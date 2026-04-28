Išmokite kaip maldą: 10 geriausių produktų kepenims atstatyti

2026 m. balandžio 28 d. 06:52
Kepenų sveikata tiesiogiai priklauso nuo kasdienės mitybos. Norint palaikyti jų funkciją ir išsaugoti energiją ilgiems metams, pakanka į racioną įtraukti daugiau naudingų produktų bei maksimaliai sumažinti žalingų pasirinkimų kiekį.
Kepenys yra vienas darbščiausių organų: jos filtruoja toksinus, skaido riebalus ir kaupia vitaminus. Tačiau cukraus perteklius, alkoholis ir perdirbti maisto produktai gali jas apkrauti, rašo leidinys „High Energy“.
Gera žinia ta, kad kepenys geba regeneruotis, jei užtikrinama tinkama mityba. Pasak leidinio, tam nereikia griežtų detoksikacijos programų – pakanka į kasdienį valgiaraštį įtraukti tam tikrus produktus.
Požymiai, rodantys, kad jūsų kepenys yra perkrautos yra:

– Nuolatinis nuovargis;
– Sunkumai bandant numesti svorio;
– Virškinimo sutrikimai;
– Pablogėjusi odos būklė.
Produktai kepenims
Česnakai – aktyvuoja fermentus ir padeda šalinti toksinus.
Burokėliai – padeda skaidyti riebalus ir mažina uždegiminius procesus.
Ciberžolė – skatina tulžies gamybą ir saugo kepenų ląsteles.
Citrusiniai vaisiai – juose gausu antioksidantų, kurie padeda detoksikacijai.
Kryžmažiedės daržovės (brokoliai, kopūstai) – stiprina apvalomųjų fermentų gamybą.
Žalioji arbata – mažina riebalų kaupimąsi kepenyse.
Avokadai – skatina glutationo, itin svarbaus antioksidanto, gamybą.
Žalumynai – padeda neutralizuoti toksinus.
Avokadas ir pomidorai<br>Pexels nuotr. Daugiau nuotraukų (4)
Avokadas ir pomidorai
Pexels nuotr.
Riešutai – slopina uždegimą ir palaiko valymosi procesus.
Artišokai – gerina tulžies išsiskyrimą ir virškinimą.
Tuo pačiu metu rekomenduojama vengti cukraus bei saldžiųjų gėrimų, alkoholio, transriebalų, greitojo maisto ir baltų miltų gaminių. Visi šie produktai apkrauna kepenis ir trukdo joms atsistatyti.
