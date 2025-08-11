Italijoje tęsiasi viruso protrūkis: jau mirė 19 žmonių

Pirmadienį Kazertoje mirė 83 metų vyras – aštuntoji viruso auka Neapolio apylinkėse, o Latinoje fiksuotos 80 ir 85 metų vyrų mirtys – iš viso virusas Romos apylinkėse pareikalavo jau 9 gyvybių.
Šiauriniame Turino ir pietiniame Redžo regionuose taip pat užfiksuotos mirtys, susijusios su virusu, kurį platina uodai.
Italijos Sveikatos apsaugos ministerija pabrėžė, kad nėra pagrindo nerimui: nors Vakarų Nilo virusas plinta teritorijose, kuriose anksčiau ligos atvejai nebuvo fiksuoti, užsikrėtimo ir mirtingumo skaičiai atitinka pastarųjų metų rodiklius.
Nėra vakcinos
Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras taip pat kas savaitę skelbia duomenis apie užkrečiamas ligas žemyne. Vakarų Nilo karštligės atvejai užregistruoti Italijoje, Graikijoje, Rumunijoje, Bulgarijoje ir Prancūzijoje.
Žmogus užsikrečia per uodų įkandimus. Dėl klimato kaitos Vakarų Nilo karštligę perduodantys uodai pastebi vis didesniuose Europos plotuose.
Manoma, kad klimato kaita turės didelės įtakos uodų platinamų ligų cirkuliacijai Europoje, dėl aplinkos sąlygų, palankių uodų populiacijoms įsikurti ir augti.
Kaip anksčiau skelbė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) Lietuvoje nei įvežtinių, nei vietinio šios ligos plitimo atvejų nenustatyta.
Dauguma užsikrėtusių asmenų arba visai neserga, arba jiems pasireiškia tik lengvi simptomai. Bet 1 iš 5 užsikrėtusiųjų Vakarų Nilo karštligė gali sukelti sunkius simptomus: karščiavimą, kūno skausmus, bėrimą ir vėmimą.
Kraštutiniais atvejais pacientus gali ištikti traukuliai, raumenų silpnumas ir net paralyžius.
Vakarų Nilo virusas kelia didelę grėsmę vyresniems nei 50 metų asmenims ir tiems, kurie serga tokiomis ligomis kaip diabetas, aukštas kraujospūdis ir vėžys. Virusas gali sukelti sunkių komplikacijų, dėl kurių reikia gultis į ligoninę, įskaitant meningitą ir encefalitą.
Vakcinos ar specifinio gydymo nuo Vakarų Nilo karštligės nėra. Gydymo tikslas – suvaldyti ligos simptomus.
Vienintelė prevencijos priemonė – išvengti užsikrėtusio uodo įkandimo. Keliaujant po viruso paveiktas valstybes patariama naudoti vabzdžius atbaidančias priemones, dėvėti kūna dengiančius drabužius.