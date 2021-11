Dažnos tualeto pertraukėlės? Pirmosios pagalbos patarimai

Ši liga yra pati dažniausia šlapimo takų infekcija. Cistitu dažniausiai serga vaisingo amžiaus moterys, tačiau tam tikrais atvejais gali sirgti ir vyrai, vaikai bei vyresnio amžiaus asmenys. Dauguma cistito simptomų tikrai yra labai nemalonūs ir sutrikdantys gyvenimo kokybę, sukeliantys didelį diskomfortą, tačiau kentėti nebūtina. Cistito simptomus galima palengvinti dar iki apsilankymo pas gydytoją.

Kaip atpažinti ligą?

Vieni simptomai yra labiau specifiniai, neleidžiantys šlapimo pūslės uždegimo supainioti su kitomis ligomis, tačiau dalis cistitą išduodančių ženklų gali pasirodyti klastingi, nes yra būdingi ir kitoms ligoms.

Suaugusiesiems karščiavimas dėl cistito dažniausiai nepasireiškia. Taigi, jei temperatūra pakyla iki 38 laipsnių ar daugiau, skauda apatinę nugaros dalį arba šonus, gali būti, kad susirgote inkstų infekcija, kuri vadinama pielonefritu.

Toliau išvardyti požymiai dažniausiai išduoda, kad susirgote cistitu:

skausmas, deginimas ar perštėjimas šlapinantis;

dažnesnis ir skubesnis noras šlapintis, nei įprasta;

po apsilankymo tualete lieka jausmas, kad reikės ir vėl šlapintis;

tamsus, drumstas arba stipraus kvapo šlapimas;

skausmas pilvo apačioje;

prasta bendra savijauta, skausmas, pykinimas ir nuovargis;

kraujas šlapime.

Pirmoji pagalba gydant cistitą

Dažnai pasitaiko, kad vizito pas gydytoją reikia palaukti. Dėl COVID-19 pandemijos eilės pas gydytojus gerokai pailgėjo. Dėl to svarbesnis tapo vaistininkų, kurie gali rekomenduoti nereceptinių vaistinių preparatų, skirtų šlapimo takų infekcijai gydyti, vaidmuo. O būdų cistito simptomams palengvinti yra tikrai ne vienas.

Kiekvienoje namų vaistinėlėje turėtų būti nereceptinių skausmą malšinančių vaistų. Žinoma, tik prieš jų griebdamiesi nepamirškite perskaityti informacinio lapelio, pasitikrinkite, ar tokį vaistą vartoti galite. Jei nesate dėl to tikri, kreipkitės į vaistininką.

Kitas patarimas – išgerti stiklinę vandens. O tuomet dar vieną... Išgerkite bent du litrus vandens per dieną. Gausesnis šlapinimasis gali padėti „išplauti“ infekciją iš šlapimo pūslės. Ir šiukštu nevartokite daug kitų skysčių, pavyzdžiui, arbatos, kavos ar juo labiau alkoholio. Veiksmingiausias gali būti tik vanduo.

Taip pat siūloma į stiklinę vandens įmaišyti šaukštelį valgomosios sodos (natrio bikarbonato). Tiesa, šitaip „pagardinto“ vandens nederėtų gerti daug. Toks metodas gali būti taikomas tik trumpą laiką. Be to, ši priemonė netinka asmenims, turintiems problemų dėl inkstų ar širdies.

Deja, bet lytiniai santykiai taip pat gali paūminti cistitą. Patartina susilaikyti nuo sekso, kol nepasijausite bent kiek geriau.

Vakarų Australijos sveikatos departamentas pataria pripilti buteliuką karšto vandens ir palaikyti jį priglaustą prie nugaros, skrandžio srities ar tarp kojų – priklauso nuo to, kur jaučiate cistito sukeltą skausmą.

Šlapimo pūslės uždegimo simptomus palengvinti gali ir maudynės karštoje vonioje arba ilgas pogulis lovoje, poilsis šiltuose pataluose.

Ką daryti, jeigu simptomai išnyko dar iki vizito pas gydytoją?

Gėrėte daug vandens? Šildėte skaudamą vietą? Vaistininko pasiūlytas nereceptinis vaistinis preparatas padėjo? Jeigu simptomų nebeliko, vizitą pas gydytoją galite atšaukti.

Cistitas, nors ir bakterinės kilmės infekcija, gali būti savaime praeinantis uždegimas. Štai kodėl vis dažniau kalbama apie simptominį lengvo ir vidutinio sunkumo cistito gydymą.

Anksčiau cistitas be jokios alternatyvos buvo nurodomas kaip antibiotikų vartojimo indikacija. Dabar daug kalbama apie pasaulinį bakterijų atsparumą antibiotikams ir apie žalą visuomenei, kai jie vartojami per dažnai ir dėl per menkų sveikatos sutrikimų.

Sergantiesiems cistitu labai svarbu išsaugoti natūralią saprofitinę mikroflorą, kuri atlieka apsauginę funkciją šlapimo takuose ir neleidžia gleivinėje kolonizuotis naujoms, nepažįstamoms ir ligas sukeliančioms bakterijų padermėms.

Deja, antibiotikai visada sutrikdo mikrobiotos pusiausvyrą organizme. Dėl šių priežasčių ir yra reikalingi kiti, alternatyvūs antiobiotikams, preparatai, skirti gydyti ūminį šlapimo pūslės uždegimą.

O ką patartume daryti, jeigu simptomai ne tik kad neišnyko, bet ir stiprėja? Tuomet nedelskite ir kreipkitės į skubiosios medicinos pagalbos skyrių ar į pirminės sveikatos priežiūros grandies gydytojus, kad atliktų tyrimus, nustatytų tikslią diagnozę ir paskirtų jums tinkamą gydymą.

*Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta.

Tekstas parengtas bendradarbiaujant su UAB Bionorica Lithuania.