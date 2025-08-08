Svarbus priminimas tėvams: pasirūpinkite vaikų skiepais dar prieš prasidedant mokslo metams

Kokie skiepai reikalingi būsimiems pirmokams?
Pagal vaikų skiepijimų kalendorių, 6–7 metų vaikams priklauso nemokami pakartotiniai skiepai nuo:
– kokliušo, difterijos, stabligės, poliomielito (DTaP-IPV);
– tymų, epideminio parotito ir raudonukės (MMR).
„Jeigu dėl ligos ar kitų priežasčių kai kurie skiepai buvo praleisti, tai nėra problema. Svarbiausia yra kuo greičiau kreiptis į vaiko gydytoją, kuris parengs individualų skiepijimo planą, padėsiantį vaikui saugiai ir laiku atkurti apsaugą nuo užkrečiamųjų ligų“, – akcentuoja NVSC Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vedėja Orina Ivanauskienė.
Nepamirškime ir tuberkuliozės patikros
Prieš pradedant lankyti mokyklą, visiems 6–7 metų vaikams atliekamas tuberkulino mėginys (Mantu testas) – tyrimas, padedantis nustatyti užsikrėtimą tuberkuliozės mikobakterijomis. Tuberkulino mėginys atliekamas į odą vidinėje dilbio dalyje įšvirkščiant nedidelį kiekį susilpnintų tuberkuliozės mikobakterijų išskirto baltymo. Mėginio vietą šeimos gydytojas įvertina po 48–72 valandų.
Tuberkulino mėginys rekomenduojamas ir tiems, kurie priklauso rizikos grupėms, pvz.: neskiepytiems nuo tuberkuliozės, dažnai sergantiems viršutinių kvėpavimo takų ligomis, bendraujantiems su sergančiais tuberkulioze, sergantiems lėtinėmis ligomis ar priklausantiems socialinės rizikos grupėms. Jeigu vaikas priskirtas vienai iš išvardintų rizikos grupių, tuberkulino mėginiai turi būti atliekami kasmet, nepriklausomai nuo vaiko amžiaus.
„Teigiamas tuberkulino mėginio rezultatas dar nereiškia, kad žmogus serga tuberkulioze. Toks atsakymas gali rodyti, jog vaikas užsikrėtė tuberkuliozės mikobakterijomis bendraudamas su sergančiuoju, tačiau šios bakterijos jo organizme išlieka neaktyvios, tai yra jos nesidaugina, nesukelia ligos ir nepasireiškia būdingi simptomai. Vaikas nėra užkrečiamas, todėl nekelia pavojaus aplinkiniams. Detaliau dėl vaiko sveikatos būklės ar jos stebėjimo konsultuoja šeimos gydytojai“, – atkreipia dėmesį NVSC atstovė.
Kiti svarbūs skiepai – paaugliams
11 metų vaikams skiriami skiepai nuo žmogaus papilomos viruso (ŽPV). Nuo 2023 metų ši vakcina yra lyčiai neutrali, tad vakcinacija reikalinga ne tik 11 metų sulaukusioms mergaitėms, bet ir berniukams.
„Kadangi nuo ŽPV skiepijama palyginti neseniai, dalis tėvų gali dar būti nepakankamai informuoti apie šią galimybę, kitiems kyla klausimų – kodėl reikia skiepyti berniukus – juk tai gimdos kaklelio vėžį sukeliantis virusas. Visgi svarbu žinoti, kad ŽPV yra pavojingas ir vyrams, nes jiems taip pat sukelia ligas.
ŽPV moterims gali sukelti gimdos kaklelio, makšties ir išorinių lytinių organų, vyrams – lytinių organų karpas, išangės ir varpos ikivėžinius susirgimus ir vėžį. Abiejų lyčių žmonėms šie virusai gali sukelti burnos, ryklės, gerklų, liežuvio šaknies ar net seilių liaukų bei tonzilių ikivėžines ligas bei vėžį. Tad paskiepyti berniukus nuo ŽPV būtina pirmiausia dėl jų pačių sveikatos“, – paaiškina vedėja.
15–16 metų paaugliai papildomai skiepijami nuo difterijos, stabligės ir kokliušo.
Kur kreiptis?
Dėl vaikų skiepų ir tuberkulino mėginių tėvai ar globėjai turėtų kreiptis į savo gydymo įstaigą, į šeimos gydytoją.
