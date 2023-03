Vidaus organų pažeidimai ilgai neišsiduoda: gydytoja atsakė, kas leidžia pastebėti pavojų

Medicinos diagnostikos ir gydymo centro gydytoja echoskopuotoja Dalia Jucė pasakoja, kad pilvo organų echoskopijos metu įprastai apžiūrimos kepenys, tulžies pūslė ir latakai, kasa, blužnis, inkstai ir šlapimo pūslė. Atlikdamas tyrimą, specialistas vertina audinių ir organų dydį, formą, nustato, ar nėra pažeidimų, pakitimų ir patologinių darinių.

„Atlikdami echoskopiją siekiame apžiūrėti ne tik tiriamus organus ar audinius, bet ir matyti bendrą vaizdą. Pavyzdžiui, pastebėti prasidedančią žarnyno ligą, pakitusius limfmazgius ar laisvą skystį pilvo ertmėje. Tyrimo metu stengiamės pacientui suteikti kuo daugiau informacijos.“

Jokiu žalingu poveikiu nepasižymintis tyrimas itin tinka vidaus organų patologiniams pakitimams nustatyti. Echoskopija galima pastebėti ir itin klastingas ligas, pavyzdžiui, pilvo aortos aneurizmą. Laiku nepastebėta ir nediagnozuota liga, kuria dažniausiai serga vyresnio amžiaus žmonės, Lietuvoje kasmet nusineša apie 4500 gyvybių.

Jaučiantiems ilgai besitęsiantį arba, priešingai, staigų ir stiprų nugaros, pilvo arba kirkšnies skausmą, pulsavimą pilvo srityje, vertėtų susirūpinti. Deja, bet neretai pilvo aortos aneurizma neturi jokių simptomų, tad itin svarbu reguliari patikra.

„Echoskopija naudinga nustatant patologinius darinius – akmenis, cistas, auglius, trombus ir kt. Matuojame, skenuojame organus ir lyginame juos su esančiomis normomis, taip atrasdami nebūdingus pakitimus.

Tikslumu pasižymintis tyrimas padeda nustatyti ir dažnai pasitaikančią tulžies pūslės akmenligę, kuri yra dažna skausmų dešinėje pilvo pusėje priežastis, – pasakoja D. Jucė. – O štai jeigu daugiau diskomforto jaučiama nugaroje, pilvo apačioje, kamuoja šlapinimosi sutrikimai, tai gali rodyti šlapimo pūslės akmenligę.“

Pasak specialistės, atlikus tyrimą galima patvirtinti arba atmesti daugelį ligų ir taip padėti greičiau išsiaiškinti neaiškios kilmės skausmų priežastį. Tyrimo metu atmetus įtartą patologiją, gydantis gydytojas gali koncentruotis į kitais diagnostikos būdais nustatomus negalavimus.

Organizmo tarša – kas tai?

Vis dažniau šalia įvairių patologinių pakitimų stebimas kai kurių organų, įprastai kasos ar kepenų, suriebėjimas – riebalinė infiltracija. Tai reiškia, kad ląstelėse ima kauptis ten neturintys būti riebalų lašeliai, kurie ilgainiui apsunkina ląstelių darbą ir prasideda ligos.

„Atlikdama echoskopijas stebiu neraminantį reiškinį, kurį būtų galima įvardyti organizmo tarša. Laikui bėgant didėjanti riebalinė infiltracija pasireiškia uždegimais, virstančiais labai sudėtingomis ir sunkiai gydomomis ligomis, – pasakoja D. Jucė. – Visiems yra tekę girdėti apie kepenų cirozę. Iki šiol buvo žinoma, kad jos įprastinė priežastis yra alkoholio vartojimas arba virusai, o dabar į pirmą vietą šoka sutrikusi riebalų apykaitos sistema. Blogiausia, kad žmogus šios riebalinės infiltracijos dažnai nė neįtaria turintis.“

Kas didina organizmo taršą? Gydytoja sako, kad svarbų vaidmenį atlieka mityba. Greitėjant gyvenimo tempui, „greitėja“ ir mūsų maistas – valgome ne tik daugiau, neretai ir be jokio režimo, bet ir daug gyvūninės kilmės, perdirbto bei konservantų turinčio maisto. Be to, esame pasyvūs ir mažai judame, o kur dar ir ne pats švariausias oras, kenksmingų medžiagų pilna kasdienė aplinka.

„Mūsų organizmui nėra reikalingas perteklinis cholesterolis, tad organizmas jį, dažnai ir su kitomis balastinėmis ar net toksinėmis medžiagomis kažkur kaupia ir tam tikru būdu sandėliuoja. Riebalinė infiltracija tampa vis opesne problema ir netolimoje ateityje apie ją girdėsime vis dažniau.“

Profilaktika gali apsaugoti

Vidaus organų būklės pakitimai gali būti nejaučiami gana ilgai, tačiau, uždelsus ir kreipiantis tik pasireiškus simptomams, nustatomos jau įsisenėjusios ligos. Jas gydyti bus kur kas sudėtingiau ir užtruks ilgiau. Norint nustatyti ligą ankstyvoje stadijoje, rekomenduojama reguliariai tikrintis.

„Nors pilvo organų echoskopija skiriama diagnozei patikslinti arba išsiaiškinti neaiškios kilmės skausmų priežastį, rekomenduojama kartą per metus pasitikrinti profilaktiškai. Tai svarbu ne tik vyresniems žmonėms, bet ir jaunimui. Geriau anksčiau nustatyti galimus pakitimus, pašalinti jų priežastį, pradėti gydymą“, – įsitikinusi Medicinos diagnostikos ir gydymo centro gydytoja echoskopuotoja.

Prieš planinį pilvo ultragarsinį tyrimą pacientai turėtų būti nevalgę 4–6 val. (optimalu būti nevalgius ir negėrus 8–12 val.). Būtinus vaistus reikėtų užgerti nedideliu kiekiu vandens. Parą prieš tyrimą rekomenduojama vengti sunkaus ir pilvo pūtimą sukeliančio maisto, gazuotų gėrimų. Tuo tarpu prieš šlapimo pūslės, prostatos tyrimą reikėtų išgerti vandens ir nesišlapinti – atliekant tyrimą šlapimo pūslė turi būti pilna.