Netikėta baisių skausmų priežastis: vos nemirė dėl vidurių užkietėjimo

Atvirai papasakojusi apie mažylio būklę, 35-erių mama Elissa sakė, kad dėl vidurių užkietėjimo jos sūnus nuolat vėmė.
Iš pradžių ji neturėjo žalio supratimo, kas Ivanui sukelia tokį skausmą, ir pridūrė, kad vežė jį į ligoninę 4 kartus per savaitę.
Galiausiai moteris išgirdo, kad sūnaus priežastis buvo vidurių užkietėjimas – išsipūtusi storoji žarna spaudė plaučius ir skrandį.
„Jo skrandis buvo suspaustas. Visi vidaus organai buvo stumiami“, – pasakojo Elissa.
Britė paaiškino, kad nuvežus vaiką į ligoninę jis buvo priverstas 12 valandų laukti klizmos.
„Jis visą laiką kentė skausmą, rėkė, arba tiesiog gulėjo, nes buvo per silpnas“, – prisiminė mama.
„Išgyvenome siaubingas valandas. Visiems mums tai buvo labai traumuojanti patirtis“, – pridūrė ji.
Vaiko verksmai medikams atrodė normalu
Moteris pasakojo, kad 2022 m. per 6 mėnesius sūnų į ligoninę vežė 25 kartus
To meto nuotraukose matyti, kad Ivano pilvas akivaizdžiai išsipūtęs dėl vidurių užkietėjimo.
Susirūpinusi Elissa papasakojo, kaip poros metų mažyliui sunkiausiais mėnesiais buvo sunku net pasikelti.
Galiausiai gydytojai pranešė Elissai, kad pažeista visa jos sūnaus storoji žarna.
Pasak moters, viskas galėjo baigtis berniuko mirtimi, jei diagnozė būtų buvusi nustatyta dar vėliau.
Elissa paaiškino, kad vidurių užkietėjimą medikai galėjo pražiūrėti dėl Ivano genetinės ligos, kuri paveikė jo kognityvinius įgūdžius.
„Buvo manyta, kad „tokie jau yra sutrikusio vystymosi vaikai“.
„Turėjome mediką, kuris pasakė, kad „neįgalūs vaikai tiesiog rėkia“, – prisiminė ji.
Pasak mamos, į sūnaus negalavimus gydytojai nežiūrėjo rimtai, kol jo būklė nepasiekė kritinės ribos.
Tabu tema
Pagaliau supratus, kas negerai, Ivanui buvo paskirti vidurius laisvinantys vaistai, jo būklė kontroliuojama kasdieniais žarnyno plovimais.
Pasak labdaros organizacijos „Bladder and Bowel UK“, maždaug 1,5 milijono Jungtinės Karalystės vaikų kenčia nuo vidurių užkietėjimo.
Vaikų iki 16 metų, atvežtų į ligoninę dėl vidurių užkietėjimo, skaičius yra didžiausias per 10 metų.
Vien 2023–2024 metais, remiantis oficialiais duomenimis, pagalbos prireikė daugiau nei 44 000 pacientų.
Kartais medikai nemano, kad ši problema verta dėmesio, pastebi „Bladder and Bowel UK“ atstovė Davina Richardson.
„Britams nėra būdinga šnekučiuotis apie šlapinimąsi ir tuštinimąsi. Tai tiesiog nėra mūsų kultūros dalis“, – pridūrė ji.
