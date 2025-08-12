Dainius Kepenis susirgo vėžiu: ligą nustatė netyčia

Išdavė padidėjęs PSA
D. Kepenis nejautė jokių prostatos vėžio simptomų, o klastingos ligos paieškos prasidėjo apsilankius pas šeimos gydytoją dėl būtinos sveikatos patikros keičiant vairuotojo pažymėjimą. Vyrui rekomenduotas prostatos specifinio antigeno (PSA) tyrimas, kurio rezultatai sukėlė įtarimų dėl onkologinės ligos, rašoma KUL pranešime žiniasklaidai.
„Tęsiau tyrimus Klaipėdos universiteto ligoninėje, pasitikėdamas gydytoju urologu Mariumi Jasėnu. Atlikus apžiūrą, magnetinio rezonanso tyrimą ir biopsiją, sužinojau, kad man prostatos vėžys. Tą akimirką supratau, kad net ir sveikai gyvenant – sportuojant, tinkamai maitinantis – nuo šios ligos neapsisaugosi. Šią žinutę skleidžiu ir savo bendraminčių, draugų, artimųjų rate.
Visus vyrus, nepaisant jų gyvenimo būdo, raginu neaplenkti gydytojų kabinetų ir reguliariai rūpintis savo sveikata. Esu įsitikinęs, kad kuo anksčiau liga diagnozuojama, tuo lengviau ji gydoma. Žinoma, sveikas gyvenimo būdas padeda vėžį įveikti lengviau, tačiau svarbu laiku jį aptikti“, – pasakojo D. Kepenis.
Sužinojęs diagnozę, pasitaręs su KUL medikais, vyras nedelsė ir ryžosi robotinei operacijai.
„Kaip ir prieš, taip ir po operacijos jaučiuosi puikiai. Tačiau dabar žinau, kad padariau viską, ką galėjau, kad liga neprogresuotų. Toliau rūpinuosi sveiku savo gyvenimo būdu, reguliariai lankausi pas gydytoją urologą, tikrintis dėl prostatos vėžio skatinu ir kitus“, – kalbėjo pacientas.
Rizika susirgti vienoda
Pasak KUL Nefrourologijos klinikos vadovo, gydytojo urologo M. Jasėno, dėl prostatos vėžio vyrams būtina tikrintis net jaučiantis visiškai sveikiems.
„Ar būsi sveikuolis, ar ne – prostatos vėžiu susirgti gali kiekvienas, tačiau sveikai gyvenantis žmogus turi daugiau galimybių, kad liga bus mažiau agresyvi, o sveikimas – sklandesnis. Subalansuota mityba, gausi daržovių, vaisių, augalinių aliejų ir riešutų, reguliarus fizinis aktyvumas, rūkymo ir alkoholio ribojimas gali palengvinti ligos eigą“, – sakė specialistas.
Medikas pastebi, kad dažniausiai vyrai jaučiasi sveiki ir gyvena įprastą gyvenimą, tuo tarpu vėžys tyliai vystosi jų organizme ir pasiekia pažengusią stadiją. Dėl šios priežasties ankstyva diagnostika yra gyvybiškai svarbi.
„Prostatos vėžiu suserga ne tik vyresnio amžiaus vyrai, bet ir darbingi, aktyvūs 40–45-erių metų asmenys. Vyrams nuo 50-ties, o turintiems artimųjų, sirgusių prostatos, krūties ar kiaušidžių vėžiu – nuo 45 metų – rekomenduojame tikrintis kartą per metus ir atlikti PSA tyrimą. Tai gali išgelbėti gyvybę. Pastebime, kad vyrai nėra linkę prevenciškai tikrintis. Dažnai aptinkame trečios ar net ketvirtos stadijos vėžį“, – kalbėjo M. Jasėnas.
Pažangi diagnostika ir gydymas
Pasak gydytojo urologo, prostatos specifinio antigeno tyrimas yra pirmas žingsnis, tačiau jo rezultatai ne visada atspindi realią situaciją. KUL prostatos vėžys diagnozuojamas pasitelkiant robotizuotą biopsijos technologiją magnetinio rezonanso (MRT) kontrolėje.
Procedūros metu gydytojai realiu laiku mato įtartiną židinį, suplanuoja tikslų adatos kelią ir, naudodami robotizuotą, nuotoliniu būdu valdomą sistemą, paima mėginį iš reikiamos vietos, nepažeisdami sveikų audinių. Tai leidžia pasiekti net ir labai sudėtingas prostatos vietas – viršūnę, kraštus, tranzitorinę zoną – kur dažnai slepiasi įprastais būdais nepastebimi augliai.
„Ši technologija suteikia mums galimybę tiksliai nustatyti net labai mažus navikus ir sumažina pakartotinių intervencijų poreikį. Laikas, kurį galime sutaupyti, tai paciento galimybė gyventi ilgiau ir kokybiškiau“, – sako M. Jasėnas.
Anksti diagnozavus ligą, dažniausiai taikomas minimaliai invazinis gydymas – robotinė chirurgija, užtikrinanti didesnį tikslumą ir trumpesnį sveikimo laiką. Pažengusiais atvejais gydymas planuojamas multidisciplininėje komandoje, į kurią įtraukiami urologai, onkologai, radiologai, radioterapeutai ir kiti specialistai.
„Prostatos vėžys – lėtai progresuojanti liga, tačiau uždelsus ji gali išplisti į kaulus, sukelti lūžius, stiprų skausmą ir invalidumą. Tai lėtinė, invalidizuojanti liga, galinti reikalauti daugkartinių hospitalizacijų. Laiku diagnozavus, galime pasiekti, kad žmogus grįžtų į visavertį gyvenimą“, – pabrėžė gydytojas.
Jis priminė, kad Lietuvoje veikia nemokama prostatos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa. 50–69 metų vyrai gali nemokamai atlikti PSA tyrimą.
