Vos 11 dienų nuo diagnozės – iki tragiškos pabaigos: aštuonmetės tėvai sugniuždyti

Emily iki diagnozės nejautė jokių ryškių simptomų – tik lengvą nuovargį, kurį šeima siejo su vasaros veiklomis: baleto pasirodymais, dramos pamokomis ir artimųjų vestuvėmis, kur ji buvo pamergė.
2022 m. liepos 28-ąją Emily pabudo jausdama keistą pojūtį rankoje ir lengvą šlubavimą. Nors ji dar žaidė su broliu Harry ir bėgiojo, tėvai paskambino į pagalbos liniją ir nuvyko į ligoninę.
Gydytojai iš pradžių neįžvelgė didelės grėsmės, tačiau vienas jų pasiūlė atlikti magnetinio rezonanso tyrimą. Šis atskleidė giliai smegenyse esantį naviką.
Vos po kelių dienų, rugpjūčio 2-ąją, Emily pasidarė bloga, ji pradėjo vemti. Auglys pradėjo kraujuoti, mergaitė paniro į komą. Nepaisant skubios operacijos, medikai pranešė, kad daugiau nieko padaryti negalima. Rugpjūčio 8-ąją, praėjus vos 11 dienų po diagnozės, Emily mirė.
„Buvome sukrėsti iki fizinio skausmo. Emily buvo tokia gyvybinga, o dabar jos nebėra. Ji turėjo visą gyvenimą prieš akis“, – sakė mergaitės tėvas Andy Smith. Mama Sarah ją vadino „saulės spinduliu kiekviename kambaryje“.
Po dukros mirties šeima įkūrė „Emily’s Fund“ lėšų rinkimo fondą Smegenų auglių labdaros organizacijoje. Juo siekiama finansuoti tyrimus, nes smegenų vėžys yra pagrindinė vaikų ir suaugusiųjų iki 40 metų mirties nuo vėžio priežastis, tačiau šiai sričiai skiriama mažiau nei 3 proc. nacionalinio finansavimo.
Nuo 2023 m. Andy Smith kartu su artimaisiais surinko apie 100 tūkst. svarų sterlingų. Į veiklą aktyviai įsitraukė ir Emily brolis Harry – jis už savo pastangas apdovanotas Ministro Pirmininko „Points of Light“ apdovanojimu ir Didžiosios Britanijos piliečio jaunimo apdovanojimu.
Šį spalį Andy bėgs „Royal Parks Half Marathon“ Londone vilkėdamas 23 kg sveriančią liemenę – tiek, kiek svėrė Emily prieš mirtį. „Tikiuosi simboliškai ją nunešti iki finišo. Nors jai jau per vėlu, mes renkame lėšas kitiems vaikams ir šeimoms, kad jie turėtų daugiau vilties“, – sakė Emily tėvas.
LigaMirtislabdaros fondas
