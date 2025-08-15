Pajūrio kurorte – ligos protrūkis: mirė sumuštinį suvalgiusi moteris

Deja, 45-erių Tamarai D’Acunto apsinuodijimas sukėlė mirtį. Ji suvalgė tradicinį panini sumuštinį, kuriame buvo dešrelių ir konservuotų ropių lapų. Pastarieji, manoma, ir buvo mirtinų bakterijų šaltinis.
Keliomis dienomis anksčiau mirė ir 52-ejų Luigi Di Sarno, kuris pirko pietus iš to paties maisto vagonėlio. Ligoninėje atsidūrė ir du 17-mečiai vyro vaikai bei į penktą dešimtį įkopusi velionio žmona.
Jiems visiems pasireiškė botulizmo – ligos, kurią sukėlė apsinuodijimas maistu – požymiai.
Dėl ligos protrūkio pradėtas tyrimas, o pats maisto vagonėlis, savaime suprantama, buvo konfiskuotas.
Botulizmas yra reta, bet gyvybei pavojinga liga, kurią sukelia Clostridium botulinum bakterijų gaminami toksinai.
Jie gali pažeisti nervų sistemą, sukelti kvėpavimo problemų ir raumenų paralyžių.
Dažniausiai žmonės botulizmu užsikrečia per maistą, kuris būna užterštas dėl netinkamo paruošimo.
Susirūpinimą kelia faktas, kad pastarosiomis savaitėmis Italijoje fiksuotas jau ne pirmas botulizmo protrūkis.
Liepos pabaigoje Sardinijos saloje į ligoninę buvo išvežti 8 žmonės, kuriuos botulizmu susargdino gvakamolė.
2 pacientams net prireikė atskraidinti buteliukus su priešnuodžiu nuo botulino toksinų.
„Jokia šalies ligoninė neturi leidimo laikyti priešnuodžio savo patalpose. Tačiau priešnuodis yra prieinamas tSveikatos apsaugos ministerijai, kuri jį laiko tam skirtose saugiose vietose“, – galiojančias procedūras paaiškino Kalabrijos regiono sveikatos ir gerovės departamentas.
Nepakeičia maisto skonio
Italijos nacionalinis sveikatos institutas pranešė, kad šalyje nuo 2001 iki 2020 m. buvo patvirtinti 452 botulizmo atvejai. Vidutinis mirštamumas siekė 3,1 proc.
Dauguma apsinuodijimo atvejų (91 proc.) buvo susiję su maistu, dažniausiai su namuose konservuotų maisto produktų vartojimu.
2023 m. Italijoje užregistruoti 36 botulizmo atvejai – tai didžiausias skaičius Europoje. Pagar sergamumą toliau seka Prancūzija (15), Rumunija ir Ispanija (po 14) ir Vokietija (16).
Manoma, kad išskirtinai didelis sergamumas Italijoje fiksuojamas dėl gyventojų pomėgio konservuoti maistą. Jei maistas konservuojamas netinkamai, jame susidaro bakterijos, sukeliančios mirtiną ligą.
„Tai nėra pavojaus signalas, tačiau prevencija yra būtina, ypač ruošiant konservuotą maistą namuose“, – sakė Pavijos apsinuodijimų kontrolės centro direktorius Carlo Alessandro Locatelli.
„Botulino toksinas yra nematomas ir dažnai nepakeičia maisto skonio. Priešnuodis veiksmingas tik ankstyvose ligos stadijose, kai toksinas vis dar yra kraujyje“. – pridūrė jis.
Botulizmo požymiai ir kaip jo išvengti
Simptomai gali pasireikšti per 6 valandas nuo maisto suvalgymo, dažniausiai žmogus blogai pasijaučia per pirmas 48 valandas. Apsinuodijimo požymiai: dvejinimasis akyse, išsiplėtę akių vyzdžiai, užkritę akių vokai, kalbos ir rijimo sutrikimai, taip pat burnos džiūvimas ir vidurių užkietėjimas.
Sunkiais atvejais botulizmas gali sutrikdyti kvėpavimą, todėl gali prireikti intubacijos.
Italijos sveikatos apsaugos institucijos rekomenduoja kruopščiai sterilizuoti konservų talpyklas ir maisto ruošai naudojamus įrankius, laikytis saugaus maisto laikymo procedūrų ir vengti duoti medaus bei naminių konservų vaikams iki vienerių metų.
Įtarus apsinuodijimą, svarbu nedelsiant kreiptis į ligoninę.
Parengta pagal „The Sun“ ir „Euronews“ inf.
apsinuodijimasapsinuodijimas maistubotulizmas
