Kas tai yra imunitetas

Žvelgiant iš mokslinės pusės, imunitetas – tai organizmo ląstelių, audinių, organų apsaugos sistema, kuri saugo organizmo genetinį pastovumą, atskiria tai kas organizmui yra „sava“ nuo to, kas „svetima“ ir neutralizuoja kenksmingus, galinčius sukelti ligas mikroorganizmus. Kiekvieną akimirką mūsų imunitetas privalo būti pasiruošęs likviduoti bakterijų ir virusų keliamą pavojų. Ne išimtis ir puikiai pažįstamos sezoninės peršalimo ligos, ir net nauji virusiniai susirgimai bei jų protrūkiai visame pasaulyje.

Kompleksinei sistemai reikalingas kompleksinis palaikymas

Dėl nežinojimo žmonės dažnai puola į kraštutinumus – vartoja didelius kiekius vitamino C ar kokio nors kito stebuklingo vitamino, pradeda ekstremaliai grūdintis ar imtis kitų priemonių, kurios gali net pakenkti sveikatai. Būtina atsiminti, kad imunitetas – kompleksinė sudėtinga sistema ir viena medžiaga neužtikrins sklandaus visos sistemos veikimo.

Patys paprasčiausi saugaus imuniteto stiprinimo būdai – buvimas gryname ore, judėjimas ir be abejo – taisyklinga ir įvairi mityba. Jeigu mūsų mityba skurdi, nuo viruso imuninė sistema jūsų neapsaugos. Jeigu kasdien valgote vien kruopas arba miltus, nuo bado apsiginti tai padės, bet nuo viruso neapsaugos, kadangi tai mums neduos jokių naudingųjų maistinių medžiagų.

Svarbu pabrėžti, jog gyvename laikais, kuomet kalorijų netrūksta, todėl renkantis maistą, reikia prisiminti, kad ne tik sotumo pojūtis, bet ir maistinė vertė bei potenciali nauda yra nemažiau svarbios.

Mokslininkai daugybę metų tiria įvairius produktus ir priėjo išvados, kad per pastaruosius keliasdešimt metų maiste smarkiai sumažėjo vitaminų ir mineralų. Tad net maitinantis įvairiai ir subalansuotai vis sunkiau darosi gauti visų reikalingų maistingųjų medžiagų....

Efektyvus būdas papildyti savo organizmo resursus reikalingomis medžiagomis – kokybiški maisto papildai. Tačiau juo renkantis svarbu atsižvelgti į sudėtį, kad būtų efektyvūs ir saugūs kiekiai, pakankama sudėtinių medžiagų įvairovė.

Svarbiausios medžiagos efektyviam imuninės sistemos palaikymui

Antioksidantai. Yra pripažinta, jog laisvieji radikalai yra vienas svarbiausių faktorių silpninančių imuninę sistemą ir viena pagrindinių daugybės ligų priežasčių. Antioksidantai – medžiagos, padedančios neutralizuoti žalingą laisvųjų radikalų poveikį ir mažinančios ląstelių oksidacinį pažeidimą.

Antioksidantų žmogus gauna su maistu, vieni geriausiai žinomų – vitaminai C, E, cinkas, manganas, selenas, varis. Svarbu pažymėti, jog, be to, kad skirtingi antioksidantai veikia drauge kaip sistema, organizmo audinių galimybės kaupti antioksidantus yra ribotos, tad pavienių antioksidacinių medžiagų, pavyzdžiui tik vitamino C, vartojimas didelėmis dozėmis nėra efektyvus. Efektyviam imuniteto palaikymui, būtina antioksidantų įvairovė ir pakankami, tačiau ne per dideli kiekiai.

Imunitetą palaikantys vitaminai bei mineralai. Vitaminai D, C ir selenas yra vieni iš daugybės imuninės sistemos veiklą palaikančių medžiagų. Lietuvoje gauti pakankamai vitamino D yra ganėtinai sunku, kadangi saulėtų dienų turime ne tiek daug kaip pietinės šalys. Dar vienas iššūkis – su maistu suvartoti pakankamai seleno, kadangi mūsų platumų dirvožemyje jo yra nedaug. Taigi tokiame dirvožemyje užaugintuose javuose seleno būna mažiau negu užaugintuose kitose pasaulio vietose.

Ežiuolė. Jau beveik prieš 2 tūkstančius metų pastebėta, kad šis augalas palaiko natūralią organizmo apsaugą. Ežiuolė skatina žmogaus imunines ląsteles savo jėgomis kovoti su bakterijomis, virusais ir kitomis patologinėmis ląstelėmis. Be to, tai natūralus antioksidantas.

Galingas derinys imunitetui

Kaip vieną geriausiai subalansuotų maisto papildų imuninei sistemai galima būtų įvardinti IMMUNACE su ežiuole. Tai itin gausus aktyvių medžiagų derinys imuniteto palaikymui! Sudėtyje platus sinerginio poveikio antioksidantų spektras ir net 450 mg ežiuolių bei kiti imunitetą palaikantys elementai – vitaminai C, D3, selenas, geležis ir kiti. Optimalus efektas pasiekiamas suvartojus 1-2 pakuotes, pakanka 1 tabletės per dieną. Tai racionalus pasirinkimas vertinantiems aukštą kokybę.

