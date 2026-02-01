Ar dienos miegas gali sugadinti jums naktį? Jo nauda ir žala

Apie dienos miegą diskutuojama jau daugelį metų: vieni jį vadina „produktyvumo paslaptimi“, kiti perspėja apie kylančias rizikas.
Tiesa ta, kad dienos miegas yra dviašmenis kalavijas: tinkamas poilsis gali perkrauti smegenis, padidinti koncentraciją ir pagerinti nuotaiką, o netinkamas – palikti jus išsekusius ir sugadinti nakties poilsį. Apie tai neseniai pasakojo leidinys RTÉ.
Mieguistumo atsiradimas antroje dienos pusėje yra natūralus procesas. Tarp 13:00 ir 16:00 valandos dauguma žmonių jaučia energijos nuosmukį.
Dėl to kaltas ne tik sunkus maistas, bet ir cirkadiniai ritmai – vidinis mūsų kūno laikrodis, reguliuojantis budrumo ir nuovargio kaitą. Būtent todėl popietės miegas gali būti toks patrauklus.
Kaip miegoti teisingai?
Trumpas 10–20 min. poilsis, dar vadinamas „energijos poguliu“, padeda atgauti jėgas be rizikos užmigti ilgam. Jis leidžia smegenims pailsėti, neleidžia pereiti į gilias miego stadijas, todėl atsibudę jaučiatės žvaliai. Tačiau yra ir tam tikrų pavojų.
Miegas, trunkantis ilgiau nei 30 min., dažnai sukelia „miego inerciją“ – sumišimo, sunkumo ir nuovargio būseną, kuri gali tęstis iki valandos.
Vėlyvas poilsis dienos metu sumažina natūraliai besikaupiantį mieguistumą, todėl naktį gali būti sunku užmigti.
Strateginis trumpas miegas ypač naudingas:
- dirbantiems pamaininį darbą;
- tiems, kurie lėtinį miego trūkumą jaučia dėl darbo, vaikų auginimo ar kitų aplinkybių;
- sportininkams, kurie dienos miegą naudoja greitesniam raumenų atsistatymui;
- aukštos koncentracijos reikalaujančių profesijų atstovams, pavyzdžiui, medicinos darbuotojams ar lėktuvų įguloms.
Idealaus dienos miego taisyklės
- Trukmė: Optimalu miegoti 10–20 min.
- Laikas: Geriausia ilsėtis iki 14:00 valandos, kad nepajustų neigiamo poveikio nakties grafikas.
- Aplinka: Vėsi, tamsi ir tyli. Padeda miego kaukės ir ausų kištukai, ypač jei esate triukšmingoje patalpoje.
- Eksperimentuokite: Stebėkite, kaip miegas veikia jūsų darbingumą ir nakties poilsį.
Dienos miegas nėra panacėja. Jis padeda tiems, kuriems reikia papildomos energijos, tačiau nepakeičia sveiko nakties miego.
Popietės poilsis gali tapti puikiu naudingų įpročių rinkinio įrankiu, nes pagerina nuotaiką, koncentraciją ir produktyvumą.
Svarbiausia – žinoti, kada ir kaip jį planuoti.
