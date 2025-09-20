Orai
Sveikata
Ligos ir gydymas
2025 m. rugsėjo 20 d. 18:00
Lietuvoje dažnas vėžys – mažai kam girdėtas: sergančių moterų vis daugėja
2025 m. rugsėjo 20 d. 18:00
Patricija Petrikaitė
Lrytas Premium nariams
Endometriumo (gimdos gleivinės) vėžys – dažniausias gimdos kūno vėžio tipas, sudarantis apie 90 proc. visų atvejų. Tai trečia pagal dažnumą moterų onkologinė liga Lietuvoje.
endometriumo vėžys
Vėžys
kraujavimas
