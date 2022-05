Lietuvoje vis labiau populiarėja ir skleroterapija. Vakarų šalyse šis gydymo metodas taikomas labai plačiai, vis dėlto Lietuvos gyventojai prie jo „pratinasi“ atsargiau. Ką reikėtų žinoti apie venų varikozės gydymą?

Svarbu taikyti kompleksinį ir individualiai pritaikytą gydymą

Pastebėjus bet kokius pokyčius ant kojų ir jaučiant kojų nuovargį, sunkumą, kenčiant nuo tinimų geriau nedelsti ir kreiptis į kraujagyslių chirurgą.

Plikomis akimis matome tik paviršinėse venose ir odoje bei poodyje vykstančius pakitimus, tačiau patys negalime suprasti, kas vyksta giliosiose venose. Juk jomis prateka didžioji dalis kraujo.

Kraujagyslių chirurgai teigia, kad nėra prasmės gydyti tik paviršinius pakitimus, visai neįvertinant to, kas vyksta giliau. O tai padaryti gali būtent tik kraujagyslių chirurgai.

Jei bus gydomi tik paviršiniai mazgai, neįvertinant giliųjų venų būklės, gali būti padaryta tik daugiau žalos. Tad visuomet geriau lankytis išskirtinai pas šios srities specialistus.

Kokius pavojus sukelia negydoma venų varikozė?

Venų varikozė nėra tik estetinė problema. Negydomas lėtinis venų kraujotakos nepakankamumas gali pridaryti kur kas daugiau bėdų. Kai kurios komplikacijos kelia pavojų gyvybei.

Gydytojai teigia, kad viena pavojingiausių, nors ir rečiau pasitaikančių komplikacijų yra trombų arba krešulių susidarymas venų spindyje.

Žinotina, kad tokie trombai arba jų dalys gali nukeliauti ne tik į širdį, bet ir į plaučius. Užsikimšus gyvybiškai svarbioms kraujagyslėms ir skubiai nesuteikus reikiamos pagalbos žmogų gali ištikti netikėta mirtis.

Pabrėžtina, kad tokia baigtis neretai pasitaiko ilgų kelionių, ilgo sėdėjimo, karščių metu ir geriant per mažai vandens.

Kokie požymiai rodo, kad Jums gali būti reikalinga kojų venų operacija?

Pirmieji venų varikozės požymiai gali atrodyti visai nekaltai. Vakarais gali būti jaučiamas kojų skausmas, maudimas, nuovargis. Kartu su šiais požymiais gali pradėti ryškėti mėlynas kojų venų žemėlapis, keistis odos spalva, atsirasti sutrūkinėjusių kapiliarų.

Pastebėjus panašius požymius geriau nedelsti ir kreiptis į kraujagyslių specialistą, nes pradinėse ligos stadijoje ją pažaboti kur kas lengviau.

Pačioje ligos pradžioje paprastai dar neprireikia operacinio gydymo. Gaila, kad operacijos baimė atbaido labai daug pacientų, tačiau šiuolaikinio gydymo bijoti tikrai nereikėtų.

Metodai per paskutinius dešimtmečius labai pažengė. Jei anksčiau venų varikozės gydymas rėmėsi tik operaciniu metodu (atvira chirurgija), kuriam būdingas ilgas ir sunkus gijimo laikotarpis, tai šiandien pasirinkimas kur kas platesnis.

Kokiems gydymo metodams šiandien taikoma pirmenybė?

Taigi jei anksčiau atvira chirurginė operacija buvo vienintelis pasirinkimas, tai šiandien pirmenybė teikiama mažiau invaziniams metodams.

Tarkime, atviros chirurginės operacijos metu ištraukiama visa vena, todėl pacientas gana stipriai traumuojamas ir ilgai sveiksta. Auksiniu venų varikozės gydymo standartu šiandien laikomas gydymas lazeriu.

Be to, vis labiau populiarėja specialius ir naujas metodas, kurio metu pažeistos venos spindis suklijuojamas bioklijais ir kraujas ja tekėti nebegali.

Šie metodai nuo atviros chirurginės operacijos skiriasi tuo, kad vena ne pašalinama, o uždaroma, todėl kraujas randa kitą kelia ir teka sveikomis venomis.

Šauniausia tai, kad šio tipo procedūros trunka neilgai (dažniausiai apie 30-40 minučių), po jų pacientas gali iš karto atsistoti ir eiti.

Be to, nesutrikdomas jo darbingumas ir normalus gyvenimo būdas. Jei po operacijos lazeriu būtina nešioti kompresines kojines, tai po procedūros bioklijais nereikia nė to. Vis dėlto venų suklijavimą klijais atlieka ne visi chirurgai, o ši procedūra dar gana brangi.

„Lioton“ gelis – geresnei mikrocirkuliacijai ir kojų lengvumui

„Lioton“ gelis veiksmingai mažina paviršinių venų ligų simptomus:

kojų sunkumą;

kojų skausmą;

kojų paraudimą ir tinimą.

Optimali gelio forma suteikia vėsinimo pojūtį, jis labai lengvai ir greitai įsigeria, be to, itin maloniai kvepia ir netepa drabužių. Gelis gali būti vartojamas ir po operacijų ar patyrus susimušimą.

Dėl bet kokio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti sveikatai.