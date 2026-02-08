Atrado naują būdą, kaip sumažinti „blogojo“ cholesterolio kiekį net 60 proc.

Tabletės, kurios vis dar yra klinikinių tyrimų stadijoje, sumažino mažo tankio lipoproteinų (LDL), kitaip – „blogojo“ cholesterolio, kiekį iki 60 procentų, rodo duomenys, paskelbti žurnale „New England Journal of Medicine“.
„Mažiau nei pusė pacientų, kuriems diagnozuota aterosklerotinė širdies ir kraujagyslių liga, pasiekia gydytojų iškeltus LDL cholesterolio kiekio tikslus“, – sakė tyrimui vadovavusi Ann Marie Navar iš JAV Teksaso valstijoje įsikūrusio „UT Southwestern Medical Center“.
Ji pridūrė, kad vaistas gali žymiai pagerinti galimybes užkirsti kelią širdies priepuoliui bei insultui ir bendroje gyventojų populiacijoje.
Alternatyva statinams?
Statinai, kurie blokuoja dalį kepenyse gaminamo cholesterolio, išlieka populiariausiu būdu mažinti „blogojo“ cholesterolio kiekį organizme. Tačiau daliai žmonių nepadeda net didelės statinų dozės. Todėl ieškoma alternatyvių pagalbos būdų.
LDL cholesterolis prisideda prie širdies ir kraujagyslių ligų, kai jo dalelės nusėda kraujagyslių sienelėse, sukeldamos aterosklerozę. Galiausiai kraujagyslių pažeidimas priveda prie širdies priepuolio arba insulto.
Pasak tyrėjų, „blogojo“ cholesterolio mažinimas yra pagrindinis širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos būdas.
Europoje beveik trečdalis širdies ir kraujagyslių ligų atvejų yra susiję su nevaldomu cholesteroliu, kuris paveikia daugiau nei 50 proc. suaugusiųjų.
Kaip vyko klinikiniai tyrimai?
Mokslininkai išbandė tabletes su beveik 3000 pacientų, kurie sirgo ateroskleroze arba turėjo riziką susirgti šia liga dėl lėtinių sveikatos sutrikimų.
Du trečdaliai tyrimo dalyvių gavo tiriamąjį vaistą, o likęs trečdalis – placebą.
Po 24 savaičių vaistą gavusių dalyvių LDL cholesterolio lygis sumažėjo apie 60 procentų, palyginti su placebo grupe.
Tyrėjai taip pat nustatė, kad enlicitidas taip pat sumažino kitus su širdies ir kraujagyslių ligomis susijusius kraujo lipidų rodiklius, įskaitant ne-HDL lipoproteinų cholesterolį, apolipoproteiną B ir lipoproteiną (a). Rezultatai išliko stabilūs per metus trukusį stebėjimo laikotarpį.
„Šis LDL cholesterolio sumažėjimas yra didžiausias, kokį kada nors pasiekėme pasitelkę per burną vartojamus vaistus nuo statinų sukūrimo“, – sakė A.M.Navar.
Tyrimas turėjo trūkumų, nes šis vaistas dar nebuvo naudojamas klinikinėje praktikoje. Tyrimas truko apie metus ir buvo tikrinama, ar medikamentas mažina „blogąjį“ cholesterolį, tačiau nebuvo įrodyta, kad jis turi įtakos širdies priepuolių ar insultų dažniui – tam reikalingi ilgesnės trukmės tyrimai.
JAV Maisto ir vaistų administracija šiam vaistui suteikė nacionalinio prioriteto statusą, skirtą pagreitinti jo patvirtinimo procesą.
