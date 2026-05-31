Kardiologas atvirauja, kokio pieno produkto nevalgo niekada: užkemša kraujagysles ir sukelia insultą

Daug riebalų turintis maistas gali žymiai padidinti širdies ligų ir insulto riziką, taip pat padidinti širdies priepuolio tikimybę. Kardiologas atskleidė maisto produktus, kurių jis pats nevalgo niekada.
Gydytojas Mohammadas Alo turi beveik 270 000 sekėjų „TikTok“ platformoje, kur jis save vadina „Amerikos kardiologu“ ir reguliariai dalijasi neįkainojamais patarimais, kaip išlaikyti sveiką širdį.
Neseniai patalpintame vaizdo įraše jis įvardijo kelis maisto produktus, kurių niekada nevalgytų kaip kardiologas.
„Kai kurie maisto produktai, kuriuos valgant, padidėja „blogojo“ cholesterolio kiekis, užsikemša arterijos, kyla širdies priepuoliai, insultai, vystosi demenciją, periferinių arterijų, inkstų ligos ir visokios kitos problemos.“
MTL arba mažo tankio lipoproteinų cholesterolis plačiai vadinamas „bloguoju“. Jis gali sukelti pavojingą apnašų kaupimąsi arterijose.
Didelio tankio lipoproteinų arba DTL cholesterolis yra „geroji“ šios medžiagos forma. Pasak Britų širdies fondo, jis perneša cholesterolio perteklių atgal į kepenis, kur jis suskaidomas ir pašalinamas iš kraujotakos.
Gydytojo verdiktas
Kardiologas M. Alo pirmiausia išskyrė ypač populiarų pieno produktą.
„Sviestas iš esmės yra beveik gryni sotieji riebalai. Vartojant sviestą, padidėja „blogasis“ cholesterolis, pradeda kimštis arterijos“, – perspėjo gydytojas.
„Tas pats pasakytina ir apie kitus maisto produktus, kuriuose gausu sočiųjų riebalų: sūris, šoninė, taukai, lydytas sviestas, kokosų aliejus, riebūs kepsniai, vištienos odelė. Visi jie didina „blogąjį“ cholesterolį ir sukelia širdies ligas“, – akcentavo M. Alo.
Pagal rekomendacijas, vyrams patariama per dieną suvartoti ne daugiau kaip 30 g sočiųjų riebalų, o moterims – ne daugiau kaip 20 g.
Kaip galiu sumažinti cholesterolio kiekį?
Anglijos nacionalinės sveikatos tarnybos (NHS) interneto puslapyje nurodoma keletą būdų, kaip sumažinti cholesterolio kiekį. Svarbiausias iš jų – sumažinti riebaus maisto, ypač turinčio daug sočiųjų riebalų, vartojimą.
Taip pat patariama valgyti daugiau:
– riebios žuvies, pavyzdžiui, skumbrės ir lašišos;
– alyvuogių aliejaus, rapsų aliejaus ir iš šių aliejų pagamintų užtepėlių;
– rudųjų ryžių;
– pilno grūdo duonos;
– pilno grūdo makaronų;
– riešutų ir sėklų;
– vaisių ir daržovių.
Fizinis aktyvumas yra dar viena veiksminga cholesterolio kiekio mažinimo priemonė. NHS rekomenduoja surinkti bent 150 minučių vidutinio intensyvumo mankštos kiekvieną savaitę.
Rūkymas taip pat gali padidinti cholesterolio kiekį. Be to, reikėtų pasistengti nesuvartoti daugiau nei 14 alkoholinių vienetų per savaitę ir jokiu būdu negerti alkoholio kasdien.
Parengta pagal Express.co.uk inf.
