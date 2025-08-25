Kauno klinikų medikai atliko unikalią operaciją vos 4 mėnesių mergytei

„Tai buvo didžiulis šokas. Mums iš karto patarė kreiptis į Kauno klinikas. Pirmasis vizitas pas Kauno klinikų Vaisiaus medicinos centro vadovę profesorę Eglę Machtejevienę, kuri mus konsultavo iki pat gimdymo, pranoko lūkesčius – profesionalumas ir jautrumas situacijai nustebino. Kol pats nepapuoli į tokią situaciją, sunku patikėti, kad medicininė pagalba gali būti tokio aukšto lygio“, – dalijasi Simona.
Arielė gimė su nugaros smegenų išvarža juosmens apatinėje srityje. Jos gydymo eigoje, pasak Kauno klinikų Vaikų neurochirurgijos skyriaus vadovo Mindaugo Urbono, buvo nuspręsta atlikti operaciją unikaliu metodu – taikant Lietuvoje kūdikiams iki šiol nenaudotą metodą – intraoperacinį neuromonitoringą, t. y. operacijos metu realiu laiku atliekamą nervų veiklos stebėseną, rašoma Kauno klinikų pranešime žiniasklaidai.
„Ši technologija leidžia chirurgams matyti, kaip veikia nervai operacijos metu, atskirti nervines šakneles nuo sąaugų ir saugiai atlaisvinti prikabintas nugaros smegenis. Iki šiol tokio tipo operacijos buvo atliekamos tik vyresniems vaikams ar suaugusiesiems.
Arielės operacija – tai naujas žingsnis Lietuvos vaikų neurochirurgijoje. Šis metodas iš esmės keičia rizikos lygį – leidžia ne tik stebėti anatomiją, bet ir realiu laiku vertinti nervų veiklą, todėl galėjome išsaugoti mažylės kojų bei dubens organų funkcijas ir užkirsti kelią būsimiems sutrikimams“, – aiškina M. Urbonas.
Operaciją atlikęs Kauno klinikų gydytojas neurochirurgas Lukas Piliponis prisimena, kad mažylės gydymas buvo ilgas ir sudėtingas. „Arielė dar naujagimystėje buvo operuota dėl smegenų skysčio pertekliaus smegenyse, o augant teko atlikti dar kelias operacijas.
Vėliau, atlikus magnetinio rezonanso tyrimą, paaiškėjo, kad mergaitės nugaros smegenys yra patemptos žemyn ir prikibusios prie išvaržos maišelio – tai vadinamasis prikabintų nugaros smegenų sindromas.
Tai itin rizikinga būklė, galinti lemti ne tik kojų paralyžių, bet ir dubens organų funkcijų sutrikimus. Kadangi Arielė jau puikiai valdė kojytes, pagrindinis mūsų tikslas buvo išsaugoti esamą neurologinę funkciją“, – sako L. Piliponis.
Gydytojo teigimu, neuromonitoringas tapo pagrindiniu saugikliu. „Operacijos metu pacientė buvo prijungta prie kelių dešimčių smulkių elektrodų, registruojančių nervų ir raumenų veiklą. Tai leido realiu laiku matyti nervinių šaknelių reakciją ir priimti saugius sprendimus. Operacija truko didžiąją dienos dalį, tačiau rezultatas – sėkmingas. Tokios technologijos pritaikymas kūdikiui yra pirmasis atvejis Lietuvoje. Tai ne tik išsaugojo Arielės kojų ir dubens funkcijas, bet ir užkirto kelią būklės blogėjimui“, – pabrėžia neurochirurgas.
Arielės istorija – daugiadalykės Kauno klinikų komandos darbo pavyzdys. Vaisiaus medicinos centro gydytojai, neurochirurgai, neonatologai, anesteziologai reanimatologai ir neurologai glaudžiai bendradarbiavo visą Arielės gydymo kelią, ir užtikrino, kad sudėtinga operacija būtų atlikta kiek įmanoma saugiai.
„Tai kokybinis šuolis Lietuvos vaikų neurochirurgijoje. Modernių technologijų taikymas net ir pažeidžiamiausių pacientų gydymo metu rodo Kauno klinikų lyderystę, inovacijų diegimą ir profesionalumą, kurio pagrindas – empatija šeimai ir pacientui“, – sako M. Urbonas.
Arielės mama Simona pabrėžia, kad visi gydytojai skyrė ypatingą dėmesį tiek prižiūrint, tiek gydant jų dukrą.
„Kauno klinikų profesionalumas ir rūpestingumas suteikė naują pasitikėjimą gydytojų darbu ir gydymo įstaigomis. Dėkoju visiems medikams, prisidėjusiems prie mažylės gydymo, ir džiaugiuosi, kad Lietuvoje dirba tokie jautrūs bei aukščiausio lygio specialistai“, – sako Simona.
Kauno klinikų Vaikų neurochirurgijos skyriuje kasmet atliekama daugiau kaip 170 operacijų dėl hidrocefalijos, galvos ir nugaros smegenų navikų, kraujagyslių ligų, galvos ir stuburo traumų, epilepsijos bei įvairių galvos ir stuburo apsigimimų.
Kauno klinikos – vienintelė gydymo įstaiga Lietuvoje, kurioje vaikams, sergantiems hidrocefalija, neurochirurgai implantuoja telemetrinius slėgio sensorius bei kūdikiams atlieka endoskopines kaukolės kaulų rekonstrukcines operacijas esant prieš laiką suaugusioms kaukolės siūlėms. Tai vienintelis centras Baltijos šalyse, kuriame atliekamos giliosios smegenų stimuliacijos operacijos vaikams.