Medikų akiratyje – vaisius, kuris įspūdingai sumažina kraujospūdį

Viena iš hipertenzijos priežasčių – per didelis druskos suvartojimas ir jo sukeltas natrio kiekio padidėjimas organizme. Pastebėta, kad natris skatina skysčių susilaikymą organizme, o tai padidina bendrą kraujo tūrį ir tuo pačiu spaudimą kraujagyslėms.
Tiesa, tyrimai rodo, kad maisto produktai, kuriuose gausu kalio, veikia priešingai ir padeda mažinti kraujospūdį. Kalis skatina natrio pertekliaus pasišalinimą iš organizmo ir atpalaiduoja kraujagyslių sieneles. Naujausi tyrimai parodė, kad teigiamas kalio poveikis pasireiškia net ir tada, kai druskos suvartojimas išlieka didelis.
Tyrimas, paskelbtas žurnale „American Journal of Physiology-Renal Physiology“, parodė, kad padidinus kalio suvartojimą žymiai sumažėjo kraujospūdis. Tyrėjai pastebėjo, kad vyrams kraujospūdis sumažėjo iki 14 mmHg, o moterims – iki 10 mmHg.
Džiovinti abrikosai pasižymi įspūdinga kalio doze
Remiantis „Study Finds“, tai rodo, kad vartojant daug kalio turinčių maisto produktų galima iš dalies kompensuoti patiekalų, kuriuose daugiau druskos, pvz., picos ar bulvių traškučių, neigiamą poveikį.
Nors bananai garsėja dėl kalio, kitas vaisius iš tiesų suteikia dar didesnę šio svarbaus mineralo dozę. 100 gramų džiovintų abrikosų porcija pasižymi įspūdingu 1162 mg kalio kiekį.
Palyginimui, toks pat kiekis bananų turi 358 mg kalio. Kiti geri kalio šaltiniai: migdolai, špinatai ir bulvės.
Minėto tyrimo autoriai sukūrė kompiuterinius modelius, kad imituotų, kaip natrio, kalio ir skysčių balansas veikia kraujospūdį visame organizme. Modeliai atsižvelgė į pripažintus biologinius vyrų ir moterų skirtumus, pvz., inkstų funkciją, hormonų lygį, nervų sistemos veiklą ir kraujagyslių reakcijas.
Tada tyrėjai atliko imitacijas, naudodami įvairias natrio ir kalio suvartojimo kombinacijas, kad stebėtų, kaip tai paveikia vyrų ir moterų kraujospūdį.
Simuliacijos parodė, kad padvigubėjus kalio suvartojimui, kraujospūdis žymiai sumažėjo – net 14 mmHg vyrams ir 10 mmHg moterims, sergantiems tam tikrų tipų hipertenzija.
Nustatyta, kad padidėjęs kalio vartojimas bent iš dalies kompensuoja didelio natrio kiekio poveikį kraujospūdžiui.
Jei kilo nerimas dėl kraujospūdžio, nedelsiant pasitarkite su savo šeimos gydytoju.
Parengta pagal express.co.uk inf.
