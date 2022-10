Šiaulietė per kelias savaites atsikratė 14 kg: valgo penkis kartus per dieną

Sparčiai daugėja žmonių, pasirinkusių šią svorio metimo metodiką, kurią pacientams taiko Respublikinės Šiaulių ligoninės Endoskopijų skyriaus koordinatorius, gydytojas gastroenterologas-chirurgas Justas Birutis. Šį kartą kalbiname šiaulietę, pirmiausia pasiryžusią įveikti triženklę svorio ribą ir toliau žengti svorio mažėjimo link.

Šeimoje visi apkūnūs

Gyventi su antsvoriu šiaulietei Gražinai (vardas pakeistas) teko nuo vaikystės. Moteris išgyveno ir patyčias mokykloje, patyrė užgauliojimus kieme. Nuo paauglystės ir vėliau, jau pagimdžiusi dvi dukras, išbandė ne vieną dietą, kurių dėka pavykdavo įveikti 10 kilogramų. Bet nejučia svoris ir vėl augdavo.

Būdama 55-erių metų Gražina svėrė 115 kilogramų. Moteris guodėsi tuo, kad stamboka mama ir dvynė jos sesuo, nemažą antsvorį turi ir kitos tetos. Panašaus sudėjimo ir dvi Gražinos dukterys. Ypač po gimdymų svoris šoktelėjo. Po pirmojo nėštumo moteris priaugusi net 30 kilogramų.

Svoris vėl pastebimai pradėjo augti prieš penkerius metus, kai Gražina, buvusi darželio auklėtoja, nusprendė savo namuose globoti laikinai tėvų globos netekusius vaikus.

Savo dukros jau buvo užaugintos ir palikusios namus, tad abu su vyru pajuto tuščio lizdo sindromą. Yra buvę vienu metu šeimoje net šeši vaikai, tad rūpesčių ir darbo nestinga. Ypač maisto ruošos, po ko sočiai pavalgyti įprato ir pati Gražina. „Sočiai pavalgius, norisi ir pagulėti, tad svoris ir kilo“, – atvirauja moteris.

Pokyčiams įkvėpė pavyzdys

Po truputį augo ne tik Gražinos svoris, kaupėsi ir ligų bagažas: ėmė skaudėti sąnariai, didėjo cholesterolio kiekis kraujyje, ėmė kilti kraujospūdis. Namų vaistinėlėje daugėjo nuolat geriamų vaistų. Kad ligos susijusios su antsvoriu, moteris neabejojo, bet ryžtingesnių priemonių, išskyrus savarankišką mitybos reguliavimą dietomis, nesiėmė. Bet kilogramai vis grįždavo su kaupu. 55-erių metų sulaukusi ir sverdama 115 kg. moteris priėjo ribą.

Tiesa, Gražina niekada nemėgo saldumynų, nevalgė bandelių ir pyragų, nevartojo alkoholio, tad keisti reikia tik maisto kiekius, o tai, pasak Gražinos, nėra lengva.

Susimąstyti paskatino du panašaus amžiaus kaimynai. „Abu buvo stambūs, o dabar, matau, krosą bėgioja“, – stebėjosi moteris tokiais pokyčiais ir nusprendė veikti ir pati. Sužinojusi, kad Respublikinėje Šiaulių ligoninėje atliekama nepavojinga ir veiksminga endoskopinė skrandžio mažinimo procedūra, moteris nusprendė ryžtis. Jai pritarė ir skatino vyras, pats neturintis didelio antsvorio.

Operacijos lyg nebūta

Užsiregistravusi operacijai ir sulaukusi eilės Gražina su nedideliu jauduliu gulėsi ant operacinės stalo. Tačiau po operacijos jautėsi puikiai ir net klausė medikų, ar tikrai jai atlikta procedūra. Gal tik mieguistumas dėl 2,5 valandos trukusios narkozės ėmė. Nors operaciją atlikęs gydytojas J.Birutis sakė, kad gali prašyti nuskausminamųjų, bet ji jokio skausmo nejautė.

Kardinaliai po operacijos pasikeitė tik mityba. Su ligoninės dietologe Kristina Kurganoviene jau prieš operaciją buvo aptarusi mitybos rekomendacijas, kurių ir pradėjo laikytis. Po operacijos pirmas dienas gėrė tik vandenį, vėliau jau galėjo suvalgyti daržovių tyrelės.

20-tą dieną po operacijos gali vienu metu suvalgyti 150 gr. daržovių tyrelės. Gražinai specialiai sau maisto gaminti nereikia, nes tokia pačia košyte maitina pusantrų metukų globotinę, kuri vienu metu suvalgo dvigubai daugiau maisto.

Moteris džiaugiasi, kad ir nuo tokio kiekio jaučiasi soti, nevargina alkio jausmas. Netrukus jau mitybą galės papildyti virta mėsa ir žuvimi. Valgydama penkis kartus per dieną ir išgerdama bent porą litrų vandens, Gražina džiaugiasi svorio kritimu ir šiuo metu jau yra netekusi 14 kilogramų.

