Kodėl pajuodo paakiai? Į pagalbą – 3 vaistininkės patarimai

Kodėl oda aplink akis gali atrodyti tamsesnė?
Anot vaistininkės I. Sauserytės, tamsūs ratilai gali atsirasti dėl daugybės skirtingų priežasčių, pavyzdžiui, išsausėjusių akių ir pernelyg didelio joms tekusio krūvio, įtaką gali daryti ir per didelis tiesioginės saulės šviesos kiekis.
Tamsių paakių atsiradimui įtakos taip pat gali turėti ore pasklidę alergenai, dėl ligos nusilpęs organizmas, dažnas akių trynimas. Visgi dažniausiai paakiai patamsėja dėl su amžiumi kintančios odos struktūros bei nuovargio, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Amžėjant mūsų oda tampa plonesnė, nebe tokia skaisti ir elastinga, nes joje natūraliai mažėja riebalų ir kolageno atsargos. Kadangi oda aplink akis ir taip yra labai plona, o vyresniame amžiuje suplonėja dar labiau, išryškėja po ja esantis kraujagyslių tinklas ir atsiranda tamsesni ratilai, kurių atspalviai vyrauja tarp pilkos, rudos ir melsvos“, – paaiškina „Camelia“ vaistininkė.
Ji įvardija, kad labai panašūs procesai vyksta ir tada, kai žmogus yra neišsimiegojęs, pavargęs, patiria didelį stresą. Dėl šių priežasčių gali sulėtėti kraujo mikrocirkuliacija, tad kraujagyslės prasčiau aprūpina odą deguonimi. Oda aplink akis gali atrodyti papilkėjusi ir suglebusi – dėl šios priežasties kraujagyslės aplink akis tampa labiau pastebimos.
„Kai kuriais atvejais, ypač tada, jei žmogus vakare prieš miegą gėrė daugiau skysčių, rūkė ar vartojo alkoholį, tamsūs ratilai gali atsirasti ir dėl akių zonoje susikaupusių skysčių. Kai kurios sveikatos būklės, pavyzdžiui, dehidratacija, nusilpęs imunitetas, įvairios akių ligos ar mažakraujystė, gali taip pat lemti tamsesnius paakius. Tamsesnė odos pigmentacija gali būti ir paveldima“, – sako I. Sauserytė.
1 patarimas: pakankamas poilsis ir kūnui, ir akims
Siekiantiems atrodyti žvaliai, vaistininkė I. Sauserytė pataria skirti daugiau dėmesio rūpinimuisi savo organizmo energijos ištekliais. Labai svarbu kokybiškai pailsėti ir išsimiegoti, nepertraukiamam nakties miegui skiriant 7–8 valandas. Vaistininkė pataria išsirinkti tokią pagalvę, kuri šiek tiek kilstelėtų galvą aukščiau kūno, tokiu būdu skysčių akių zonoje kaupsis mažiau.
„Taip pat rekomenduočiau riboti apkrovą akims – jei dieną daug dirbame su ekranais, vakare vertėtų leisti sau pailsėti nuo kompiuterio, televizoriaus ar telefono ekrano. Vakarais siūlyčiau skirti laiko lengvai mankštai, jogos treniruotei ar meditacijai, pasivaikščiojimui gryname ore. Naudinga skirti laiko akių mankštos pratimams, kurie padėtų atpalaiduoti aplink akį esančius raumenis, paspartintų kraujotaką.
Rūkymas ir alkoholio vartojimas taip pat neprisideda prie jaunatviškos išvaizdos, kadangi tiek nikotinas, tiek etilo alkoholis kenkia visam organizmui, įskaitant odą, kraujagysles bei limfotaką“, – pataria vaistininkė.
2 patarimas: tinkama gležnos odos priežiūra
Vaistininkė įvardija, kad tamsūs paakiai reikalauja nemažai papildomų pastangų atsirenkant tinkamas kosmetikos priemones. Anot jos, naudojant įprastą, kasdienį veido kremą ir zonai aplink akis, šios problemos greičiausiai neišspręsime, ypač jei produkto sudėtyje yra agresyvesnių veikliųjų medžiagų, pavyzdžiui, AHA rūgščių.
I. Sauserytė paaiškina, kad oda aplink akis yra jautresnė ir plonesnė, nei veido oda, tad ją reikia prižiūrėti kruopščiau: vengti odą dirginti galinčių priemonių, trynimo. Ji ragina atkreipti dėmesį, kad kai kurių veido kremų, kaukių ar kitų kosmetikos priemonių informaciniame lapelyje netgi yra nurodoma vengti akių srities.
„Sulaukus maždaug 30-ies metų, patys neretai pradedame pastebėti pirmuosius amžėjimo požymius: paakiai tampa tamsesni, aplink akis atsiranda smulkios raukšlelės, nuovargis akyse matomas ryškiau. Į veido priežiūros rutiną rekomenduočiau įtraukti paakiams skirtus kremus, kuriuose būtų hialurono rūgšties, vitamino C, niacinamido, retinolio, kofeino“, – vardija vaistininkė.
Pasak jos, hialurono rūgštis padeda drėkinti gležną paakių odą, vitaminas C padeda mažinti raudonį ir šviesina odą, o niacinamidas pasižymi odą drėkinančiomis ir skaistinančiomis savybėmis. Kofeinas gali padėti su paakių paburkimu, kadangi gali paspartinti kraujotaką.
3 patarimas: atsakingas retinolio priemonių naudojimas
Retinolis, dar žinomas kaip vitaminas A, neretai vadinamas esminiu odos priežiūros elementu, gali paskatinti kolageno gamybą, ląstelių atsinaujinimą, padėti mažinti smulkias raukšleles. Vis dėlto, pasak vaistininkės, jo teikiama nauda patariama mėgautis atsargiai.
„Retinolio turinčią kosmetiką į savo rutiną svarbu įtraukti pamažu, kad oda nesureaguotų per jautriai ir priprastų prie stipriau veikiančios medžiagos. Bent keletą savaičių retinolio produktus naudokite ne kasdien, o kas keletą dienų, vėliau – galima naudoti ir dažniau. Tik maždaug po mėnesio retinolio paakių kremą galima naudoti kasdien“, – rekomendacijomis dalijasi I. Sauserytė.
Ji priduria, kad taip pat svarbu retinolio produktus naudoti vakarais, kad būtų išvengiama tiesioginės saulės šviesos, kadangi UV spinduliai sujautrina retinolio paveiktą odą. Ryte, po įprastos veido priežiūros rutinos, būtina naudoti SPF, nepamiršti juo patepti akių vokų ir paakių.
„Nuovargio žymes aplink akis gali padėti sumažinti vėsūs kompresai, specialios gelinės pagalvėlės, pripildytos veikliosiomis medžiagomis. Kai kurie žmonės nevengia palepinti akių odos vėsiais agurko griežinėliais ar juodosios arbatos maišeliais, uždėtais ant užmerktų akių. Svarbu į pajuodusius paakius žvelgti kompleksiškai ir suprasti, kad dažnai tai nėra tik odos pokyčių arba tik prasto miego pasekmė“, – pataria vaistininkė.
vitaminas Cnuovargishialurono rūgštis
