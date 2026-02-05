Viena stiklinė kasdien: kurios sultys ypač naudingos sveikatai

Tačiau, remiantis neseniai atliktu tyrimu, viena maža stiklinė sulčių per dieną (apie 150 ml) gali būti sveikatai palankios mitybos dalis.
Saikingas grynų vaisių sulčių vartojimas gali suteikti organizmui vitaminų, kalio, magnio, taip pat biologiškai aktyvių polifenolių, kurie padeda apsisaugoti nuo oksidacinio streso, uždegimų ir lėtinių ligų.
Taigi, kaip tinkamai pasirinkti, kokias sultis gerti? Štai ką verta žinoti.
Citrusiniai vaisiai
Apelsinų sultys dažno namuose atsiduria ant pusryčių stalo. Jose esantis vitaminas C stiprina imunitetą ir veikia kaip antioksidantas.
Įrodyta, kad apelsinų sultys gali padėti sumažinti uždegimą, nuraminti viso kūno dirginimą ir sumažinti aukštą kraujospūdį.
Tačiau dėl natūralių apelsinų sultyse esančių cukrų, vartojant dideles dozes, paprastai virš 500 ml per dieną, nauda sveikatai žymiai sumažėja.
Citrinų sulčių vartojimas taip pat siejamas su žemesniu kraujospūdžiu. Tyrimai rodo, kad viena citrina per dieną gali prisidėti prie hipertenzijos kontrolės.
Granatai
Granatų sultys, ypač 100 proc. grynos, ypač naudingos sveikatai dėl didelio polifenolių, kurie turi stiprų antioksidacinį poveikį, kiekio.
Tik labai svarbu saikas; vartojant daugiau nei 200 ml per dieną, naudos nebelieka, o cukraus suvartojimas padidėja.
Burokėliai
Burokėliai turi didelį neorganinių nitratų, kurie padeda atpalaiduoti kraujagysles, kiekį.
Tyrimai rodo, kad burokėlių sultys naudingiausios moterims po menopauzės, hipertenzija sergantiems žmonėms ir sportininkams.
Kadangi burokėliai turi mažiau cukraus nei vaisiai, šių sulčių norma siekia iki 500 ml per dieną.
Spanguolės
Spanguolių sultys geriamos, jei vargina pasikartojančios šlapimo takų infekcijoms (UTI), nes jose esančios medžiagos neleidžia bakterijoms, pvz., E. coli, prilipti prie šlapimo pūslės sienelių.
Tyrimai parodė, kad spanguolių produktai sumažina šlapimo takų infekcijų riziką 30 procentų, o moterims (32 proc.) ir vaikams (45 proc.) nauda dar didesnė.
Norint gauti teigiamą poveikį, spanguolių sultys turėtų būti 100 proc. ir nesaldintos.
Slyvos
Slyvos naudingos virškinimui ir palengvina vidurių užkietėjimą. Nors sveiki vaisiai yra naudingesni, sultys taip pat gali turėti teigiamą poveikį.
Jos turi daugiau natūralių cukrų nei dauguma vaisių; rekomenduojama suvartoti ne daugiau kaip 150 ml per dieną.
Mėlynės
Mėlynės – itin maistingos uogos, žinomos dėl antioksidacinių savybių, vitamino C ir K, skaidulų ir mangano.
Tyrimai parodė, kad mėlynių vartojimas yra susijęs su širdies, smegenų sveikatos ir medžiagų apykaitos pagerėjimu.
Sultys turi trumpalaikį teigiamą poveikį kraujagyslėms ir kognityviniams gebėjimams, tačiau geriausia būtų valgyti pačias uogas.
Parengta pagal „Euronews“ inf.
Sultyscitrinų sultysgranatas
Rodyti daugiau žymių