Gydytoja įvardijo, kas gali slypėti už pilvo skausmo: tai organizmo siunčiamas įspėjimas

„Jeigu pilvo pūtimas vargina nuolatos ar dažnai pasikartoja, pirmiausia reikia pagalvoti apie netinkamą mitybą ir jos įpročius. Tačiau tai taip pat gali būti organizmo siunčiamas signalas, įspėjantis apie skrandžio, kasos ir tulžies pūslės sutrikimus ar celiakiją – autoimuninę ligą, pasireiškiančią glitimo (baltymo, esančio kviečiuose, rugiuose ir mielėse) netoleravimu.

Be to, pilvo pūtimas gali būti žarnyno mikrofloros pasikeitimo ar net jo nepraeinamumo, atsirandančio dėl onkologinių ligų arba susiformavusių sąaugų po atliktų operacijų, pasekmė“, – įspėja I. Lukošė.

Prasta mityba – tik viena iš daugelio priežasčių

Gydytoja sako, kad pilvo pūtimas gali varginti dėl daugybės priežasčių – pieno produktuose esančios laktozės, natūralaus įvairių vaisių cukraus (fruktozės) ar atskirų maisto produktų netoleravimo, antibiotikų vartojimo, nėštumo ir antsvorio.

Dažnai pilvo pūtimas kamuoja tuos, kuriems diagnozuotas dirgliosios žarnos sindromas, lėtinis vidurių užkietėjimas, infekcinės ligos ir funkcinė dispepsija – viršutinės vidurinės pilvo dalies skausmas ar diskomfortas, atsiradęs dėl suprastėjusio virškinimo.

„Jausdami stresą ar įtampą valgome nereguliariai, paskubomis, nepakankamai gerai sukramtome maistą ar persivalgome, dėl to virškinimo sistema patiria didelį krūvį, jos darbas tampa apsunkintas, išsiskiria didesnis dujų kiekis, o galiausiai ima varginti ir pilvo pūtimas.

Jeigu šis negalavimas dažniau vargina vakare, labai tikėtina, jog tai „sunkaus“ vėlyvo maisto ir sprendimo po jo prigulti pasekmė. Be to, pilvo pūtimas gali atsirasti ir tada, kai susijaudinę kalbėdami nuryjame per daug oro ir jo perteklius susikaupia pilve“, – sako I. Lukošė.

Patiria visi: nuo kūdikio iki senjoro

Šeimos gydytoja akcentuoja, kad su pilvo pūtimo problema tenka susidurti visų amžiaus grupių žmonėms. Viena dažniausių šio negalavimo priežasčių ankstyvoje kūdikystėje yra oras, patenkantis į virškinimo sistemą valgio metu, pavyzdžiui, kai netinkamai apžiojamas krūties spenelis.

Įtakos pilvo pūtimui atsirasti taip pat turi nepakankamai išsivysčiusi kūdikio virškinimo fermentų funkcija, vangi skrandžio motorika ir maistas, kurį valgo žindančioji. Jeigu jos racione gausu pieno produktų, pupelių, kopūstų, svogūnų, bananų, obuolių, bulvių, aštraus maisto ir kitų produktų, skatinančių gausesnį dujų išsiskyrimą, tikėtina, kad kūdikio virškinimo sistema į tai sureaguos.

„Vėlesniais kūdikystės mėnesiais dujų kaupimąsi gali lemti per dažnas maitinimas, permaitinimas, amžiaus neatitinkanti mityba. Vyresnio amžiaus vaikams pilvo pūtimą gali sukelti žarnyno mikrofloros pusiausvyros sutrikimas, dažnai pasireiškiantis po antibiotikų vartojimo. Be to, pastebima, kad vaikus, kurie namuose ar mokykloje patiria stresą, taip pat dažnai kamuoja nervinis pilvo pūtimas ir skausmas“, – įspėja I. Lukošė.

Šeimos gydytoja sako, kad suaugusiųjų ir senjorų virškinamasis traktas gali gaminti mažiau laktazės ir kitų fermentų, būtinų maistui apdoroti, o kai jų pritrūksta, maisto medžiagos nepakankamai suskaidomos, dėl to yra fermentuojamos žarnyno mikroorganizmų iki CO2 ir kitų dujų. Sulaukus vyresnio amžiaus, atsiranda ir skrandžio rūgšties sekrecijos pokyčių, dažniausiai – sumažėjimas.

Skrandžio rūgštis ne tik aktyvina fermentą pepsiną, būtiną baltymams virškinti, skatina maisto judėjimą iš skrandžio į dvylikapirštę žarną, bet stimuliuoja tulžies bei kasos fermentų išsiskyrimą, taip palaikydama vitaminų, mineralų ir mikroelementų įsisavinimą.

