Keistas simptomas išdavė mirtiną kraujo ligą: pusamžė moteris manė, kad tai normalu

„Įpratau vis kur nors dunkstelėti, buvau šiek tiek nerangi, todėl dėl mėlynių nesijaudinau“, – paaiškino Elaine Hold.
Tačiau 2 vaikų motina iš Niukaslo susirūpino, kai pasireiškė dusulys ir nuovargis. Elaine apsilankė pas šeimos gydytoją, bet kraujo tyrimų rezultatai buvo normalūs. Jos simptomai buvo nurašyti lėtiniam bronchitui, kuriuo ji sirgo jau kelerius metus.
Bet simptomai niekur nedingo ir Elaine vyras paragino ją vėl kreiptis į gydytojus.
Išsamesni tyrimai parodė, kad moteriai – reto tipo kraujo vėžys: ūminė limfoblastinė leukemija.
„Buvau visiškai šokiruota – net juokiausi“, – akimirką, kai išgirdo diagnozę, prisiminė Elaine.
„Iki tol aš maniau, kad tai tik paprasta infekcija. Gydymas prasidėjo iš karto, todėl aš neturėjau laiko susigyventi su ta mintimi. Liga stipriai paveikė mane pačią ir mano šeimą“, – pridūrė ji.
Sūnus paaukojo kaulų čiulpus
Liga Elaine nustatyta dar 2016 m., tad šiandien jai jau 55-eri. Deja, jos istorija – išimtis iš taisyklės, nes dauguma ūmine limfoblastine leukemija susirgusių žmonių neišgyvena nė 5-erių metų.
Moteris buvo priversta išeiti iš darbo, o kasdienybė baisiai vargino. Kai sergi leukemija, paprastas virusas gali būti mirtinas. Elaine bijojo užsikrėsti, todėl dažniausiai sėdėjo namie.
Deja, sėkmingo gydymo ciklus lydėdavo atkryčiai. Per devynerius metus liga grįžo net 4 kartus. Moteriai taikyta chemoterapija, radioterapija ir netgi kamieninių ląstelių transplantacija. „Buvo sunku, jaučiausi itin silpnai ir dažnai savaitėmis gulėjau ligoninėje“, – sakė ji.
„Kiekvieną kartą, kai man pasakydavo, kad liga atsitraukė, palengvėjimas trukdavo tik trumpai. Aš žinojau, kad ji sugrįš. Išbandyti beveik visi galimi gydymo būdai, bet niekas negali visam laikui išgydyti vėžio“, – pasakojo moteris.
Kamieninių ląstelių transplantacija neretai taikoma agresyvia vėžio forma sergantiems pacientams. Iš pradžių chemoterapija arba radioterapija sunaikinami ligos paveikti kaulų čiulpai, o tada jie pakeičiami sveikomis kamieninėmis ląstelėmis.
Idėja, kad vėl būtų gaminami normalūs eritrocitai, leukocitai ir trombocitai, t.y. susiformuotų nauja kraujo gamybos sistema, kurioje nėra vėžio.
Elaine transplantacijai buvo panaudotos jos vyriausiojo sūnaus paaukotos kamieninės ląstelės. Pasak gydytojų, jos buvo „pusiau suderinamos“.
Jei nėra idealaus suderinamumo, naujos ląstelės yra labiau linkusios pulti paciento organizmą, todėl procedūra tampa rizikingesnė ir mažiau tikėtina, kad vėžys bus visiškai išgydytas. Tačiau geresnio varianto nėra – per devynerius metus nebuvo rastas Elaine idealiai tinkantis donoras.
„Nenoriu iššvaistyti nė vienos akimirkos“
Elaine nenuleido rankų: dalyvavo labdaros renginiuose, taip pat vedė medžio darbų užsiėmimus.
Bet po paskutinio ligos atsinaujinimo – liūdnos medikų prognozės, pasiseks, jei Elaine sulauks Kalėdų. Aplink jos šonkaulius ir stuburą susiformavo leukemijos ląstelių sankaupos. Dėl to moteris patyrė šešis kaulų lūžius ir dabar yra priversta naudotis neįgaliojo vežimėliu.
„Tai, kad šiandien esu čia, yra stebuklas, – sako ji. – Nežinau, kas manęs laukia ateityje ir kiek laiko man dar liko, bet praleisiu jį laiminga. Nenoriu iššvaistyti nė vienos akimirkos.“
Ūminė limfoblastinė leukemija atsiranda, kai pakitę baltieji kraujo kūneliai pradeda nekontroliuojamai augti, yra dažniausia vaikų vėžio forma Didžiojoje Britanijoje. Laimei, šiuolaikiniai gydymo metodai gelbsti gyvybes ir devyni iš dešimties vaikų išgyvena.
Gyventojai nežino simptomų
Tačiau suaugusiųjų statistika yra daug liūdnesnė – išgyvenamumas smarkiai mažėja su amžiumi.
Iš 10 000 naujų leukemijos atvejų 750 diagnozuojama suaugusiems žmonėms. Tačiau labdaros organizacijos „Leukaemia Care“ užsakyta apklausa parodė, kad tik 14 procentų gyventojų gali įvardyti keturis pagrindinius leukemijos simptomus.
„Ankstyva diagnozė yra labai svarbi sergant leukemija, todėl svarbu, kad žmonės žinotų ligos požymius“, – sako profesorius Hendrikas-Tobiasas Arkenau, kraujo vėžio specialistas dirbantis vienoje Londono ligoninių.
Be Elaine atveju jau minėtų simptomų – mėlynių, nuovargio ir nepaaiškinamo kraujavimo – gyventojai turėtų atkreipti dėmesį į staigų svorio kritimą be aiškios priežasties, naktinį prakaitavimą ir karščiavimą.
„Taip pat svarbu, kad pacientai būtų atkaklūs. Deja, ypač retų vėžio formų atveju, mažai tikėtina, kad diagnozė bus nustatyta iš pirmo karto, todėl labai svarbu grįžti pas gydytoją, jei savijauta negerėja“, – akcentavo profesorius.
„Daugelis žmonių nežino simptomų, kol jiems arba jų pažįstamiems žmonėms nėra diagnozuojamas kraujo vėžys, – pastebėjo „Leukaemia UK“ vykdomoji direktorė Fiona Hazell. – Tačiau ankstyva diagnozė gelbsti gyvybes, todėl norime, kad daugiau žmonių, jei jiems kyla įtarimų, kreiptųsi į savo šeimos gydytoją ir paprašytų atlikti išsamų kraujo tyrimą.“
Parengta pagal „Daily mail“ inf.
