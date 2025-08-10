Medikai patarė tėvams atsisveikinti su mirštančiu sūnumi: to, kas įvyko vėliau, nesitikėjo niekas

Atsisveikino bučiniu į kaktą
Anglijoje, Vakarų Sasekso grafystėje, gyvenantis berniukas savijauta skųstis pradėjo pernai birželį, grįžęs iš sporto stovykolos. Jo tėvai Warwickas ir Holly iš pradžių manė, kad skausmą sukėlė per didelis krūvis, tačiau susirūpino, kai sūnaus širdies ritmas ramybės būsenoje šoktelėjo iki 120 dūžių per minutę. Be to, paauglio pirštų galiukai staiga pamėlo, tėvai jį skubiai nuvežė į skubios pagalbos skyrių.
18 val. Austinas buvo paguldytas į ligoninę, o 22 val. išsigandę tėvai buvo įspėti, kad berniukas gali neišgyventi. 44 metų Warwickas ir 45 metų Holly buvo priversti atsisveikinti su savo 12 metų sūnumi, kai jam buvo sukelta dirbtinė koma ir jis skubiai pergabentas į vaikų ligoninę Londone.
„Tai buvo siaubinga. Maniau, kad jį praradome. Atsisveikindamas pabučiavau jam kaktą. Ir tiesiog sėdėjau laukiamajame, galvodamas, kaip pranešime žinią jo seseriai.
Sunku patikėti, kaip greitai viskas įvyko. 18 val. Austinas savarankiškai įėjo į priimamąjį, o 22 val. manėme, kad atsisveikiname su juo visam laikui“, – prisiminė berniuko tėvas.
Paauglys – šeimos didvyris
Paaiškėjo, kad Austinui išsivystė rimta streptokokinės infekcijos komplikacija – bakterijos pateko į jo kraują. Tai sukėlė sepsį ir daugybinį organų nepakankamumą, nustojo veikti ir kepenys, ir inkstai. Gydytojai sakė, kad jo širdis, tikriausiai, neatlaikys staiga užgriuvusio krūvio. Tačiau Austino organizmas nepasidavė, jo būklė stabilizavosi ir paauglys pabudo iš komos.
Prasidėjo lėtas sveikimo kelias, Austinui atlikta daug operacijų. Deja, jo kairė koja pajuodo ir medikams nepavyko jos išgelbėti – rugpjūtį atlikta amputacija.
Gruodį Austinui atlikta dar viena operacija, tikintis išsaugoti dešinę koją. Tačiau ir po to berniukas jautė stiprų skausmą.
Iki ligos aktyvus ir sportiškas berniukas turėjo apsvarstyti, ko nori iš gyvenimo, galiausiai, nusprendė, kad verčiau atsisakys ir antros kojos, jei tai reikš, kad jis vėl galės sportuoti.
Dabar berniukui pritvirtinti protezai ir jis išbando naujus dalykus. Jis bandė laipioti uolomis, žaisti neįgaliųjų vežimėlių tenisą, neįgaliųjų vežimėlių golfą ir netgi yra treniruojamas buvusios paralimpetės Rachel Morris, kuri 2016 m. laimėjo aukso medalį irklavimo rungtyje.
„Paprašyti įvardyti asmeninį didvyrį, nemanau, kad daug tėvų pasirinktų savo sūnų, bet man nekyla abejonių. Austino požiūris į gyvenimą yra tiesiog neįtikėtinas. Manau, kad daugelis žmonių, būdami jo vietoje, būtų labai prislėgti, bet jis kabinasi į gyvenimą, nori judėti į priekį“, – pasakojo berniuko tėvas.
„Jis niekada nesako, kad negali ar nenori kažko daryti – jis visada sako, kad bandys. Jo pavyzdys įkvepia“, – pridūrė vyras.
Viskas prasidėjo nuo mėšlungio
Warwickas paaiškino, kad visą šeimą sukrėtė, kaip greitai pablogėjo sūnaus būklė. Tai paskato pasidalyti berniuko istorija, kad būtų atkreiptas dėmesys į sepsį ir žmonės sužinotų apie simptomus bei gydymą.
„Iš pradžių Austinas pradėjo skųstis kojų mėšlungiu – skaudėjo tai kairę blauzdą, tai dešinę šlaunį, tai kairį kelį, ar dešinę blauzdą. Skausmas nebuvo nuolatinis, bet, kai pasireikšdavo, sukeldavo didelį diskomfortą. Tada atsirado nuovargis ir mieguistumas, jis visiškai išsekdavo neišlipęs iš lovos“, – prisiminė Warwickas.
„Nuvedėme jį pas šeimos gydytoją, kuris pasakė, kad reikia pailsėti ir gerti pakankamai skysčių. Tačiau jo būklė staiga pablogėjo“, – pridūrė jis.
Pasak tėvo, ligoninėje berniukas išbalo pradėjo gausiai prakaituoti.
„Buvo baisu, bet Austinas viską priėmė gana ramiai ir netgi juokavo su personalu. Bet tada jo širdies susitraukimų dažnis pasiekė 180 dūžių per minutę ir gydytojai pasakė, kad mano sūnų teko panardinti į komą. Jie įspėjo, kad mažai tikėtina, jog jis išgyvens – ir kad turėtume atsisveikinti“, – pasakojo Warwickas.
Prieš akis laukė siaubinga naktis, tačiau apie 6 val. ryto Warwickui ir Holly buvo pasakyta, kad Austinui nebegresia mirti. Šią patirtį tėvas lygino su ryškiu košmaru.
„Keista, bet mane taip pat ištiko euforija. Vakare buvau susitaikęs su mintimi, kad jį prarasime. Žinojau, kad birželio 19 d. bus data, kurią prisiminsime amžinai. Bet staiga atėjo birželio 20 d., o jis vis dar kovojo“, – sakė tėvas.
Sepsis – dažna diagnozė. Pasaulyje kasmet suserga apie 50 mln. žmonių, iš jų 10–11 mln. miršta. Didžiausia tikimybė mirti, jei žmogus garbingo amžiaus, yra vyresnis nei 80 metų.
Ypač grėsminga – žaibinė sepsio forma. Dažnai staigią ligos eigą nulemia ligos sukėlėjo savybės, bet reikšmingos įtakos neretai turi ir konkretaus paciento organizmo specifika.
Didesnė rizika taip tenka kūdikiams, nes jų imuninė sistema dar nėra pakankamai išsivysčiusi.
Parengta pagal mirror.co.uk. inf.