Pasakė, kuriuos kraujo tyrimus verta atlikti nejaučiant jokių simptomų

Pasak „Gintarinės vaistinės“ vaistininkės Vilmantės Mostautienės, vis daugiau žmonių nori prevenciškai pasitikrinti kraujo rodiklius net ir nejausdami akivaizdžių sveikatos problemų.
„Tiek šeimos gydytojo kabinetuose, tiek privačiose laboratorijose stebimas augantis susidomėjimas kraujo tyrimais. Vis daugiau žmonių renkasi tyrimus savo iniciatyva, norėdami įvertinti, ar viskas organizme yra tvarkoje“, – aiškina ji.
Vaistininkės teigimu, dažnai pacientai savo iniciatyva pasidaro tyrimus ir atėję į vaistinę teiraujasi, kaip suprasti gautus rezultatus.
„Pacientė atliko kraujo tyrimus klinikoje ir pastebėjo, kad hemoglobinas normos ribose, bet feritinas – per žemas. Ji klausė, ar pradėti vartoti papildus. Visada rekomenduojame pirmiausia pasikonsultuoti su gydytoju. Svarbu ne tik papildyti atsargas, bet ir nustatyti trūkumo priežastis. Papildai turi būti vartojami atsakingai, stebint savijautą ir esant reikalui – kartojant tyrimus“, – prisimena neseniai nutikusią situaciją V. Mostautienė.
Vaistininkė pabrėžia, kad daugelis svarbių sveikatos pokyčių pirmiausia atsispindi laboratoriniuose rezultatuose.
„Feritinas – rodiklis, padedantis įvertinti geležies atsargas. Net ir esant normaliam hemoglobino lygiui, sumažėjęs feritinas gali rodyti geležies trūkumą, kuris dar nejaučiamas, bet ilgainiui gali lemti jėgų stygių ar net anemiją“, – aiškina V. Mostautienė.
Pakitęs TSH lygis gali išduoti skydliaukės veiklos sutrikimus dar iki pasireiškiant aiškiems simptomams. Šie sutrikimai dažnai lemia nuovargį, svorio svyravimus, širdies ritmo pokyčius ar net nuotaikos kaitą
„Profilaktiniai tyrimai padeda pereiti nuo reaktyvaus gydymo prie ankstyvos prevencijos“, – akcentuoja vaistininkė.
Tarp svarbiausių kraujo tyrimų ji įvardija bendrąjį kraujo tyrimą (BKT), kuris padeda aptikti uždegimus, infekcijas, imuninės sistemos pokyčius, galimą mažakraujystę.
„Tai vienas universaliausių ir dažniausiai atliekamų tyrimų, kuris turėtų atsirasti kiekvieno profilaktinėje patikroje“, – pataria V. Mostautienė.
Anot jos, vitamino D tyrimas ypač aktualus vidutinio klimato šalyse, kur šio vitamino trūkumas dažnas net ir vasarą. Jis svarbus ne tik kaulams, bet ir imuninei sistemai.
Skirtingi poreikiai – skirtingi tyrimai
Profilaktiniai tyrimai gali skirtis priklausomai nuo amžiaus ar lyties. V. Mostautienė pastebi, kad moterims ypač svarbu stebėti hormonų pusiausvyrą ir mikroelementų atsargas. Vyrams daugiau dėmesio skiriama širdies ir kraujagyslių sistemai, metabolizmui bei prostatos sveikatai.
„Vyresniame amžiuje padidėja lėtinių ligų rizika, todėl reguliarus sveikatos tikrinimas tampa dar aktualesnis“, – teigia ji.
Kaip tinkamai pasiruošti?
Tyrimų tikslumas priklauso ir nuo pasiruošimo. Kai kuriems kraujo tyrimams reikalinga atvykti nevalgius, nevartojus papildų ar vaistų.
„Net paros metas ar maistas gali daryti įtaką rezultatams. Todėl tinkamas pasiruošimas padeda išvengti pakartotinių tyrimų ar klaidinančių rodiklių“, – aiškina vaistininkė.
Ji pastebi, kad dažniausiai pacientai skundžiasi vitamino D, geležies, vitamino B12 trūkumu, taip pat skydliaukės ar gliukozės apykaitos disbalansu.
„Dalis šių sutrikimų pasireiškia nespecifiniais simptomais, todėl laboratoriniai tyrimai tampa ypač svarbūs norint laiku identifikuoti ir diferencijuoti problemą“, – paaiškina V. Mostautienė.
vitaminas Dkraujo tyrimasanemija
Rodyti daugiau žymių