Prieš ruošiant šventinį vaišių stalą vaistininkė pataria: kaip užbėgti už akių virškinimo sutrikimams?

Anot jos, vos keletas klaidų gali lemti, jog didžiąsias metų šventes praleisime virškinimo sutrikimų, padidėjusio rūgštingumo ar skrandžio skausmų maratone, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Pirmoji klaida – maisto perteklius
Dar prieš planuojant šventinį valgiaraštį, vaistininkė ragina atidžiai paskaičiuoti, kiek žmonių dalyvaus, kokio dydžio maisto porcijas jie įprastai suvartoja bei kokia dalis patiekalų dažniausiai lieka neparagauti šventėms jau pasibaigus. Pasak K. Kurtinaitytės-Jančiukienės, lietuviškas svetingumas neretai pakiša koją, kai kalbama apie vaišių stalo ruošimą – įprastai patiekalų kiekis būna santykinai per didelis svečių skaičiui, neatsižvelgiama, kad vaikai ar senjorai gali suvalgyti mažiau.
„Kruopštus šventinio stalo planavimas gali išgelbėti ne tik nuo daugybės maisto likučių, kas vėliau gali virsti apsinuodijimais, bet ir nuo persivalgymo šventės dieną. Kalėdinis laikotarpis maisto atžvilgiu turėtų mažai skirtis nuo įprasto valgymo rėžimo – reikėtų nepamiršti, kad šv. Kūčių vakarą su artimaisiais valgome šventinę vakarienę, o Kalėdų dieną – pusryčius ar pietus. Kiekvienas šių valgymų atskirai neturėtų atitikti visos paros maisto normos“, – išlikti sąmoningais ragina „Camelia“ vaistininkė.
Jei norima paragauti visų ant stalo esančių patiekalų, vaistininkė ragina tai daryti pamažu, reguliariai geriant vandenį, darant pertraukas tarp valgymų. Svarbu neapsunkinti skrandžio gausybe riebių ir keptų patiekalų, nepersistengti su gazuotais gėrimais, alkoholiu, saldumynais. Taip pat pravartu žinoti, kad grybų ir miltų patiekalai gali būti sunkiau virškinami.
Antroji klaida – nepakankamas apdorojimas ir netinkamas laikymas
K. Kurtinaitytė-Jančiukienė taip pat pastebi, kad kalėdiniu laikotarpiu padaugėja pacientų, besiskundžiančių skrandžio skausmais, pykinimu, pilvo pūtimu ar tuštinimosi pokyčiais. Anot vaistininkės, šiuos simptomus gali lemti ne visada tinkamai apdorojamas maistas, pavyzdžiui, per trumpai kepama ar troškinama mėsa bei žuvis, netinkamai nuplaunamos daržovės ir vaisiai, per ilgai kambario temperatūroje laikomi patiekalai.
„Jūros gėrybių, žuvies, mėsos ir grybų patiekalai, taip pat salotos su majonezu bei kiaušiniais turėtų būti laikomi šaldytuve. Kambario temperatūroje šiuos patiekalus galima laikyti vos keletą valandų, kadangi jie linkę greitai sugesti. Jei po švenčių lieka tokios sudėties patiekalų, geriau juos padalinti giminaičiams, kad būtų greičiau suvartota. Kitu atveju rizikuojame savo sveikata“, – vardija vaistininkė.
Ji paaiškina, jog apsinuodijimo požymiai įprastai pasireiškia per pirmąją parą nuo netinkamo maisto suvalgymo. Jei tokie simptomai, kaip viduriavimas, vėmimas, pilvo skausmai nepraeina per keletą dienų, reikėtų kreiptis į gydytoją.
Trečioji klaida – neatsižvelgiama į turimas sveikatos būkles
Nors kalėdiniu laikotarpiu dažnai norisi atsipalaiduoti ir trumpam pamiršti turimas sveikatos būkles, vaistininkė ragina išlikti sąmoningiems ir šiuo klausimu. Pasak jos, neretai pasitaiko, kad netinkamas žmonių elgesys prie vaišių stalo padaro įtaką tokių sveikatos būklių kaip refliuksas, opos, dirgliosios žarnos sindromas, kasos ir kepenų ligos, paūmėjimui. Net ir per šventes patartina laikytis įprasto mitybos rėžimo, klausyti gydytojų patarimų.
„Į skirtingų patiekalų ragavimą atidžiau taip pat vertėtų atsižvelgti tiems, kas netoleruoja tam tikrų produktų. Tokiu atveju, verčiau susilaikyti ir valgyti tik tai, kas vėliau neapsunkins savijautos. Vaišinantis taip pat reikėtų atkreipti dėmesį ir į turimas alergijas citrusiniams vaisiams, riešutams, jūros gėrybėms ir t.t.", – priduria K. Kurtinaitytė-Jančiukienė.
Ji primena, kad turintys lėtinių ligų per šventes turėtų nepamiršti vartoti jiems skirtų vaistų.
Ketvirtoji klaida – netinkamai vartojami preparatai
Vaistininkė pasakoja, kad sunegalavus per šventes, dažnai norima kuo greičiau vėl jaustis gerai ir tęsti svečiavimosi bei vaišinimosi maratoną, todėl įvairūs vaistiniai preparatai ar maisto papildai ne visada pasirenkami atsakingai. Ji paaiškina, jog puiku, jei vykstant į svečius su savimi kartu vežamės ir vaistinėlę, tačiau svarbu žinoti, kokie joje esantys preparatai gali padėti ir kaip juos tinkamai vartoti.
„Įtariant apsinuodijimą, aktyvintosios anglies rekomenduojama vartoti skaičiuojant po vieną kapsulę arba tabletę 10 kg kūno svorio. Ją galima vartoti ir norint sumažinti pilvo pūtimą bei dujų kaupimąsi žarnyne, tačiau dozę reikėtų mažinti – pakakti gali 1–2 aktyvintosios anglies tablečių keletą kartų per parą. Jei vartojami ir virškinimo fermentai, geriausia tarp šių preparatų vartojimo padaryti 2–3 val. pertrauką.
Kasos virškinimo fermentai ar augalinės kilmės preparatai ir sudėtyje esančios medžiagos, tokios kaip papainas, bromelainas, margainis, kiaulpienės, gencijonai ar ramunėlės, gali palengvinti skrandžio darbą ir nemenkai padėti tiems, kurie jaučia sunkumą bei pilnumą pilve“, – vardija K. Kurtinaitytė-Jančiukienė.
Pasak vaistininkės, didžiosios žiemos šventės turėtų būti ne apie persivalgymą, skubėjimą ir su tuo atkeliaujančias sveikatos problemas, o apie laiką kartu su artimiausiais žmonėmis ir kalėdinės nuotaikos palaikymą. K. Kurtinaitytė-Jančiukienė pataria per šventes skirti laiko lengvam judėjimui, poilsiui, stengtis gerti pakankamai vandens, ragaujant patiekalus išlikti sąmoningais ir klausyti kūno siunčiamų signalų.
