi baltymai ir sveiki riebalai, pavyzdžiui, žuvis.
Avižiniai dribsniai, baltymų milteliai ir bananas – tipiniai mokslininko pusryčiai. Apie vidurdienį jis suvalgo jogurto dubenėlį. Užkandžiui – mėlynės, o vakarienei – lašiša su salotomis.
M.Fotuhi sakė, kad jis vengia perdirbtų maisto produktų, ypač saldumynų, nes pridėtinis cukrus, druska ir riebalai gali sukelti uždegimą, kuris skatina pažinimo funkcijų silpnėjimą.
3. Omega-3 – vienintelis maisto papildas, kurio nauda smegenų sveikatai įrodyta
M.Fotuhi ragina skeptiškai žiūrėti į maisto papildų reklamas. Tik nedaugelis yra patvirtinti kaip padedantys kognityvinei sveikatai.
Tačiau jis daro vieną išimtį: omega-3 riebalų rūgštys, ypač DHA ir EPA.
M.Fotuhi pasirinkta dozė – 1000 miligramų per dieną. Gausybė įvairių tyrimų (įskaitant ir paties M.Fotudi atliktus) rodo, kad tai gali padėti apsaugoti atmintį ir nuotaiką.
„Tai vienintelis maisto papildas, kurio veiksmingumas palaikant smegenų sveikatą ir užkertant kelią Alzheimero ligai yra patvirtintas labai tvirtais duomenimis“, – sakė M.Fotuhi.
4. Niekada nenustokite mokytis
M.Fotuhi sakė, kad norėdamas išlaikyti gyvybingas smegenis, jis nuolat siekia mokytis naujų dalykų ir būna socialiai aktyvus – abu šie įpročiai yra naudingi ilgaamžiškumui.
Vyras nuolat skaito mokslinę literatūrą, ruošiasi paskaitoms, konsultuoja studentus, tad jo smegenims tikrai netrūksta stimuliacijos.
Po darbų M.Fotuhi prisėda prie šachmatų lentus, su dukromis žaidžia kortų žaidimus, o su žmona sprendžia sudoku.
Pora kartą per savaitę lanko šokių pamokas, daug keliauja, pažindinasi su naujomis kultūromis ir lanko muziejus. M.Fotuhi pridūrė aplankęs daugiau nei 40 šalių.
Vyras ieško iššūkių. Pavyzdžiui, Italijoje jis nusprendė nuplaukti mylią (1609 m). Tiesiog norėjo pasitikrinti, ar užteks jėgų.
5. Išjunkite GPS
M.Fotuhi išmoningai stengiasi, kad smegenys visada dirbtų.
„Jei reikia skaičiuoti, naudoju savo galvą, o ne skaičiuotuvą. Kai turiu kur nors vykti, stengiuosi kuo mažiau naudoti GPS, – sakė jis. – Man tai patinka, nes žinau, kad mokslinė literatūra yra įrodžiusi, kad tokie iššūkiai keičia smegenis.
Smegenys yra kaip raumenys. Jei nenaudojame, jos silpsta, pabrėžė M.Fotuhi.
6. Sumažinkite kortizolio kiekį
Dvi svarbiausi M.Fotuhi kasdienybės elementai – poilsis ir atsipalaidavimas.
Dienos rūpesčiai gali sukelti kortizolio kiekio padidėjimą. Įrodyta, kad kortizolis gali padaryti didelę žalą smegenų dalims, susijusioms su mokymusi ir atmintimi, įspėjo M.Fotuhi.
Tačiau kokybiškas miegas leidžia smegenims persikrauti ir padeda pašalinti toksinus, pavyzdžiui, amiloidus, susijusius su Alzheimero liga ir širdies bėdomis.
„Giliojo miego metu jūsų smegenyse vyksta valymo procesas. Smegenys tiesiogine prasme yra nuplaunamos. Mes vis dar nežinome, kodėl tai vyksta“, – pasakojo mokslininkas.
Jis išmoko valdyti stresą, todėl vos tik galva paliečia pagalvę, jis nugrimzta į ramų miegą. Žinoma, padeda fizinis ir protinis aktyvumas dienos metu – vakare nuovargis paima viršų.
Suvaldyti stresą padeda ir pasirinkta gyvenimo filosofija.
„Mes tikimės tam tikrų dalykų, o realybė neatitinka mūsų lūkesčių, todėl nusiviliame, – sakė Fotuhi. – Mąstysena gali turėti milžinišką įtaką jūsų kasdieniam džiaugsmui.
Priešnuodis nuo streso – platesnės perspektyvos ir tikslo pojūtis, sutelkiant dėmesį į didesnius užmojus, o ne smulkmenas.
„Manau, kad nieko baisaus, jei kas nors nepasiseka, – nuramino M.Fotuhi. – Gyvenimas tęsiasi.“
Parengta pagal „Business Insider“ inf.
