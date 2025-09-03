Akių skausmas signalizavo ne apie nuovargį, o kraupią ligą: daugelis simptomus ignoruoja

Vėliau atsiradęs požymis buvo „aštrus skausmas akyje“, kai tik ji „pažvelgdavo žemyn ir į šoną“. Bet ir tada jai nė nekilo mintis, kad tai gali būti kažkas rimto.
„Iš pradžių kaltinau savo darbą. Dirbu skaitmeninės rinkodaros agentūroje, todėl visą dieną praleidžiu prie kompiuterio“, – paaiškino ji.
„Kai nesu prie kompiuterio, esu prie telefono. Atrodė natūralu manyti, kad akys yra nuolatinėje įtampoje.
Visada buvau tokia, kuri ignoruoja smulkius sveikatos signalus, galvodama: „O, tai nieko rimto“, – prisipažino moteris.
Tačiau, kai 2019 metais jos rega „pradėjo keistis“, pašnekovė pagaliau nusprendė kreiptis į gydytoją.
„Vaizdas tapo neryškus, spalvos atrodė nenatūralios. Supratau, kad tai nėra ne tik akių nuovargis. Tada nuėjau pas akių gydytoją – ir nuo to momento viskas klostėsi labai greitai“, – pasakojo Amanda.
Po apžiūros akių gydytojas patarė jai kreiptis į skubios pagalbos skyrių dėl magnetinio rezonanso tomografijos (MRT). Netrukus ji sužinojo, kad serga išsėtine skleroze.
„Buvau visiškai šokiruota. Mano tėvai tuo metu buvo užsienyje, o aš praleidau visą dieną skubios pagalbos skyriuje laukdama tyrimų rezultatų“, – prisiminė ji.
„Kai pagaliau atėjo slaugytoja, ji tiesiog įteikė man lankstinuką ir pasakė: „Štai kaip atrodys tavo gyvenimas po 10 metų.“
„Atvirai sakant, iš pradžių ja netikėjau. Mano mama taip pat serga išsėtine skleroze, tad buvau sumišusi... kaip tai galėjo nutikti ir man?
Galiausiai kreipiausi antros nuomonės į kelis kitus gydytojus, kad patvirtintų diagnozę“, – sakė Amanda.
Išsėtinė sklerozė – tai lėtinė autoimuninė liga, paveikianti galvos smegenis, nugaros smegenis ir regos nervus.
Dabar, praėjus šešeriems metams, Amanda išmoko gyventi su liga.
„Kiekvieną dieną primenu sau, kad išsėtinė sklerozė yra mano gyvenimo dalis, bet ji nediktuoja mano gyvenimo krypties,“ – sakė ji.
„Žinoma, būna sunkių dienų, bet aš sutelkiu dėmesį į tai, ką galiu daryti ir kas man teikia džiaugsmo – judėti, bendrauti su kitais ir dalintis savo istorija.
Išsėtinė sklerozė taip pat išmokė mane, kad gyvenimas gali pasikeisti bet kurią akimirką, todėl negali leisti, kad kažkas tave sustabdytų“, – pasakojo Amanda.
„Reikia gyventi pilnavertį gyvenimą ir daryti tai, kas tave džiugina. Ši mąstysena padeda man išlikti ramiai ir pozityviai“, – pridūrė ji.
Moteris prisipažino, kad negyveno labai sveikai – naktinėjimas iki vėlumos, nesveikas maistas ir fizinio aktyvumo trūkumas. Tačiau diagnozė visiškai pakeitė jos požiūrį į sveikatą.
„Stengiuosi kasdien vaikščioti, mažiau valgyti perdirbto maisto ir laikytis mažai angliavandenių turinčios dietos. Taip pat stengiuosi nesinervinti dėl dalykų, ypač tų, kurių negaliu kontroliuoti,“ – akcentavo ji.
„Išmetu iš savo gyvenimo toksiškus žmones ir koncentruojuosi į tai, kas tikrai svarbu. Išmokau, kad mano sveikata turi būti pirmoje vietoje. Laimei, gydymo ir gyvenimo būdo pokyčių dėka šiuo metu jaučiuosi puikiai“, – džiaugėsi Amanda.
Ji dažnai dalijasi savo istorija socialiniuose tinkluose, kur sulaukia daugybės pozityvių žinučių iš žmonių, kurie sako, kad jos istorija padėjo jiems jaustis mažiau vienišiems.
„Toks palaikymas suteikia man jėgų tęsti,“ – prisipažino Amanda.
„Išsėtinė sklerozė nereiškia, kad tavo gyvenimas baigtas, tiesiog gyvenimas gali atrodyti šiek tiek kitaip,“ – pridūrė ji.
Šaltinis: dailymail.co.uk