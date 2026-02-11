Slidus padas? Trys pigūs būdai, padėsiantys saugiau vaikščioti per ledą

Štai trys populiarios gudrybės, kaip padaryti batus mažiau slystančius:
1. Šiurkštūs vienkartiniai antbačiai
Vienas greičiausių būdų, kuriuo dalijasi vartotojai – vienkartiniai antbačiai.
Svarbu rinktis ne plonus ir lygius, o šiurkščius, tekstūrinius ir tankius antbačius.
Užmauti ant batų, jie sukuria papildomą sluoksnį, kuris kur kas geriau sukimba su ledo paviršiumi nei lygus padas.
2. Kojinės ant batų
Nors tai gali atrodyti neįprastai, tačiau ant batų viršaus užmautos storos medvilninės ar vilnonės kojinės yra vienas efektyviausių būdų išgyventi plikledį.
Audinio pluoštas sukuria didelę trintį su ledu, o tai praktiškai panaikina slydimo riziką. Šis metodas puikiai tinka, jei ledas užklupo netikėtai ir reikia saugiai pasiekti namus.
3. Švitrinis popierius
Jei ieškote šiek tiek ilgaamžiškesnio sprendimo, galite naudoti švitrinį popierių.
Jį galima priklijuoti prie pado (naudojant drėgmei atsparius klijus) arba pritvirtinti gumytėmis bei raišteliais.
Šiurkštus popieriaus paviršius veikia kaip miniatiūriniai dygliai, užtikrinantys stabilumą net ant pačio lygiausio ledo.
Svarbu: Šios priemonės yra laikini sprendimai. Eidami slidžia danga visada išlaikykite budrumą, šiek tiek sulenkite kelius ir dėkite pėdas pilnu paviršiumi, kad svorio centras būtų stabilus.
