JAV žmogui įkando blusa ir užkrėtė maru

2025 m. rugpjūčio 21 d. 18:21
Kalifornijos gyventojui patvirtintas užsikrėtimas maru. Manoma, kad prie Tahou ežero poilsiavęs asmuo užsikrėtė po to, kai jam įkando užkratą nešiojanti blusa.
El Dorado apygardos pareigūnai pranešė, kad gyventojas, kurio tapatybė neatskleidžiama, sveiksta namuose ir yra prižiūrimas medicinos specialistų, rašo CNN.
„Maras natūraliai paplitęs daugelyje Kalifornijos vietų, įskaitant aukštesnes El Dorado apygardos vietoves“, – sakė apygardos sveikatos direktoriaus pavaduotojas Kyle Fliflet.
„Svarbu, kad žmonės imtųsi atsargumo priemonių, kai leidžia laiką lauke, ypač vaikščiodami, keliaudami pėsčiomis ar stovyklaudami vietovėse, kur gyvena laukiniai graužikai“, – pridūrė jis.
JAV ligų kontrolės ir prevencijos centras (CDC) pažymi, kad dauguma maro atvejų paprastai pasitaiko vakarinėje JAV dalyje, kaimiškose vietovėse.
Kalifornijos visuomenės sveikatos departamentas nuolat stebi graužikų populiacijas dėl maro plitimo ir šiais metais Tahou ežero apylinkėse nustatė 4 užsikrėtusius graužikus.
El Dorado apygardos pareigūnų teigimu, paskutinis maro atvejis šioje vietovėje buvo užregistruotas 2020 m.
marasKalifornijaJAV

