Moters sėdmenyse – sunkiai protu suvokiamas radinys: ten „slėpėsi“ net 22 metus

Prieš 22 metus pacientė dar buvo moksleivė, kai netyčia atsisėdo ant stiklinio termometro. Tuomet jai prireikė skubios medicininės pagalbos.
„Sėdėjau prie savo stalo, kai klasės draugas paprašė paskolinti trintuką. Bet jis iškrito iš rankų ir pasilenkiau ieškoti.
Klasiokas taip pat ieškojo, bet rankoje turėjo termometrą, kurį padėjo ant mano kėdės. Radau trintuką ir atsisėdau. Termometras įsmigo į odą“, – prisiminė pacientė Hu.
Mergaitė skubiai nugabenta į ligoninę, bet gydytojai savo darbą atliko ne iki galo.
„Kai jie išėmė termometrą, jis buvo daug trumpesnis. Verkiau ir sakiau, kad taip neturėtų būti“, – vaikystės nutikimą prisiminė moteris.
„Jie padarė dar vieną rentgeno nuotrauką, bet šį kartą ji nieko neparodė, nes stiklas buvo skaidrus; manau, kad dėl to jis nesimatė rentgeno nuotraukoje“, – aiškino moteris.
Todėl ponia Hu, kilusi iš Uhano, Kinijoje, 22 metus gyveno su 2 cm ilgio termometro šuke, įstrigusia jos sėdmenyse.
Tačiau neseniai moteris važiuojant dviračiu patyrė traumą. Kilo nerimas dėl kryžkaulio lūžio – didelio trikampio kaulo, esančio stuburo apačioje. Tokia trauma gali sukelti skausmą apatinėje nugaros dalyje ir sėdmenyse.
Atlikę 3D kompiuterinę tomografiją, nustebę gydytojai pagaliau pastebėjo termometro šukę, o išsamus vaizdas parodė, kad likusi prietaiso dalis vis dar buvo įstrigusi už Hu dubens.
„Pasisekė, kad viduje nebuvo gyvsidabrio“, – sakė gydytojai.
Priklausomai nuo poveikio tipo ir masto, apsinuodijimas gyvsidabriu gali sukelti neurologines problemas, įskaitant atminties praradimą, o kai kuriais sunkiais atvejais – aklumą. Tokie pacientai taip pat gali kentėti nuo kvėpavimo problemų, inkstų pažeidimų ir virškinimo trakto sutrikimų.
Parengta pagal „Mirror“ inf.