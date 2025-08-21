Vakarų Europoje siaučia mirtina bakterija: iš parduotuvių lentynų pašalintas ir Lietuvoje populiarus maisto produktas

Iš prekybos pašalinti minkšti „Chavegrand“ prekės ženklo sūriai, tokie kaip kamemberas ir bri.
Saugumo priemonių imtasi po listeriozės protrūkio. Prancūzijos visuomenės sveikatos agentūros duomenimis, šia liga susirgo 21 asmuo nuo 34 iki 95 metų. Du žmonės mirė.
Sveikatos pareigūnai teigė, kad nustatė „galimą ryšį tarp šių listeriozės atvejų ir „Chavegrand“ kompanijos pagamintų sūrių vartojimo“.
Listeriozė yra reta infekcija, kuria žmonės užsikrečia suvalgę maisto, užteršto listerijos bakterijomis. Listerijos bakterijos paprastai neaptinkamos pasterizuotuose sūriuose, tačiau tai yra įmanoma.
Dauguma užsikrėtusių žmonių nepatiria jokių arba pajaučia tik lengvus apsinuodijimo maistu simptomus, pavyzdžiui, karščiavimą, skausmus, viduriavimą ir šaltkrėtį. Tačiau kai kuriais atvejais listeriozės eiga gali būti pavojinga gyvybei.
Didesnė rizika gresia nėščioms moterims, kūdikiams, pagyvenusiems žmonėms ir tiems, kurių imuninė sistema yra susilpnėjusi.
Prancūzijos gyventojai paraginti nevalgyti iš prekybos atšauktų sūrių ir atidžiai stebėti savo sveikatą, jei jie juos valgė neseniai.
Listeriozės simptomai gali pasireikšti iki aštuonių savaičių po to, kai žmogus suvalgo bakterijomis užkrėstą maistą.
„Kiekvienas, kuris suvalgė šiuos sūrius ir patiria karščiavimą, nesvarbu, ar tai vienintelis simptomas, ar pasireiškė kartu su galvos ir kūno skausmais, turėtų pasikonsultuoti su savo gydytoju ir informuoti jį apie tai, ką valgė“, – patarė Prancūzijos sveikatos institucija.