Šie procesai sutrinka, kai sumažėja skrandžio rūgšties kiekis, o tada jame maistas nepakankamai suskaidomas, todėl tenka „įsijungti“ žarnyne gyvenantiems mikroorganizmams. Dėl šios priežasties prasideda pūvimo procesai, išskiria didesnis dujų kiekis ir ima varginti pilvo pūtimas.

„Žarnyno judesių stimuliacijai yra ypač reikalingas fizinis aktyvumas, tačiau su amžiumi jis mažėja, dėl to silpnėja ir motorinė virškinamojo trakto funkcija. Maistas jame užsilaiko ilgiau, virškinimas sulėtėja ir suprastėja dujų pasišalinimas, dėl to susikaupia jų perteklius ir ima pūsti pilvą“, – aiškina šeimos gydytoja I. Lukošė.

Yra būdų, kuriais galite sau padėti

I. Lukošė sako, kad norint sumažinti pilvo pūtimo keliamą diskomfortą ar skausmą, galima vartoti žarnyno sienelių judesius skatinančių preparatų, kurių sudėtyje yra kmynų, pankolių, krapų ir pipirmėčių. Gali padėti aktyvuota anglis, probiotikai ir medikamentai, kurių sudėtyje yra simetikono – aktyviosios medžiagos, keičiančios dujų burbuliukų paviršiaus įtampą ir priverčiančios juos subliūkšti.

„Virškinamojo trakto funkciją pagerinti galima ir kitais būdais: pavalgę pasėdėkite ar išeikite pasivaikščioti, o ne prigulkite, bei išgerkite per dieną tiek vandens, kiek reikia jūsų kūno svorio žmogui – rekomenduojama norma: 30 ml/1 kg. Taip pat reikėtų atsisakyti mitybos prieš miegą ar nakties metu ir tų produktų, kurie skatina pilvo putimą. Tai padaryti padės maisto dienoraštis, kuriame galima pasižymėti, po kurių produktų dujų kaupimasis vargina intensyviausiai“, – pataria gydytoja.

Kada kreiptis į gydytoją?

Jeigu po šių pokyčių savijauta negerėja, pilvo pūtimas vargina nuolatos ar trunka kelias savaites, būtina kreiptis į gydytoją ir aiškintis priežastį, sukeliančią šį negalavimą. Ieškoti pagalbos nedelsiant reikia ir tada, kai atsiranda papildomų simptomų – pilvo skausmas ar jo raumenų įsitempimas, svorio kritimas, kraujas išmatose, jų konsistencijos ir spalvos pokyčiai. Taip pat retas tuštinimasis, užkietėję viduriai, karščiavimas, viduriavimas, pykinimas ir vėmimas.

„Vizito metu gydytojas atliks nuodugnią anamnezę – išsiaiškins nusiskundimus ir lydinčius simptomus bei paskirs reikiamus tyrimus, pavyzdžiui, kraujo, išmatų, nukreips pilvo organų echoskopijai, gastroduodenoskopijai, kolonoskopijai ar gastroenterologo konsultacijai.

Įvertinęs jų rezultatus, nustatęs tikslią priežastį ir problemos sunkumą, gydytojas paskirs tinkamą medikamentinį ar kitokio pobūdžio gydymą. Labai svarbu suvokti, kad gydymo sėkmei įtakos turi ne tik paskirtas gydymas, bet ir paciento pastangos keisti mitybos įpročius ir didinti fizinį aktyvumą“, – sakošeimos gydytoja.

Prevencija gali užkirsti kelią problemai

Norint išvengti pilvo pūtimo problemos, reikia reguliariai mankštintis, gerti pakankamai vandens ir valgyti mažesnėmis porcijomis kas 2,5–3 valandas, daryti tai atsisėdus, neskubant, gerai sukramtyti maistą ir nekalbėti, kad į virškinimo sistemą nepatektų daug oro. T

aip pat patariama vengti riebaus maisto, kramtomosios gumos, gazuotų gėrimų ir gausaus cukraus vartojimo bei rinktis liesą mėsą, valgyti troškinius ar sriubas, nes toks maistas lengviau virškinamas ir neskatina pilvo pūtimo.

„Vaisius valgykite ne desertui, o kaip atskirą patiekalą ir tai darykite likus bent pusvalandžiui iki pusryčių ir pietų ar praėjus kelioms valandoms po jų“, – priduria šeimos gydytoja Ieva Lukošė.