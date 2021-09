Dėmesys sveikatai: savaitgalį sporto šventės metu kvies nemokamoms gydytojų konsultacijoms, registruotis mamografijai

Renginio metu – nemokama gydytojų konsultacija

Kaip teigia IWAV „Sužydėjusios vilties 2021“ organizacinio komiteto vadovė Erin Gainer-Grigaliūnė, „Sužydėjusios vilties“ komanda itin džiaugiasi galėdama tapti šio išskirtinio sporto renginio dalimi.

„Vilniaus maratonas – kasmet apie 10 tūkstančių žmonių sutraukiantis renginys. Tokios sporto šventės – puiki proga ne tik išbandyti savo jėgas, pasivaržyti, aktyviai praleisti laiką, kitomis akimis pažvelgti į Vilnių, bet ir dar kartą atkreipti moterų ir jų artimųjų dėmesį į profilaktinio krūties vėžio pasitikrinimo ir ankstyvos diagnostikos svarbą“, – teigia E. Gainer-Grigaliūnė.

IWAV atstovė teigia, kad būtent dėl šios priežasties kartu su labdaros organizacijos komanda viso renginio metu Katedros aikštėje įrengtoje „Sužydėjusios vilties“ palapinėje bus galima rasti ir Nacionalinio vėžio instituto gydytojus. Renginyje dalyvausiančios gydytojos suteiks informacijos apie krūties vėžį ir kitus vėžinius susirgimus, šios ligos prevenciją bei kvies moteris užsiregistruoti profesionaliam mamografijos tyrimui.

Kvies prisidėti ir finansiškai

Nacionalinio vėžio instituto vadovė ir labdaros organizacijos gerosios valios ambasadorė prof. Sonata Jarmalaitė teigia, kad krūties vėžys – didžiausią skaičių pacientų turintis onkologinis susirgimas pasaulyje.

Kasmet krūties vėžiu suserga daugiau kaip 2 milijonai moterų, iš jų Lietuvoje – 1600. Tačiau anksti diagnozuota liga greičiau ir paprasčiau išgydoma, o didžioji dalis moterų – pasveiksta. Anot prof. S. Jarmalaitės, būtent dėl šios priežasties itin svarbu skirti laiko krūties vėžio profilaktikai.

„Pastebime, kad po įvairiausių akcijų, ypač jeigu jose dalyvauja žinomos moterys – profilaktinių moterų patikrinimų skaičius išauga. O tai – labai svarbu norint ligą diagnozuoti kuo ankstesnėje stadijoje.

Organizacija „Sužydėjusi viltis“ į Lietuvą atnešė filantropystės tradiciją. Jų pagalba, ne tik atkreipiant dėmesį į ligos profilaktiką, bet ir aprūpinant ankstyvai ligos diagnostikai ir gydymui skirtomis priemonėmis, – labai reikalinga ir svarbi. Tai palengvina gydytojų darbą, nes padedant asociacijai ligoninės yra aprūpinamos trūkstamomis, tačiau būtinomis ligai gydyti priemonėmis“, – teigia prof. S. Jarmalaitė.

Viso Vilniaus maratono metu bus galima ne tik pasivaržyti, aktyviai praleisti laiką, bet ir finansiškai prisidėti prie lėšų rinkimo iniciatyvos, skirtos ankstyvai diagnostikai ir krūties vėžio gydymui.

Rugsėjo 12 dieną Katedros aikštėje nuo 7 iki 19 val. visi norintys turės galimybę apsilankyti „Sužydėjusios vilties“ komandos palapinėje ir joje įsigyti simbolinių #pinkwave kepurėlių, už kurias surinkta suma bus skirta kovai su krūties vėžiu. Taip pat „Sužydėjusios vilties“ palapinėje bus įrengta žaidimų zona vaikams, joje bus galima rasti saldumynų bei kitų gėrybių.

Per 12 metų labdaringa iniciatyva „Sužydėjusi viltis“ (Blossom of Hope) padėjo surinkti daugiau kaip 260 tūkst. eurų, už kuriuos nupirktos priemonės buvo paaukotos Lietuvos onkologinėms ligoninėms. Tarptautinė Vilniaus Moterų Asociacija (International Women‘s Association of Vilnius – IWAV) vienija Lietuvoje gyvenančias užsienio šalių ambasadų darbuotojų ir verslininkų žmonas iš daugiau nei 25 šalių bei veiklias Lietuvos moteris. Savo savanoriška veikla asociacija padeda spręsti socialinius klausimus Lietuvoje.

Norintys prisidėti prie organizacijos ir jai paaukoti, tai padaryti visą rugsėjo ir spalio mėnesį gali oficialioje Tarptautinės Vilniaus moterų asociacijos svetainėje: https://www.iwavilnius.com/blossom-of-hope

Registracija į kasmetinį Vilniaus maratoną: https://www.vilniausmaratonas.lt/en/paramos-fondai/