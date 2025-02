Kai skausmo niekas nenumalšina: Kaune pradėtas taikyti naujas metodas

„Retomis ligomis sergantys pacientai dažnai gyvena nuolatiniame skausme, susiduria su diskomfortu, kuris trukdo kasdienei veiklai, miegui, blogina gyvenimo kokybę. Šiems pacientams įprastos skausmo malšinimo priemonės ne visada padeda, todėl nuolatos ieškome naujų gydymo būdų. Būtent PENS skausmo valdymo metodas yra skirtas tiems pacientams, kuriems visi kiti įprasti metodai nepadeda“, – sako prof. dr. Andrius Macas, Kauno klinikų Anesteziologijos klinikos vadovas.

Naujoji procedūra nereikalauja sudėtingos operacijos, yra minimaliai invazyvi, skirtingai nei stiprūs vaistai, nesukelia priklausomybės ar mieguistumo, rašoma Kauno klinikų pranešime žiniasklaidai.

„Ploni elektrodai įvedami į odą šalia pažeisto nervo, o per juos siunčiami elektriniai impulsai, kurie slopina skausmo signalus smegenyse ir nervuose, skatina natūralių skausmą malšinančių medžiagų (endorfinų) išsiskyrimą, mažina uždegimą, gerina kraujotaką ir audinių gijimą“, – apie procedūrą pasakoja Liuda Brogienė, Kauno klinikų Anesteziologijos klinikos Skausmo gydymo poskyrio vadovė.

Šiuo metu PENS metodas yra taikomas tik retomis ligomis sergantiems pacientams gydyti, tačiau juo galima gydyti ir kitas įvairias būkles: kirkšnies srities pooperacinius skausmus, trišakio nervo sukeltus galvos ar kitų nervų pažeidimo skausmus.

„Tikimės, kad ateityje šiuo pažangiu metodu bus gydomi ir kiti lėtinius skausmus patiriantys pacientai. Šis metodas gali būti pasitelkiamas, kai nepadeda ar negalimas medikamentinis ar kitas invazinis gydymas, dažniausiai tai yra aktyviai nuo onkologinių ligų besigydantys pacientai“, – teigia L. Brogienė.

Kauno klinikose ši procedūra pradėta taikyti šių metų sausį. Per pirmąjį mėnesį PENS metodu buvo gydyti šeši pacientai. „Pirmieji penki pacientai, praėjus savaitei po gydymo, skausmų nejaučia, džiaugiasi pagerėjusia savijauta, nebereikia kentėti varginančių skausmų“, – sako gydytoja anesteziologė reanimatologė.

„Šis gydymas kompensuojamas pacientams, sergantiems labai retomis ligomis, kenčiantiems lėtinį, įprastam gydymui nepasiduodantį skausmą. Sprendimą taikyti PENS terapiją priima gydytojų konsiliumas“, – sako prof. dr. A. Macas. Tikimasi, kad ateityje šis skausmo gydymo metodas bus įtrauktas į kompensuojamų gydymo metodų sąrašą ir daugiau žmonių galės juo pasinaudoti.

Per metus PENS metodu planuojama gydyti per 30 pacientų. Anot profesoriaus, jei ligonių kasos šį gydymą apmokėtų, per metus pacientų skaičius galėtų išaugti iki 100.

Kauno klinikų Skausmo gydymo poskyryje per metus konsultuojami apie 6 tūkst. pacientų iš visos Lietuvos. Dažniausiai jie kreipiasi dėl skausmo sukelto stuburo ir sąnarių patologijos. Taip pat atvyksta pacientai, sergantys lėtinėmis ligomis, po chirurginių intervencijų, traumų bei sergantys onkologinėmis ligomis.