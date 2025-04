Gydytoja prašo suklusti – tai pirmieji kraujotakos sutrikimo signalai

1. Manymas, kad venų varikozė yra tik estetinė problema

Ligos pradžioje venų varikozė dažnai nesukelia stipraus skausmo ar kitų išreikštų simptomų, todėl daugelis žmonių ją vertina tik kaip estetinę problemą, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Tačiau toks požiūris – klaidingas ir gali būti pavojingas sveikatai. Negydoma venų varikozė ilgainiui progresuoja ir gali sukelti rimtų komplikacijų: kojų tinimą, uždegiminius procesus, odos pakitimus ar net trofines opas.

Pasak gydytojos, pajutus lengvą sunkumą kojose, patinimą ar pastebėjus mėlynių, šių požymių nereikėtų ignoruoti – tai gali būti pirmieji kraujotakos sutrikimo signalai. Vienas iš ankstyvų venų varikozės požymių taip pat gali būti išsiplėtę paviršiniai kojų kapiliarai. Nors iš pirmo žvilgsnio jie gali atrodyti tik kaip estetinė problema, iš tiesų tai neretai rodo prasidėjusius gilesnius venų kraujotakos sutrikimus.

Tokiais atvejais svarbu nedelsti ir kuo anksčiau kreiptis į gydytoją, kuris įvertins venų būklę ir, jei reikės, paskirs tinkamą gydymą dar prieš ligai progresuojant.

2. Netinkamas fizinis aktyvumas

Fizinis aktyvumas yra itin svarbus venų sveikatai, tačiau sergant venų varikoze dažnai daromos dvi priešingos klaidos – arba per mažai judama, arba kojoms tenka per didelis krūvis.

Ilgas stovėjimas ar sėdėjimas be pertraukų blogina kraujotaką, didina spaudimą kojų venose ir gali paspartinti ligos progresavimą. Todėl svarbu vengti ilgo buvimo vienoje padėtyje: tiek sėdint, tiek stovint – rekomenduojama bent kas pusvalandį šiek tiek pajudėti ar pakeisti kūno padėtį. Taip galima sumažinti kraujospūdį kojose ir sulėtinti varikozės progresavimą.

Kita vertus, itin intensyvios treniruotės ar sunkumų kilnojimas dar labiau apkrauna kraujagysles ir gali pabloginti būklę. Todėl sergant venų varikoze svarbu rasti pusiausvyrą – rinktis švelnų, bet reguliarų judėjimą: vaikščiojimą, plaukimą, važiavimą dviračiu ar tempimo pratimus. Tokia veikla gerina kraujotaką, stiprina venų sieneles ir padeda kontroliuoti ligos eigą.

3. Nesubalansuota mityba ir antsvoris

Kūno svoris ir mityba taip pat turi tiesioginę įtaką venų būklei. Per didelis kūno svoris sukelia papildomą spaudimą kojų kraujagyslėms, o nesubalansuota mityba, kurioje trūksta būtinų maistinių medžiagų, silpnina venų sieneles ir blogina kraujotaką. Dėl to didėja rizika išsivystyti venų varikozei arba paaštrėti jau esamai ligos formai.

Pasak gydytojos, ypač žalingas poveikis pasireiškia vartojant daug perdirbto maisto, druskos, cukraus, taip pat – alkoholio ir kofeino. Šie produktai skatina skysčių kaupimąsi organizme, didina uždegiminių procesų riziką bei plečia kraujagysles. Tuo tarpu trūkstant vitaminų, skaidulų ir antioksidantų, kraujotaka lėtėja, o kraujagyslių sienelės tampa trapios.

Norint palaikyti sveiką kraujagyslių sistemą, svarbu laikytis subalansuotos mitybos. Rekomenduojama rinktis maistą, kuriame gausu daržovių, vaisių, pilno grūdo produktų, kokybiškų baltymų šaltinių ir sveikųjų riebalų. Ne mažiau svarbu – pakankamas skysčių vartojimas. Gera organizmo hidratacija padeda išlaikyti kraujagyslių elastingumą ir palaiko sklandžią kraujotaką.

