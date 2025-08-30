Po odontologinių procedūrų 9-metė taip ir nebeatsibudo: tyrėjai išaiškino mirties priežastį

Kovo 18 d. trečiaklasė Silvanna Moreno buvo operuota tris valandas „Dreamtime Dentistry“ klinikoje Vistoje, Kalifornijoje. Tą pačią dieną buvo konstatuota jos mirtis.
Pasak San Diego apygardos medicinos ekspertų biuro, Silvanna mirė nuo methemoglobinemijos – retos, bet pavojingos kraujo ligos, kuri sumažina raudonųjų kraujo kūnelių gebėjimą pernešti deguonį. Mergaitės atveju šią būklę sukėlė azoto oksidas („juoko dujos“), kurios buvo naudojamos dantų gydymo metu.
Ataskaitoje jos mirtis buvo pripažinta atsitiktine. Vis dėlto naujos detalės sukėlė klausimų apie įvykius, atvedusius prie jos paskutinių valandų, ir dantų gydytojų komandos taikytas procedūras.
Kas yra methemoglobinemija?
Klivlendo klinika paaiškina, kad methemoglobinemija gali būti paveldima, bet dažniausiai ji įgyjama dėl tam tikrų vaistų, cheminių medžiagų ar narkotinių medžiagų poveikio.
Simptomai gali būti melsva oda, lūpos ar nagai, o sunkiais atvejais liga gali būti mirtina.
Anesteziologas ir stomatologas dr. Ryanas Watkinsas, kuris gydė Silvanną, patvirtino, kad šią ligą gali sukelti azoto oksidas.
Įprastas vizitas pas odontologą baigėsi tragiškai
Silvanna buvo nukreipta į „Dreamtime Dentistry“ dėl savo amžiaus ir to, ką R. Watkinsas apibūdino kaip „ūmų situacinį nerimą“. Jos gydymo planas apėmė krūminio danties šaknies kanalo ir nuolatinių dantų karūnėlių tvarkymą ir kelių sugedusių pieninių bei nuolatinių dantų ištraukimą.
„NBC News“ duomenimis, procedūros išvakarėse jos motina pranešė, kad Silvanna turėjo 38,3 °C temperatūrą ir jai buvo duotas vaikiškas „Tylenol“. Iki ryto simptomai išnyko.
Nors mergaitė prieš vizitą minėjo galvos skausmą, medicinos eksperto ataskaitoje teigiama, kad ji neatrodė susirgusi. „Dreamtime Dentistry“ vėliau teigė, kad personalas „nežinojo apie karščiavimą ar kokią nors ligą“, pridurdami, kad jos motina operacijos prieš operaciją formoje, kurioje buvo klausiama, ar Silvanna serga, pažymėjo „NE“.
„Visi vaistai buvo skirti pagal gamintojų rekomendacijas, atsižvelgiant į Silvannos amžių ir svorį, – teigė R. Watkinsas. – Ji niekada neparodė methemoglobinemijos požymių.“ Jis taip pat pažymėjo, kad deguonies stebėjimas nerodė jokių nukrypimų nuo normos per visą procedūrą.
R. Watkinsas nurodė, kad po operacijos Silvanna buvo sąmoninga ir stabilios būklės. Įvertinus jos deguonies prisotinimą, sąmonę, mobilumą, skausmo, pykinimo ir vėmimo nebuvimą, ji buvo išrašyta iš ligoninės.
Nors mergaitė galėjo stovėti, jai reikėjo pagalbos įsėdant į šeimos automobilį. Važiuodama namo, ji užmigo ir pradėjo garsiai knarkti. Grįžusi namo, ji miegojo dar pusantros valandos. Pagal autopsijos ataskaitą, jos knarkimas tapo tylesnis ir galiausiai sulėtėjo. Susirūpinę šeimos nariai patikrino mergaitę ir pastebėjo, kad ji į nieką nereaguoja.
Šeima iškvietė greitąją pagalbą 16 val. 46 min. vietos laiku ir kol laukė pagalbos, bandė atlikti dirbtinį kvėpavimą. Greitosios pagalbos medikai skubiai nugabeno Silvanną į Rady vaikų ligoninę, kur gydytojai tęsė gelbėjimo priemones, įskaitant deguonies tiekimą, intubaciją ir vaistų skyrimą. Nepaisant pastangų, širdies veikla nebuvo atkurta. 17 val. 44 min. mergaitė buvo paskelbta mirusia.
Vaistai ir prisidedantys veiksniai
Be azoto oksido, medicinos ekspertas išvardijo papildomus vaistus, naudotus anestezijos procese, įskaitant deksametazoną, glikopirolatą, hidromorfoną, izofluraną, ketorolaką, midazolamą, ondansetroną, propofolą ir sevofluraną.
„Dreamtime Dentistry“ tvirtino, kad problema nebuvo susijusi su dozavimu. „Bet kokios sąveikos ar neigiamos šalutinės reakcijos buvo ne dėl dozavimo, o dėl jos retos, bet nediagnozuotos/neaptiktos sveikatos būklės“, – teigė klinika.
R. Watkinsas taip pat pabrėžė, kad jei būtų buvę kokių nors matomų methemoglobinemijos požymių – pavyzdžiui, refrakterinė hipoksemija – procedūra būtų buvusi nedelsiant nutraukta ir suteikta skubi pagalba.
Ankstesnės problemos
Tai ne pirmas kartas, kai R. Watkinso anestezijos praktika atsiduria po didinamuoju stiklu. 2016 m. 54 metų pacientas jo priežiūroje dėl vaistų sąveikos patyrė širdies sustojimą.
Tyrėjai vėliau nustatė, kad vienas iš naudotų vaistų neturėjo būti skiriamas. R. Watkinso buvo paskirtas lygtinis laisvės atėmimas nuo 2020 iki 2023 m., o vėliau buvo sudarytas susitarimas dėl paciento iškelto ieškinio.
Po Silvannos mirties „Dreamtime Dentistry“ pranešė, kad pradėjo išsamų vidinį tyrimą ir konsultuojasi su nacionaliniais ekspertais, siekdama pagerinti saugos protokolus.
„Esame giliai nuliūdę dėl tragiškos Silvannos Moreno netekties ir šiuo nepaprastai sunkiu metu mūsų širdys tebėra su jos šeima, – pareiškime nurodė R. Watkinsas. – Reiškiame giliausią užuojautą Silvannos šeimai ir prašome toliau gerbti jų privatumą šiuo gedulo metu.“
Parengta pagal vt.co
Medicinaligosodontologija
Rodyti daugiau žymių