Keičiasi pomėgiai ir savijauta

Po endoskopinės skrandžio mažinimo operacijos praėjus kelioms savaitėms, žmonės atvyksta pas gydytoją gastroenterologą-chirurgą Justą Birutį konsultacijai. Gydytojas pastebi, kad jie pasikeitę: atvyksta laimingi, džiaugiasi ne tik stabiliai krentančiais kilogramais, bet ir atsiradusiu noru judėti.

Anksčiau buvę namisėdos ėmė gyventi aktyvų gyvenimą: vaikščioja arba bėgioja po savo gyvenamąjį rajoną, keliauja po Lietuvą. Keičiasi ir savijauta: dalis tų, kuriuos vargino arterinė hipertenzija, nebevartoja vaistų nuo kraujospūdžio.

Pooperacinis laikotarpis nėra visiems vienodas, varijuoja priklausomai nuo paciento skausmo slenksčio. J. Birutis pastebi, kad yra tokių pacientų, kuriuos galima išoperuoti ir tą patį vakarą išleisti namo: jiems viskas gerai ir neturi jokių problemų, svoris krenta ir rezultatu yra patenkinti.

Kiti po operacijos jaučia maudimą, skausmą, pykinimą, vėmimą, bet viskas kontroliuojama neretai įprastais vaistais nuo uždegimo, kuriuos galime be recepto nusipirkti vaistinėje. Po endoskopinių skrandžio mažinimo operacijų nėra buvę jokių komplikacijų.

Gydytoją J. Birutį džiugina ir didėjantis operacijų atlikimo greitis. „Tai reiškia, kad pacientas operacinėje užtrunka daug trumpiau. Ir patys jau tampame ne tik profesionalais, bet ir galime pamokyti kitus“, – sako J. Birutis ir atskleidžia planus netolimoje ateityje priimti kolegas iš Rygos (Latvija), norinčius įsisavinti endoskopines skrandžio mažinimo operacijas.

Akivaizdu, kad Respublikinėje Šiaulių ligoninėje atliekamos procedūros jau žinomos ne tik visoje Lietuvoje, bet ir kaimyninėse Pabaltijo šalyse.

Ligoninė pelno nesiekia

Endoskopinė skrandžio mažinimo operacija atranda savo vietą tarp nutukimo patologijos ir jos gydymo metodų. Anot gydytojo J. Biručio, operacija yra ne pigi, nes daug kainuoja medicinos instrumentai, už kuriuos tenka mokėti pačiam pacientui. Tačiau Respublikinės Šiaulių ligoninės administracija pritaria šiam gydymui nesiekdama pelno, tad žmogui mokėti tenka mažiau.

„Svarbiausias mūsų tikslas – padėti pacientams atsikratyti lėtinių ligų, kurios dažniausiai atsiranda dėl per didelės kūno masės. Dirbame simbiozėje ir rezultatas jau yra pasiektas. Operacijų skaičių, kurį tikėjomės pasiekti per metus, įvykdėme per keturis aktyvesnio darbo mėnesius.

Dabar jau savo planus viršijome“, – džiaugiasi gydytojas J. Birutis ir dėkoja savo komandai bendrosios praktikos slaugytojoms Sigitai Dulaitienei ir Irenai Grigalienei, su kuriomis operacinėje dirba tarsi ranka rankon, kai nebereikia žodžių, užtenka akių mirktelėjimo ar galvos pasukimo, ir visi žino, ką reikia daryti ar net kaip išspręsti kylančią problemą.

Konsultacijos nemokamos

Pacientams rengiamos konsultacijos endoskopinei skrandžio mažinimo operacijai yra nemokamos, siuntimo konsultacijai nereikia. Rengdami paskaitas pacientus grupuoja po tris – keturis, drauge aptariamos visos chirurginės svorio metimo operacijos ir pacientas gali rinktis jam priimtiniausią metodą. Atvejų yra buvę įvairių ir netikėtų. Buvo atvykęs pacientas, turintis labai didelį svorio perteklių. Jam rekomendavo kitas chirurgines operacijas ir patarė kur kreiptis, ką daryti.

Kitam virš 200 kilogramų sveriančiam pacientui rekomenduojamos vadinamos auksinio standarto – skrandžio apylankos operacijos jau negalima atlikti. Tokiu atveju galima operuoti tik patekus į skrandį per burną. Pasiūlytas pacientui šis metodas, kurio dėka jis numestų apie 50–60 kilogramų. Tada jau būtų galima operuoti chirurginiu metodu, kuriuo įveiktų triženklį svorio skaičių.

„Kiekvienam paaiškiname, ko tikėtis po mūsų operacijų, tačiau galutinį sprendimą priima pats žmogus“, – sako gydytojas J. Birutis. Dažniausia operuojami pacientai, kurių kūno masės indeksas (KMI) yra nuo 30 iki 42. Tačiau vien operacija viršsvorio dar niekam nepavyko įveikti. Po jos laukia gyvenimo pokyčiai, susiję su sveiku gyvenimo būdu.

Respublikinės Šiaulių ligoninės dietologės Kristinos Kurganovienės pacientams pateikiamos mitybos rekomendacijos puikiai veikia. Jei iškyla klausimų visada galima kreiptis el. paštu justas.birutis@siauliuligonine.lt, kur kiekvienas, pasiryžęs svorį mesti endoskopinės skrandžio plastikis pagalba, visada gaus reikiamą atsakymą ir konsultaciją.