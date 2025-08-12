Tarp jaunų moterų daugėja sunkios ligos atvejų: į ligoninę gulasi beveik 2 mėnesiams

Apskritai bendras visų asmenų, gydytų ligoninėje dėl valgymo sutrikimų, skaičius išlieka gana stabilus – 2023 m. buvo apie 12 100 atvejų, palyginti su 12 600 atvejų 2003 m., rašo dpa.
Tačiau 10–17 metų mergaitės ir jaunos moterys dabar sudaro beveik pusę (49,3 proc.) visų dėl valgymo sutrikimų kenčiančių pacientų. Prieš 20 metų tai buvo ketvirtadalis.
Anoreksija buvo dažniausiai diagnozuojama būklė 2023 m., sudaranti kiek daugiau nei tris ketvirtadalius visų atvejų.
Bulimija paveikė apie 11 proc. pacientų. Didžioji dauguma gydytų asmenų yra moterys, praėjusiais metais moterys sudarė 93,3 proc. visų hospitalizacijų atvejų, palyginti su 87,6 proc. prieš du dešimtmečius.
Vidutinė stacionarinio gydymo dėl valgymo sutrikimų trukmė pailgėjo tiek vyrams, tiek moterims ir 2023 m. pasiekė 53,2 dienos.
Palyginimui, vidutinė visų ligų hospitalizacijų trukmė 2023 m. buvo 7,2 dienos.
Su valgymo sutrikimais susijusių mirčių skaičius kasmet svyruoja.
2023 m. Vokietijoje dėl su valgymo sutrikimais susijusių komplikacijų mirė 78 žmonės. Didžiausias skaičius per pastaruosius 20 metų buvo užfiksuotas 2008 m. – 100 mirčių.
