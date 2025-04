Kolagenas – sąnarių lankstumui ir odos jaunystei: bet kam gresia šalutiniai poveikiai?

Tačiau kokio kolageno rūšys yra naudingiausios ir kaip jį tinkamai vartoti, kad organizmas gautų maksimalią naudą?

Koks kolagenas yra sveikesnis

Šiandien mokslininkai išskiria 28 kolageno rūšis. Sveikatos ir grožio bei jaunystės išsaugojimo tikslais gydytojai pataria mityboje vartoti 1, 2 ir 3 tipų kolageną.

1 tipo kolagenas yra labiausiai paplitęs organizme. Jo yra odoje, kauluose, sausgyslėse, kremzlėse ir dantyse. Šio tipo baltymai yra atsakingi už šių audinių tvirtumą ir stabilumą.

2 tipo kolageno daugiausia randama kremzlėse, ypač sąnariuose. Jis padeda užtikrinti sąnarių paviršių lankstumą ir amortizaciją, mažindamas spaudimą ir trintį tarp jų.

3 tipo kolageno yra kraujagyslėse, odoje, limfagyslėse ir vidaus organuose, pavyzdžiui, kepenyse, plaučiuose ir inkstuose. Jis atsakingas už šių organų struktūros palaikymą.

1 ir 3 tipų kolagenas reikalingas jaunystei ir gerai savijautai atkurti arba palaikyti, o 2 tipo kolagenas reikalingas jungiamiesiems audiniams stiprinti ir sąnarių judrumui atkurti.

Gyvūninis ar jūrinis kolagenas – kurį rinktis

Priklausomai nuo kilmės šaltinio, kolagenas gali būti:

– gyvulinės kilmės,

– žuvų kilmės (jūrinis kolagenas),

– sintetinės kilmės.

Gyvūninis kolagenas gaunamas iš gyvūnų audinių, dažniausiai odos, kremzlių ir kaulų. Jo struktūra ir aminorūgščių sudėtis panaši į žmogaus organizme esančio kolageno.

Gyvuliniame kolagene yra įvairių aminorūgščių, pavyzdžiui, glicino, prolino ir hidroksiprolino, kurios svarbios sveikai odai, sąnariams ir plaukams.

Šis baltymas laikomas prieinamesniu ir yra viena populiariausių kolageno rūšių.

Jūrinis kolagenas gaunamas iš jūrinių šaltinių, įskaitant žuvis ir kitus vandens telkiniuose gyvenančius jūrų organizmus.

Jį apibūdina molekulinė struktūra ir aminorūgščių sudėtis, kuri gali skirtis priklausomai nuo šaltinio.

Paprastai šis kolagenas pasižymi dideliu biologiniu aktyvumu ir yra lengviau įsisavinamas organizmo, palyginti su kitais baltymų šaltiniais.

Šis kolagenas plačiai naudojamas kosmetikos ir dietiniuose produktuose, nes pasižymi daugybe naudingų savybių odai, plaukams, sąnariams ir sveikatai.

Rinktis jūrinį kolageną gali būti ypač svarbu tiems, kurie ieško alternatyvos gyvūniniam kolagenui.

Tačiau jis yra šiek tiek brangesnis, palyginti su baltymais, gaunamais iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, gyvūnų.

Jūrinis kolagenas pasižymi mažesniais baltymų peptidais, todėl geriau įsisavinamas. Kiekviena kolageno rūšis yra naudinga skirtingais būdais.

Hidrolizuotas kolagenas – tai kolagenas, kuriam buvo atliktas hidrolizės procesas, t. y. cheminis procesas, kurio metu didelės molekulės, naudojant vandenį, suskaidomos į mažesnius fragmentus.

Hidrolizuoto kolageno molekulės suskaidomos į mažesnius peptidus arba aminorūgštis.

Kiek kolageno gerti per dieną, kiek laiko jį vartoti

Kolageno paros dozė priklauso nuo tikslo. Sąnarių būklei gerinti ir kaulams stiprinti – nuo 2,5 iki 5 g per dieną; senėjimo procesams lėtinti ir odos elastingumui didinti – nuo 3 iki 10 g per dieną; raumenų augimui spartinti – nuo 5 iki 25 g per dieną, priklausomai nuo kūno svorio.

Kolageno vartojimo kursas – 3 mėnesiai. Po to reikėtų padaryti 3 mėnesių pertrauką.

Kolageną geriausia vartoti likus valandai iki valgio, taip pat galima vartoti vakare ne anksčiau kaip 1–1,5 valandos po vakarienės.

Šalutinis kolageno poveikis

Žmonės, netoleruojantys tam tikrų maisto produktų, iš kurių gaminami baltymai, negalės vartoti jų pagrindu pagamintų kolageno produktų, kad nesukeltų alerginių reakcijų.

Kai kuriems žmonėms kolageno papildai palieka nemalonų skonį burnoje. Šalutinis baltymo poveikis taip pat yra itin didelis sotumas ir rėmuo.

Jei vartojate nesteroidinius vaistus, kolageno negalima vartoti kartu su kraują skystinančiais vaistais.

Vietinių odos problemų buvimas taip pat yra kontraindikacija jo vartojimui.

Maisto produktai, kuriuose yra daug kolageno

Jei kolageno kiekis organizme nėra per mažas, jo galite gauti valgydami maisto produktų, kuriuose gausu šio baltymo.

Daug kolageno turi kaulų sultinys, drebučiai, natūrali mėsa, ypač jautiena ir kalakutiena, žuvis, ypač raudona žuvis, vėžiagyviai, drebučių produktai, taip pat pienas, grietinė, varškė ir kiti pieno produktai.

Ar dėl kolageno gali padidėti svoris?

Šio baltymo vartojimas neturi įtakos kūno svoriui. Priešingai, kolagenas tik padeda pagerinti medžiagų apykaitą ir normalizuoti organizmo funkcijas.