Ežere užsikrėtė ypač mirtina liga: vyro organizme – smegenis „ėdanti“ ameba

Pirminis amebinis meningoencefalitas (PAM) – itin mirtina infekcija, kurią sukelia ameba Naegleria fowleri. Pavojingas vienaląstis gyvena šiltuose gėluose vandenyse, pavyzdžiui, tvenkiniuose, ežeruose, upėse, karštose versmėse ir prastai prižiūrimuose baseinuose.
Manoma, kad vyras, kurio tapatybė nebuvo atskleista, užsikrėtė ameba, pramogaudamas vandens slidėmis Ozarkų ežere, JAV Misūrio valstijoje.
Misūrio sveikatos ir vyresnio amžiaus žmonių paslaugų departamentas (DHSS) teigia, kad infekcijos šaltinis lieka nežinomas, tačiau patvirtino, kad vyras keletą dienų iki neįprastos medikų diagnozės plaukiojo ežere. Daugiau užsikrėtimo atvejų nebuvo užfiksuota.
Nuo 1962 iki 2024 m. Jungtinėse Amerikos Valstijose buvo užregistruoti 167 PAM atvejai. Manoma, kad ameba patenka į žmogaus organizmą per nosį.
„Naegleria fowleri ameba tada keliauja per nosį į smegenis, kur pažeidžia smegenų audinį. Ši infekcija negali plisti iš vieno žmogaus kitam ir ja negalima užsikrėsti nurijus užterštą vandenį“, – paaiškino DHSS.
Sveikatos specialistai įspėjo, kad ameba yra aktyviausia liepos, rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais, kai vandens telkinių temperatūra yra aukštesnė nei 25 °C.
Pirmieji PAM simptomai pasireiškia praėjus maždaug 5 dienoms nuo užsikrėtimo: atsiranda galvos skausmas, karščiavimas, kartais ir vėmimas.
Infekcijai progresuojant, žmonės dažnai patiria sumišimą, kaklo sustingimą, dezorientaciją, haliucinacijas, traukulius ir neretai pacientus ištinka koma. Mirtis gali įvykti bet kuriuo ligos laikotarpiu, kuris gali tęstis iki 18 dienų. Deja, dažnai žmogus neišgyvena nė tiek.
Kaip nurodo JAV Ligų kontrolės ir prevencijos centras (CDC), Naegleria fowleri amebos sukeltą ligą galima gydyti priešgrybeliniais vaistais, nors bandymai buvo atlikti laboratorinėmis sąlygomis, o ne su tikrais pacientais.
Tačiau DHSS teigia, kad yra būdų, kaip išvengti infekcijos. Tai apima nosies laikymą virš vandens arba jos užspaudimą, kai pramogaujama gėlame vandenyje.
Žmonėms ypač nepatariama nerti į sudrumstą vandenį. Manoma, kad Naegleria fowleri amebos gyvena nuosėdose, esančiose tvenkinių dugne.
CDC pranešė apie retus atvejus, kai žmonės užsikrėtė PAM vandens pramogų parkuose, nes vandenyje nebuvo pakankamai chloro. Specialistai pabrėžia, kad infekcija nepasireiškia nurijus vandens.
Statistika rodo, kad iki 2018 m. buvo užregistruoti 381 PAM atvejai. Dauguma užsikrėtusiųjų buvo vyrai, ir tik septyni žmonės išgyveno šią ligą.
Parengta pagal „Daily Star“ inf.