Be to, tam tikri maisto papildai ir vaistiniai preparatai gali padėti stiprinti kraujagysles ir palaikyti venų sveikatą. Vitaminai C ir E, bioflavonoidai bei omega-3 riebalų rūgštys stiprina kraujagyslių sieneles, mažina kapiliarų trapumą ir padeda palaikyti jų elastingumą. Venatoniniai vaistiniai preparatai gerina kraujotaką, mažina kojų tinimą ir sunkumo jausmą.

4. Nepakankamas rūpestis kojų sveikata

Kojų kraujotaka – vienas svarbiausių veiksnių, siekiant išvengti venų varikozės atsiradimo ar progresavimo. Vis dėlto, daugelis žmonių kasdienybėje ignoruoja paprastus, tačiau labai veiksmingus įpročius, kurie gali padėti palaikyti sveikas venas.

Vienas jų – reguliarus kojų pakėlimas ilsintis, ypač po ilgesnio sėdėjimo ar stovėjimo. Tokia padėtis palengvina veninį kraujo nutekėjimą ir sumažina spaudimą kojų kraujagyslėms.

Dar viena veiksminga pagalbinė priemonė – kompresinių kojinių dėvėjimas. Jos gerina kraujotaką, mažina kojų tinimą ir sunkumo jausmą. Tačiau norint pasiekti norimą poveikį, labai svarbu pasirinkti tinkamą dydį ir kompresijos lygį, todėl prieš jas įsigyjant siūloma pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

Kai kurie žmonės pasikliauja kosmetinėmis priemonėmis – kremais, serumais ar maskuojamaisiais geliais. Nors jos gali trumpam pagerinti odos išvaizdą ar suteikti lengvumo pojūtį, jos nepašalina kraujotakos sutrikimo priežasties.

5. Savarankiškas gydymas ir atidėliojimas

Pastebėjus pirmuosius venų varikozės požymius, kai kurie žmonės bando gydytis savarankiškai – pasitelkia liaudiškas priemones, kosmetikos produktus ar vartoja vaistus be gydytojo konsultacijos.

Nors tam tikros priemonės gali trumpam palengvinti simptomus, jos neišsprendžia pagrindinės problemos – sutrikusios kraujotakos. Dėl to savarankiškas gydymas neretai tampa neveiksmingas, o kai kuriais atvejais – net pavojingas.

Negydoma ar progresuojanti venų varikozė gali sukelti rimtų komplikacijų: trofines opas, stiprų skausmą ar net kraujavimą iš pažeistų venų. Laiku kreipiantis į gydytoją, galima tiksliai nustatyti, kiek liga pažengusi, ir parinkti tinkamiausią gydymo planą.

Kai varikozė yra pažengusi, vien kompresinių kojinių ar medikamentų gali nepakakti. Tokiais atvejais dažna klaida – vengti chirurginio gydymo iš baimės ar nežinojimo. Tačiau šiuolaikiniai metodai, tokie kaip lazerinė terapija, radijo dažnių abliacija ar skleroterapija, yra minimaliai invaziniai, saugūs ir efektyvūs. Gydytoja pabrėžia – šių procedūrų nereikėtų bijoti, nes jos padeda ne tik sumažinti simptomus, bet ir iš esmės spręsti ligos priežastis.

Sveikos kojos – lengvesni žingsniai kiekvieną dieną

Venų varikozė – tai ne tik grožio klausimas, bet ir ženklas, kad jūsų kraujagyslėms reikia pagalbos. Nors ši būklė dažnai prasideda nepastebimai, laiku į ją sureagavus galima išvengti nemalonių pasekmių.

Rūpestis savo venų sveikata prasideda nuo mažų dalykų – daugiau judėjimo, sveikesnės mitybos, dėmesio kojų savijautai ir, svarbiausia, nedelstinos konsultacijos su gydytoju, vos tik pastebite pirmuosius venų varikozės simptomus.

Kuo anksčiau imsitės veiksmų, tuo paprastesnis ir efektyvesnis bus gydymas. Jūsų kojos – jūsų atrama kasdien, todėl pasirūpinkime jomis šiandien, kad jos išliktų stiprios ir sveikos rytoj.