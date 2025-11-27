Kad bėgimas žiemą nesustotų: kaip išvengti gerklės skausmo šaltuoju sezonu?

Virusai – dažniausia priežastis žiemą
Pasak vaistininkės, šaltuoju metų laiku gerklės skausmą dažniausiai sukelia virusai. Jis neretai pasireiškia kartu su kitais peršalimo simptomais: sloga, kosuliu, čiauduliu, lengvu karščiavimu, raumenų skausmu. Tokiais atvejais organizmui paprastai pakanka laiko ir tinkamo poilsio.
„Virusinis gerklės skausmas praeina savaime per 5–7 dienas. Rekomenduojama gerti daug šiltų skysčių, ilsėtis, esant poreikiui – vartoti priešuždegiminius vaistus, gerklės purškalus ar pastiles, kurie malšina skausmą bei dirginimą“, – sako E. Ramaškienė.
Ji primena, kad puikiai tinka ir natūralios priemonės: druskos tirpalas gargaliavimui ar karšta arbata su medumi, kuris turi priešuždegiminių savybių.
O jei skausmas stipresnis? Atpažinkite streptokokinę infekciją
Stiprus, aštrus skausmas, kai sunku nuryti net vandenį, aukštesnė temperatūra, galvos skausmas, patinę limfmazgiai, ant tonzilių atsiradusios baltos apnašos – tai dažni bakterinės, ypač streptokokinės anginos, simptomai.
„Streptokokinė infekcija pavojingesnė nei virusinė, todėl pajutus šiuos požymius reikėtų kuo greičiau kreiptis į gydytoją. Gydymui būtini antibiotikai, o juos skirti galima tik atlikus tyrimus. Labai svarbu vartoti antibiotikus tiksliai taip, kaip nurodyta, ir užbaigti visą kursą“, – pabrėžia vaistininkė.
Bėgikams – dar viena rekomendacija: neignoruoti pirmųjų signalų
Sportuojant šaltyje gleivinė greičiau išsausėja, todėl net ir nedidelis dirginimas gali virsti skausmu. Vaistininkė rekomenduoja:
● naudoti jūros vandens purškalą nosiai ar gerklei,
● treniruočių metu saugoti kvėpavimo takus šaliku ar kaklaskare,
● po bėgimo greičiau persirengti sausais drabužiais.
Artėja jubiliejinis Kalėdinis bėgimas – pasiruoškite iš anksto
Gruodžio 6 d. Vilniaus gatves tradiciškai užpildys šventinė nuotaika ir tūkstančiai pasipuošusių bėgikų. Eurovaistinės Kalėdinis bėgimas – puiki proga pajudėti, susitikti su draugais ir įveikti pasirinktą distanciją su šypsena. Laukia 3, 6, 12 km bėgimai bei Nykštukų bėgimas 2–12 metų vaikams. Daugiau informacijos: www.kaledinisbegimas.lt
Kad peršalimas nesutrukdytų dalyvauti bėgime, vaistininkai ragina rūpintis imunitetu ir nepamiršti prevencijos šaltuoju sezonu.
