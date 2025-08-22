Vyras sužinojo, kad visą laiką gyveno su puse smegenų: išdavė dažnas simptomas

Daugiau nei trečdalis amerikiečių patiria tam tikros formos kojų skausmus, kurie dažniausiai kyla dėl raumenų įtempimo, artrito arba sunkiau nustatomų priežasčių, pavyzdžiui, kraujagyslių problemų.
Kai gydytojai atmetė įprastas fizines priežastis, jie sunerimo, kad skausmą gali sukelti neurologinė būklė, paveikianti nervų galūnėles.
Nors jo sveikatos istorijoje nebuvo pastebėta jokių reikšmingų nukrypimų, jie atkreipė dėmesį, kad pacientui atlikta operacija, kai jis tebuvo 6 mėnesių amžiaus.
Į smegenis jam buvo implanuotas plonas vamzdelis, kad perteklinis skystis būtų nutekintas į kitą kūno vietą. Procedūros prireikė dėl pernelyg gausaus skysčio kaupimosi smegenyse. Paauglystėje vamzdelis buvo pašalintas.
Tačiau po kelių dešimtmečių atlikus kompiuterinės tomografijos (KT) ir magnetinio rezonanso tomografijos (MRT) vaizdinius tyrimus, gydytojai buvo šokiruoti pamatę didžiulę skysčio prisipildžiusią ertmę ten, kur turėjo būti smegenys.
Nuotraukose, pasidalintose medicinos žurnale „The Lancet“, pagrindinė vyro smegenų sritis atrodo juoda, matosi, kur kaupėsi skystis.
Paciento smegenyse esantys nutekėjimo vamzdeliai susiaurėjo, dėl ko per dešimtmečius susikaupė skysčio perteklius.
Dėl to jo smegenys buvo suspaustos į ploną sluoksnį, spaudžiamą prie kaukolės krašto.
Dėl šios priežasties jo kaukolė taip pat padidėjo.
Komentuodamas šį atvejį, Lionelis Feuillet, Marselyje (Prancūzija) įsikūrusio Viduržemio jūros universiteto neurologas, sakė, kad atvejo aprašas medikus suglumino: „Buvome labai nustebę, kai pirmą kartą peržiūrėjome KT nuotraukas. Smegenys buvo daug, daug mažesnės nei įprastai. Pagal mūsų žinias, šis atvejis yra unikalus.“
L.Feuillet teigė, kad jo komanda „niekada anksčiau nebuvo susidūrusi su tokia sudėtinga hidrocefalija“ ir tikėtina, kad vyras turėjo šią būklę nuo gimimo.
Vėliau gydytojai atliko seriją psichologinių testų.
Jie dar labiau nustebo, kad jis vis dar sugebėjo pakankamai funkcionuoti, turėdamas intelekto koeficientą (IQ) 75, tai yra žemutinėje „normos“ riboje.
Vyras taip pat sugebėjo susikurti sėkmingą gyvenimą: jis turėjo žmoną, du vaikus ir darbą valstybės tarnyboje.
L.Feuillet teigė, kad problemos su vyro kaire koja buvo neurologinis simptomas, susijęs su jo smegenų būkle.
JAV hidrocefalija, dar vadinama „vandeniu smegenyse“, pasireiškia vienam iš 770 naujagimių, todėl ši būklė yra tokia pat dažna kaip Dauno sindromas ir dažnesnė nei spina bifida ar smegenų navikai.
Ši būklė pasitaiko tiek kūdikiams, tiek vyresnio amžiaus žmonėms ir gali būti besimptomė, kas paaiškina, kodėl vyras daugelį metų nepastebėjo jokio poveikio savo sveikatai.
Kai simptomai pasireiškia, dažniausiai atsiranda galvos skausmai, pykinimas ir vėmimas, sunkumai vaikštant, regėjimo problemos, atminties sutrikimai, šlapimo nelaikymas ir traukuliai.
Gydymas – šunto operacija, o jei būklė yra negydoma, hidrocefalija gali būti mirtina, nes suspaudžiamas smegenų kamienas, atsakingas už širdies ritmą ir kvėpavimą.
Paciento prognozė po operacijos priklauso nuo jo amžiaus ir bendros sveikatos būklės.
Po gydymo vyras visiškai pasveiko, nors vėlesni tyrimai parodė, kad jo smegenų dydis nepakito.
Šaltinis: dailymail.co.uk