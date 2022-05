Nutirpo rankos pirštai? Tai įspėjimas apie skausmingą ligą – vėliau bus tik blogiau

– Gydytojau, dėl kokių priežasčių pacientai dažniausiai apsilanko jūsų kabinete?

– Didžiausia mano veiklos dalis yra rankos plaštakos chirurgija. Savaime aišku, kad didžioji mano ligonių dalis yra žmonės su įvairiomis plaštakų problemomis.

– Riešo kanalo sindromas. Kas tai?

– Šis negalavimas priklauso tunelinių sindromų grupei. Anatomiškai siaurose galūnės vietose yra spaudžiamos struktūros, dažniausiai nervai. Riešo kanalo sindromas yra dažniausias iš visų tunelinių sindromų.

– Kokios priežastys sukelia riešo kanalo sindromą?

– Rankoje yra tam tikros anatomiškai siauros vietos. Jose kanalas yra tokio paties storio kaip ir jį praeinančios struktūros. Dėl įvairių priežasčių padidėjus tų struktūrų apimčiai pats kanalas nesiplečia.

Gaunasi, kad kanale per mažai vietos. Automatiškai tos strutūros spaudžia viena kitą. Įsivaizduokime, kad į didelį puodą priminkėme mielinės tešlos. Tai tešlai pučiantis, vietos darosi per mažai, ji ima „lipti“ per viršų. Dabar įsivaizduokime, kad ta tešla uždaryta, plečiasi ir netuti, kur dėtis.

– Iš kokių simptomų galima atpažinti riešo kanalo sindromą?

– Pradėkime nuo to, kad kiekvienas žmogaus nervas yra kaip elektros kabelis. Kas nutiks, jei elektros kabelį pradėsime spausti? Atsiras kibirkštys, bus trumpas sujungimas.

Tai nervas yra tas elektros kabelis su viduje esančiomis tūkstančiomis skaidulų, kiitaip tariant „laidelių“. Žmogus pradeda jausti tirpimą, skausmą, „trankymą elektra“. Tokie pagrindiniai simptomai.

Iš pradžių tirpimas būna neintensyvus. Tai dingsta, tai vėl atsiranda. Procesui progresuojant tirpimas stiprėja, atsiranda naktiniai skausmai. Jie gali būti įvairiausio pobūdžio, deginančio, plėšančio. Tokie nemalonūs, kad žmogus atsibunda naktį ir purto skaudamą ranką.

Dažniausiai žmonės kreipiasi jau su tokiais skausmais. Kol tik pirštai kartais patirpsta, diskomforto lygis nėra labai didelis. Todėl žmogus nebūna dar linkęs kreiptis. Kitas reikalas, kai dėl skausmo negali naktį normaliai miegoti, tada jau ateina pas medikus.

Bet būtent pirštų tirpimas yra tas pirmasis signalas, rodantis, kad jau reikia kreiptis į medikus. Jeigu tėra praėjusios kelios savaitės, tas procesas nėra užleistas, greičiausiai neprireiks chirurginio gydymo, pasveikimo procesas bus lengvesnis.

Jeigu žmogus laukia ilgiau, procesas būna tiek įsisenėjęs, kad jau reikia imtis chirurginio gydymo.

– Ar galima kažkaip išvengti riešo kanalo sindromo? Ką daryti?

– Reikėtų pasigilinti į tunelinių sindromų atsiradimo priežastis. Dažniausiai tai – neadekvatūs fiziniai krūviai. Žinoma, šis veiksnys ne vienintelis. Juk ne visi sunkų fizinį darbą dirbantys žmonės turi šitą sindromą.

Kita vertus, žmogus fizinio darbo apskritai nedirba, o jam atsiranda tunelinis sindromas. Galbūt reikėtų ieškoti nestandartinių situacijų. Žmogus dirbą sunkų fizinį darbą ir jo rankos prie to yra pripratusios, jos prisitaiko. Jeigu žmogus nedirba fizinio darbo, bet buityje reikėjo kažką intensyviai padirbti, panaudoti didelę jėgą, pakelti sunkesnį daiktą. O jei dar tai daroma šaltoje, nedraugiškoje aplinkoje, to galbūt užtenka, kad prasidėtų uždegiminiai procesai.

Sustorėja sausgyslių dangalai ir jie pradeda spausti nervą kanale. Taip pat būna pacientų, kurie dirbą nesunkų, bet labai monotonišką rankų darbą. Galbūt tuomet reikšmę turi lėtinis nuovargis, nors krūviai ir nėra dideli.

Visą pokalbį peržiūrėti galite čia: